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MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - Nike drückt auf Sektor

01.07.26 09:53 Uhr
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DOW JONES--Europas Börsen sind nach den kräftigen Aufschlägen vom Vortag mit leichten Abgaben in den Handel am Mittwoch gestartet. Am Makroumfeld hat sich nichts geändert, die asiatischen Börsen haben uneinheitliche Vorgaben geliefert. Im Fokus steht die Veröffentlichung der europäischen Verbraucherpreise für Juni am Vormittag. Erwartet wird ein Preisanstieg von 0,1 Prozent gegenüber dem Vormonat bzw. 0,4 Prozent in der Kernlesung. Angesichts der zuletzt stark gefallenen Energiepreise hat die Lesung allerdings an Brisanz für die Börsen verloren.

Der DAX gewinnt 0,1 Prozent auf 25.018 Punkte und notiert damit weiterhin um die psychologisch wichtige Marke von 25.000, der Euro-Stoxx-50 gibt dagegen um 0,4 Prozent nach. Der Ölpreis zeigt sich auf niedrigem Niveau kaum verändert, an den Devisenmärkten gibt der Euro etwas nach auf 1,1399 Dollar. Mit den Anleiherenditen geht es nach oben, was einen Hemmschuh für die Aktienmärkte darstellt.

Aus den USA folgt am Nachmittag dann die Bekanntgabe der ADP-Arbeitsmarktdaten für Juni. Hier rechnen Analysten mit einem Aufbau der Zahl der Beschäftigten um 110.000. Am Donnerstag folgt dann der offizielle US-Arbeitsmarktbericht. Derweil wirft die Berichtssaison zunehmend ihre Schatten voraus. Rational veranstaltet einen Pre-Close-Call, genauso wie Continental, letzterer allerdings erst nach Börsenschluss. Wie die Erfahrung der vergangenen Tage erneut gezeigt hat, können Pre-Close-Calls, in denen Unternehmen über das aktuelle Quartal berichten, stärkere Bewegungen der betroffenen Aktien auslösen.

Die negativen Vorgaben von Nike drücken auf den Sektor. Nike hat zwar bessere Geschäftszahlen vorgelegt, zugleich aber die Prognose für das Gesamtjahr gesenkt. Nike prognostiziert nun für den Zeitraum von März bis Ende November einen Umsatzrückgang im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich verglichen mit der vorherigen Prognose eines Rückgangs im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Die Aktie verlor nachbörslich mehr als 3 Prozent in den USA. Adidas fallen um 1,4 Prozent, für Puma geht es 1,3 Prozent nach unten.

Sowohl Deutsche Telekom (+1,8%) als auch BMW (+0,4%) starten am Mittwoch die dritte Tranche ihrer laufenden Aktienrückkaufprogramme. Im Fall des Telekommunikationsanbieters hat dieses ein Gesamtvolumen von bis zu 2 Milliarden Euro und läuft bis Ende 2026. Bei BMW hat das Aktienrückkaufprogramm ein Gesamtvolumen von ebenfalls bis zu 2 Milliarden Euro und soll spätestens bis zum 30. April 2027 abgeschlossen sein.

Baywa hat sich mit ihren wichtigsten Finanzierungspartnern und Großaktionären grundsätzlich auf eine Anpassung der laufenden Sanierung verständigt. Die Einigung steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung aller Beteiligten und soll bis Herbst 2026 in eine verbindliche Sanierungsvereinbarung überführt werden. Baywa gewinnen 5 Prozent.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.306,22 -0,4 -21,87 6.328,09 8,9

Stoxx-50 5.404,82 -0,2 -11,11 5.415,93 9,9

DAX 25.018,17 +0,1 22,36 24.995,81 2,2

MDAX 31.825,73 +0,1 16,63 27.039,42 3,9

TecDAX 3.880,88 +0,7 27,80 3.091,28 7,1

SDAX 18.060,36 +0,1 14,78 13.062,07 5,2

FTSE 10.498,41 +0,0 1,29 10.497,12 5,7

CAC 8.365,88 -0,5 -38,11 8.403,99 2,7

SMI 14.178,46 -0,1 -15,46 14.193,92 6,9

ATX 6.419,98 -0,7 -44,22 6.464,20 20,5

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:00

EUR/USD 1,1399 -0,2 -0,0022 1,1421 1,1431

EUR/JPY 185,41 -0,1 -0,2500 185,66 185,7600

EUR/CHF 0,9229 -0,0 -0,0002 0,9231 0,9221

EUR/GBP 0,8606 -0,1 -0,0005 0,8611 0,8612

USD/JPY 162,63 +0,1 0,0900 162,54 162,4900

GBP/USD 1,3241 -0,1 -0,0019 1,326 1,3270

USD/CNY 6,7932 +0,1 0,0081 6,7851 6,7851

USD/CNH 6,7997 +0,1 0,0089 6,7908 6,7871

AUS/USD 0,6889 -0,4 -0,0030 0,6919 0,6927

Bitcoin/USD 58.700,06 +0,1 35,07 58.664,99 58.392,57

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 69,34 -0,2 -0,16 69,5

Brent/ICE 72,91 -0,1 -0,04 72,95

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.972,39 -0,9 -34,84 4.007,23

Silber 57,60 -1,7 -0,97 58,58

Platin 1.542,23 -0,6 -9,02 1.551,25

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

July 01, 2026 03:54 ET (07:54 GMT)

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