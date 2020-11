MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - Dt. Börse steigen nach ISS-Kauf

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte sind am Mittwoch mit kleineren Abgaben in den Handel gestartet. Aussagen von Jerome Powell drücken etwas auf die Stimmung. Für den Präsident der US-Notenbank stellt die zunehmende Ausbreitung des Corona-Virus ein erhebliches Risiko hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung in den kommenden Monaten dar. Es sei noch zu früh, die Auswirkungen möglicher Impfstoffe auf den Wirtschaftsausblick vorauszusagen, so der Fed-Chef. Ansonsten ist das Börsenumfeld weiterhin als gut einzustufen. #

Der DAX verliert 0,1 Prozent auf 13.127 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,1 Prozent auf 3.465 Punkte nach unten.

ISS-Kauf für Deutsche Börse strategisch sinnvoll

Im Blick steht die Deutsche Börse mit dem Milliardenkauf von Institutional Shareholder Services (ISS). Die Eschborner erwerben 80 Prozent an dem Finanzdienstleister mit Fokus auf ESG. Strategisch passt der Kauf, er wird von Jefferies allerdings als recht teuer eingestuft. Der Börsenbetreiber zahle das 23-fache des erwarteten 2020er EBITDA vor Synergien, in der jüngsten Vergangenheit sei bei vergleichbaren Transaktionen in dem Sektor der Faktor 15 bis 16 bezahlt worden. Am Nachmittag veranstaltet die Börse ihren Capital Markets Day - dort werden ein Strategie-Update und neue Mittelfristziele erwartet. Deutsche Börse gewinnen 1,8 Prozent.

Die neuen Mittelfristziele von Schaeffler (minus 5,9 Prozent) lösen an der Börse keine Jubelstimmung aus. Vielmehr beinhalten sie Licht und Schatten, wie ein Marktteilnehmer in einer Einschätzung formuliert. So überzeuge die Prognose für die Industriesparte, hier peile Schaeffler auf Sicht von fünf Jahren eine bereinigte EBIT-Marge von 12 bis 14 Prozent an. Als leicht enttäuschend wird dagegen das EBIT-Margenziel für Automotive Technologies zwischen 4 und 6 Prozent eingestuft. Alles in allem liege das 2025er Margenziel für den Konzern leicht unterhalb des Konsens. Nun werde noch auf Details gewartet, die das Unternehmen am Mittag bekanntgeben werde.

Software AG steigen gleich um 7,8 Prozent. Das Unternehmen hat die Prognose für den Auftragseingang erhöht. "Das sollte auch die Umsätze treiben, und da die Margen stabil bleiben, wird auch der Gewinn steigen", sagt ein Marktteilnehmer. Denn die Fixkosten seien transparent und die variablen Kosten gering. "Auch die Analysten müssen nun voraussichtlich die Prognosen erhöhen", so der Marktteilnehmer. "Der Aktienkurs dürfte positiv reagieren, denn so kurz nach dem Quartalsbericht ist die Heraufnahme der Prognose eine Überraschung", meint er.

Für die Aktie von SAF-Holland geht es um 10 Prozent nach oben. Positiv wird an der Börse gewertet, dass die bereinigte EBIT-Marge für 2020 bei 5 bis 6 Prozent nach zuvor 3 bis 5 Prozent liegen soll. Zu den Zahlen zum 3. Quartal heißt es, dass der Zulieferer von Trailer- und Truckkomponenten beim Umsatz die Markterwartung verfehlt hat, bei der EBIT-Marge dagegen leicht übererfüllt.

Global Fashion schließt Kapitalerhöhung ab

Global Fashion Group verlieren im frühen Geschäft 4,4 Prozent auf 7,50 Euro. Das Unternehmen hat die gute Performance der Aktie dazu genutzt, Geld bei den Investoren einzusammeln. So legten die Papiere in diesem Jahr bereits um 230 Prozent zu und schlossen am Vortag bei 7,85 Euro. Der Modehändler hat seine Kapitalerhöhung abgeschlossen und 16,5 Millionen neue Aktien wurden für je 7,30 Euro bei institutionellen Investoren platziert. "Der Abschlag bewegt sich mit 7 Prozent im üblichen Rahmen", so ein Marktteilnehmer.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.464,81 -0,11 -3,67 -7,49

Stoxx-50 3.066,69 -0,15 -4,60 -9,88

DAX 13.126,70 -0,05 -6,77 -0,92

MDAX 28.656,27 0,02 5,58 1,21

TecDAX 3.012,64 0,42 12,50 -0,08

SDAX 13.284,02 0,13 17,69 6,17

FTSE 6.345,40 -0,31 -19,93 -15,61

CAC 5.473,11 -0,18 -9,89 -8,45

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,57 -0,01 -0,81

US-Zehnjahresrendite 0,84 -0,01 -1,84

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:20 Uhr Di, 17:16 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1885 +0,18% 1,1867 1,1870 +6,0%

EUR/JPY 123,54 -0,06% 123,47 123,68 +1,3%

EUR/CHF 1,0821 +0,09% 1,0816 1,0810 -0,3%

EUR/GBP 0,8948 +0,03% 0,8952 0,8958 +5,7%

USD/JPY 103,95 -0,24% 103,92 104,21 -4,4%

GBP/USD 1,3281 +0,13% 1,3273 1,3250 +0,2%

USD/CNH (Offshore) 6,5434 -0,08% 6,5387 6,5568 -6,1%

Bitcoin

BTC/USD 18.197,25 +3,33% 18.246,75 17.338,00 +152,4%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 41,73 41,65 +0,2% 0,08 -25,5%

Brent/ICE 44,04 43,75 +0,7% 0,29 -28,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.884,31 1.879,10 +0,3% +5,21 +24,2%

Silber (Spot) 24,68 24,55 +0,5% +0,13 +38,3%

Platin (Spot) 940,73 931,55 +1,0% +9,18 -2,5%

Kupfer-Future 3,24 3,20 +1,3% +0,04 +14,6%

===

