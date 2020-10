MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - Hoffnung auf US-Stimuli lindert Verkaufsdruck

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit kleinen Verlusten haben sich Europas Börsen am Freitag aus dem Handel verabschiedet. Der DAX fiel um 0,3 Prozent auf 12.689 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 ging es um 0,1 Prozent auf 3.191 Punkte nach unten.

Die Nachricht, dass US-Präsident Donald Trump und seine Frau Melania positiv auf das Coronavirus getestet wurden, hatte die Indizes vorübergehend stärker belastet. Sie erholten sich im späten Handel, nachdem die demokratische Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, sich zuversichtlich gezeigt hatte, dass Demokraten und Republikaner sich im Streit um ein weiteres Paket an Corona-Hilfsmaßnahmen doch noch einigen würden. Der US-Arbeitsmarktbericht enthielt sowohl Licht als auch Schatten und gab dem Markt keine Impulse. Zwar ist die Zahl der neugeschaffenen Stellen im September mit 661.000 unter der Schätzung von 800.000 ausgefallen. Allerdings ist die Arbeitslosenquote mit 7,9 Prozent klar unter der Prognose von 8,2 Prozent geblieben.

Die Erkrankung von Trump verkompliziert den US-Präsidentschaftswahlkampf noch zusätzlich. Diese Woche fand das erste von drei TV-Duellen zwischen Trump und seinem Herausforderer Joe Biden statt. Stephen Innes von Axi geht davon aus, dass die Erwartung eines Biden-Siegs zunehmen und von 60 auf 90 Prozent steigen könnte. Trump müsse nun Kundgebungen in drei Swing-Staaten streichen. Auch die nächste TV-Debatte müsse verschoben werden.

Die Commerzbank glaubt dagegen, dass der Einfluss auf die Wahl offen sei. Wenn Trump nicht ernsthaft erkranken sollte, könne ihm das sogar zum Vorteil gereichen. Sollte er dagegen starke Symptome entwickeln, müsste er seinen Wahlkampf unterbrechen und seine Gegner würden ihm noch mehr vorwerfen, dass er das Virus verharmlost habe. Auch IG Markets betont, dass Trump seit einiger Zeit in der Kritik stehe, das Coronavirus nicht ernst genommen zu haben.

Was das an der Börse erhoffte US-Hilfspaket angeht, sind Beobachter skeptisch. Sollten sich Demokraten und Republikaner trotz der momentan schwierigen politischen Situation zu einem Kompromiss zusammenfinden, dürfte das Volumen deutlich niedriger ausfallen als zunächst angedacht. "Die große Unbekannte in den USA ist, ob wir mehr fiskalische Ausgaben bekommen oder nicht", sagt Gregory Perdon, Co-Chef Investment Officer bei der Privatbank Arbuthnot Latham.

ACS und Hochtief haussieren

ACS haussierten an der Madrider Börse mit fast 26 Prozent plus. Kurstreiber war die Nachricht, dass Vinci ein nicht bindendes Angebot für die Industriesparte von ACS abgegeben hat - der Bereich erzielte 2019 einen Umsatz von fast 6,3 Milliarden Euro. ACS zufolge würde der französische Baukonzern 2,8 Milliarden Euro in bar zahlen, den Rest in Aktien oder bar. Für die ACS-Tochter Hochtief ging es um 13 Prozent nach oben, Vinci gewannen 4,4 Prozent. Der Bausektor führte in Europa mit einem Plus von 1,7 Prozent die Gewinnerliste bei den Sektoren an.

Die Nachrichtenlage auf der Unternehmensseite war ansonsten dünn. Am Morgen hatte Grenke, deren Aktien zuletzt Ziel des Short-Sellers Fraser Perring waren, Zahlen zum Neugeschäft vorgelegt. "Das Neugeschäft bei Grenke ist zurückgekommen, aber nicht so deutlich wie erwartet", so ein Marktteilnehmer. Am Morgen hatte Grenke bekannt gegeben, dass im dritten Quartal ein Neugeschäft von 517,6 Millionen Euro erzielt wurde und damit 24,6 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Grenke stemmten sich mit einem Plus von 1,3 Prozent gegen die negative Tendenz des Markts.

Bayer-Gewinnwarnung wirkt weiter nach

Bayer wurden nach der jüngsten Gewinnwarnung weiter verkauft und verloren 3,0 Prozent. Auch Morphosys tendierten weiter zur Schwäche und gaben 5,3 Prozent nach. Von der Nachrichtenseite kam am Mittwochabend die Meldung, dass CFO Jens Holstein das Unternehmen zum Ende des Jahres verlässt. Dazu hieß es in einer Studie von Goldman Sachs, dass der Rücktritt überraschend käme, während sich das Unternehmen aktuell in einem Umbruch befinde. Equits hat die Morphosys-Aktie daraufhin herabgestuft.

Indes bleibt die Situation in dem wichtigen Absatzmarkt USA für die deutschen Automobilhersteller herausfordernd. Ein Blick auf die US-Absatzzahlen zeigte, dass vor allem die Modelle von BMW im abgelaufenen dritten Quartal mit einem Minus von 16,2 Prozent von den US-Konsumenten weniger nachgefragt wurden. Das Minus bei Volkswagen of America fiel mit 7,6 Prozent deutlich geringer aus, wobei das Minus bei Audi auf dem Niveau von BMW lag. BMW gaben um 0,5 Prozent nach, VW schlossen 1,7 Prozent im Minus.

