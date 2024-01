MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - Ifo-Index setzt keine Akzente

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach der Rally des Vortages sind Europas Börsen am Donnerstag mit kleinen Verlusten in den Handel gestartet. Im Blick steht die geldpolitische Entscheidung der EZB am Nachmittag. Es gilt als ausgemacht, dass das aktuelle Zinsniveau bestätigt wird. Der Fokus liegt daher auf dem Ausblick. Der DAX verliert 0,3 Prozent auf 16.834 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,2 Prozent auf 4.556 nach unten. Am Devisenmarkt notiert der Euro wenig verändert bei 1,0895 Dollar.

Der schwache Ifo-Geschäftsklimaindex setzt keine Akzente an den Märkten. Der Index fiel im Januar auf 85,2 Punkte, erwartet worden war ein Anstieg auf 86,6. Nach den schwachen europäischen Einkaufsmanagerindizes vom Vortag hält sich die Überraschung in Grenzen. Die schwachen Daten könnten die EZB dazu bewegen, in den kommenden Monaten Zinssenkungen zu erwägen, meint Marktstratege Craig Erlam von Oanda.

Marktteilnehmer gehen von einer Gratwanderung von EZB-Chefin Christine Lagarde zwischen dem Dämpfen zu euphorischer Hoffnungen und gleichzeitigem Aufrechterhalten der positiven Perspektiven aus.

Übergeordnet stehen die Zeichen aber weiter auf Rally, vor allem im Technologiesektor. Nachbörslich spiegelten das Kursreaktionen in den USA von 8 Prozent Plus selbst bei einem Schwergewicht wie IBM und fast 5 Prozent bei Lam Research wider. In Südkorea meldet SK Hynix eine Rückkehr in die operative Gewinnzone, in Europa stehen am Donnerstagmorgen die Geschäftszahlen von STMicroelectronics im Fokus. Enttäuscht reagierten Anleger aber auf den Zahlenausweis von Tesla - die Aktie gab nachbörslich in den USA deutlich nach.

Als durchwachsen werden die Geschäftszahlen von Nokia zum vierten Quartal bezeichnet. Händler verweisen auf deutlich höhere Umsatzschätzungen von Analysten. Beim Gewinn hätten die Finnen die Erwartungen aber klar geschlagen. "Wenn der Markt sich auf die höher als erwartet ausgefallene Profitabilität konzentriert, kann das auch sehr positiv gelesen werden", so ein Händler. Für die Nokia-Aktie geht es im frühen Geschäft kräftig um 6,6 Prozent nach oben.

Zahlen von STMicroelectronics überzeugen nicht wirklich

Mit Blick auf STMicroelectronics (-2,6%) lagen Umsatz und Bruttomarge im vierten Quartal leicht unter dem Durchschnitt der hauseigenen Erwartungen. "Die Profitabilität ist aber auch hier deutlich besser", so ein Händler mit Verweis auf den Gewinn je Aktie: Er übertraf mit 1,14 Euro deutlich die Erwartungen von rund 0,95 Euro. Per Saldo und angesichts der Vorschusslorbeeren des Marktes für alle Technologiewerte rechnet er mit einer ersten Enttäuschungsreaktion der Aktie.

Als sehr ordentlich werden die Geschäftszahlen von Givaudan (+4,5%) im Handel bezeichnet. Der Umsatz sei zwar im vierten Quartal leicht gesunken, was aber so erwartet worden sei. Überraschend positiv rage dagegen die Marge heraus, durch deren Anstieg der Gewinnrückgang fast kompensiert worden sei. Die EBITDA-Marge konnte auf 21,3 nach 20,7 Prozent gesteigert werden. Im Gefolge ziehen Symrise um 1,7 Prozent an.

Airbus notieren mit 0,7 Prozent Aufschlag. Hier hält der Strom von Umschichtungen weiter an, weil Konkurrent Boeing von einer Krise zur nächsten eilt und mit medienwirksamen Ereignissen auffällt. So hatte eine 757 jüngst auf dem Rollfeld in Atlanta ein Rad verloren. In der Nacht verfügte die US-Flugaufsicht FAA dazu, dass die 737-Max-Produktion nicht weiter ausgeweitet werden dürfe.

Als große Überraschung bezeichnen Händler die Geschäftszahlen von Secunet. Umsatz und Gewinn im vierten Quartal seien stärker gewachsen als es die hauseigenen und Analystenprognosen erwartet hätten. "Die steigenden Presseberichte und die Aufklärung zu Cyberattacken heben das Bewusstsein für Sicherheitsmaßnahmen", kommentiert ein Händler. Secunet haussieren mit Aufschlägen von fast 17 Prozent.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.556,01 -0,2% -8,10 +0,8%

Stoxx-50 4.118,52 -0,1% -3,38 +0,6%

DAX 16.833,57 -0,3% -56,35 +0,5%

MDAX 26.032,08 -0,4% -109,21 -4,1%

TecDAX 3.324,43 -0,4% -14,73 -0,4%

SDAX 13.718,18 -0,2% -32,56 -1,7%

FTSE 7.526,53 -0,0% -1,14 -3,0%

CAC 7.447,42 -0,1% -8,22 -1,3%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,36 +0,02 -0,21

US-Zehnjahresrendite 4,16 -0,02 +0,28

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8.35 Uhr Di, 17:09 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0895 +0,1% 1,0885 1,0837 -1,4%

EUR/JPY 160,85 +0,2% 160,66 160,81 +3,4%

EUR/CHF 0,9409 +0,2% 0,9401 0,9441 +1,4%

EUR/GBP 0,8558 +0,0% 0,8557 0,8553 -1,3%

USD/JPY 147,67 +0,1% 147,60 148,41 +4,8%

GBP/USD 1,2731 +0,0% 1,2720 1,2669 +0,1%

USD/CNH (Offshore) 7,1790 +0,2% 7,1677 7,1748 +0,8%

Bitcoin

BTC/USD 40.055,07 +0,5% 40.070,67 39.053,71 -8,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 76,05 75,09 +1,3% +0,96 +5,4%

Brent/ICE 80,84 80,04 +1,0% +0,80 +4,9%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 28,84 28,87 -0,1% -0,02 -12,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.013,57 2.014,53 -0,0% -0,96 -2,4%

Silber (Spot) 22,79 22,73 +0,3% +0,07 -4,1%

Platin (Spot) 902,70 903,50 -0,1% -0,80 -9,0%

Kupfer-Future 3,87 3,89 -0,3% -0,01 -0,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

