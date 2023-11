MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - Ölaktien vor Opec+-Treffen gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen weisen auch am Montagnachmittag kleine Abgaben auf. Marktteilnehmer sprechen von einer notwendigen und zugleich gesunden Konsolidierung nach der jüngsten Rally. Im November ist der DAX bislang um 7 Prozent gestiegen. Der DAX reduziert sich um 0,2 Prozent auf 15.883 Punkte, der Euro-Stoxx-50 verliert 2 auf 4.340 Punkte. Diverse Daten, allen voran zur Inflation, hatten zuletzt die Erwartung der Anleger verstärkt, dass die US-Notenbank keine weitere Zinserhöhung in diesem Zyklus mehr vornehmen wird. Die Märkte haben sogar damit begonnen, für das erste Halbjahr 2024 eine erste Zinssenkung einzupreisen.

Die an den Finanzmärkten befürchtete Abstufung der italienischen Bonität durch die Ratingagentur Moody's ist ausgeblieben. Die Analysten haben die Kreditwürdigkeit Italiens nicht nur mit der Note "Baa3" bekräftigt, sondern auch den Ausblick auf "Stabil" von "Negativ" angehoben. Damit signalisierten die Kreditwächter, dass mittelfristig keine Abstufung der Bonitätseinstufung zu erwarten ist. Die italienische Kreditwürdigkeit verbleibt damit im anlagewürdigen Bereich, denn zu diesem zählt die Note "Baa3" noch. Wegen des bislang negativen Ausblicks war an den Finanzmärkten befürchtet worden, Italiens Verbindlichkeiten könnten auf "Ramschniveau" abgestuft werden. Italienische Bankentitel sind gesucht: Unicredit gewinnen 0,9 Prozent und Intesa Sanpaolo 1,4 Prozent.

Der Ölpreis zieht zu Wochenbeginn um fast 2 Prozent an, der Ölsektor bildet mit Aufschlägen von 1,2 Prozent den Tagesgewinner bei den Sektoren. Stützend wirkt die Spekulation, dass die Opec+ auf ihrer Sitzung am 26. November die Produktion drosseln könnte, um den zuletzt unter Druck geratenen Ölpreis zu stützen.

Die Bayer-Aktie bricht im DAX um 19,3 Prozent ein. Der Konzern hat eine Studie für den wichtigsten Medikamentenkandidaten in seiner Pipeline von Neuentwicklungen abgebrochen. Gestoppt wurde die Phase-III-Studie (Oceanic-AF) zur Untersuchung von Asundexian im Vergleich zum oralen Antikoagulans Apixaban bei Patienten mit Vorhofflimmern und Schlaganfallrisiko. Bayer hatte große Hoffnungen in Asundexian gesetzt, das den bisherigen Bestseller Xarelto ab 2026 ersetzen soll. Zudem soll der Konzern im Streit um mögliche Krebserkrankungen in Verbindung mit dem Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat (Roundup) in den USA 1,56 Milliarden Dollar zahlen, nachdem ein Geschworenengericht Klägern Recht gegeben hat. Diese hatten Roundup für die Entstehung ihrer Krebserkrankungen verantwortlich gemacht.

Julius Bär nach Zwischenbericht unter Druck

Die Aktien von Julius Bär fallen an der Schweizer Börse um 11,4 Prozent, nachdem hier der Zwischenbericht nicht gut ankommt. Die Analysten von Barclays sprechen von nicht allzu viel Positivem in den Daten. Vor allem heben sie den erwarteten Rückgang in der Bruttomarge und damit beim Nettogewinn hervor. Beim Transaktionsgeschäft sei man ebenfalls nicht sehr optimistisch. Dies betreffe zwar auch die UBS, allerdings habe diese bereits im Rahmen der Zahlen zum dritten Quartal darauf hingewiesen. UBS notieren plus 0,1 Prozent.

Die Aktionäre von Ams-Osram (-5,9%) können für je vier gehaltene Aktien elf neue beziehen. Das sehen die Konditionen der im September angekündigten Kapitalerhöhung im Volumen von rund 800 Millionen Euro vor, die das Unternehmen jetzt mitteilte.

Aumann (+2,5%) will ab dem 22. November 2023 eigene Aktien mit einem Volumen von maximal 8,0 Millionen Euro bis zu einem Preis von 20,00 Euro je Aktie über die Börse zurückkaufen. Das Aktienrückkaufprogramm soll spätestens am 30. Juni 2024 enden. Für Aurubis geht es nach einer angeblichen Herabstufung durch Oddo um 4,8 Prozent nach unten.

Ungünstige Witterungsbedingungen und eine Zurückhaltung der Investoren in Deutschland machen der Sto SE & Co KGaA zu schaffen. Der Hersteller von Gebäudebeschichtungen und -dämmungen senkte seine Umsatzprognose nach neun Monaten erneut, während die Gewinnprognose bestätigt wurde. Die Aktie gibt daraufhin um 3,3 Prozent nach.

