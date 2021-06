MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - geringe Ausschläge

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit einer knapp behaupteten Eröffnung präsentieren sich die europäischen Aktienmärkte am Montag. Der DAX fällt um 0,2 Prozent auf 15.661 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 gibt um ebenfalls 0,2 Prozent nach auf 4.080 Punkte. Der Dollar zieht wieder etwas an, die Rohstoffpreise kommen deutlich zurück. "Das ist eine Gegenbewegung auf die Entwicklung vom Freitagnachmittag", sagt ein Händler. "Die hohe Risikobereitschaft wird nun wieder etwas eingeschränkt", ergänzt er.

Im Blick steht nach wie vor die so genannte Tapering-Frage. Alle Aussagen zu einer Rückführung der Anleihenkäufe durch die Notenbanken könnten die Volatilität wieder erhöhen, heißt es am Markt. Janet Yellen hat sich am Wochenende dahingehend geäußert, dass etwas höhere Zinsen positiv seien. Das wird aber eher als längerfristige Indikation der US-Finanzministerin gesehen.

Vergleichsweise entspannt zeigt sich Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners: "Die Angst vor einem stärkeren Zinsanstieg wird erst mit stärkeren Wirtschaftsdaten zurückkehren", sagt er. "Und die Angst vor einem starken Zinsanstieg ist erst einmal verflogen", fügt er hinzu.

Etwas belastet wird die Stimmung von den fallenden Rohstoff-Preisen. Der Index der Öl- und Gaswerte weist so mit einem Minus von 1,2 Prozent auch mit Abstand die größte Veränderung auf.

Bei den Einzelwerten im DAX geben Heidelbergcement um 1 Prozent nach, Linde um 1,3 Prozent und Delivery Hero um 1,4 Prozent. Auf der anderen Seite gewinnen Conti weitere 1,2 Prozent und BMW 0,8 Prozent. Insgesamt sind die Ausschläge aber eher gering.

Im MDAX ziehen K+S um 2,6 Prozent an, im SDAX steigen Elringklinger um 3,9 Prozent.

Sachsen-Anhalt kommt im Ausland gut an

Leicht positiv gesehen wird das Wahlergebnis aus Sachsen-Anhalt. "Im Ausland wird aufmerksam zur Kenntnis genommen, dass die demokratischen Parteien deutlich gestärkt und die Ränder in die Schranken verwiesen wurden", so Heino Ruland von Ruland Research. "Für die Bundestagswahl im September ist das Ergebnis aber keine Indikation", meint er. Denn der Gewinner sei Reiner Haseloff: "Und der hat Friedrich Merz und Markus Söder unterstützt, aber nicht Armin Laschet", so Ruland.

Charttechnik spricht noch für steigende Kurse

"Weitere Kreise dürfte die nächtliche Konsolidierung nicht ziehen", sagt Marcel Mußler in den Mußler-Briefen. Im DAX sei die Rally zunächst ausbaufähig, die Charttechnik erlaube einen Vorstoß Richtung 15.900. Andererseits sei der DAX aber auch schon wieder überkauft, so dass dem DAX früher oder später dann doch ein Rückfall in die Konsolidierung drohe.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.080,20 -0,22 -9,18 14,85

Stoxx-50 3.477,59 -0,30 -10,49 11,88

DAX 15.661,22 -0,20 -31,68 14,16

MDAX 33.593,85 -0,28 -95,80 9,08

TecDAX 3.366,59 -0,62 -20,86 4,79

SDAX 16.322,07 -0,17 -28,40 10,55

FTSE 7.075,64 0,09 6,60 9,42

CAC 6.498,82 -0,26 -16,84 17,07

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,21 0,01 -0,45

US-Zehnjahresrendite 1,58 0,02 -1,10

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Fr, 18:41 Uhr % YTD

EUR/USD 1,2156 -0,06% 1,2164 1,2167 -0,5%

EUR/JPY 133,16 -0,04% 133,21 133,18 +5,6%

EUR/CHF 1,0938 -0,05% 1,0944 1,0942 +1,2%

EUR/GBP 0,8603 +0,14% 0,8590 0,8587 -3,7%

USD/JPY 109,54 +0,03% 109,51 109,46 +6,1%

GBP/USD 1,4131 -0,20% 1,4160 1,4167 +3,4%

USD/CNH 6,3966 +0,08% 6,3911 6,3911 -1,6%

Bitcoin

BTC/USD 36.151,75 0,506 35.969,75 36.881,01 +24,4%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 69,09 69,62 -0,8% -0,53 +42,4%

Brent/ICE 71,15 71,89 -1,0% -0,74 +38,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.883,18 1.891,49 -0,4% -8,30 -0,8%

Silber (Spot) 27,50 27,77 -1,0% -0,27 +4,2%

Platin (Spot) 1.165,00 1.167,30 -0,2% -2,30 +8,8%

Kupfer-Future 4,49 4,53 -0,8% -0,04 +27,4%

===

DJG/hru/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 07, 2021 03:28 ET (07:28 GMT)