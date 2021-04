MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - Rally-Gewinne werden verteidigt

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte gehen knapp behauptet in den Freitag. Der DAX gibt zur Eröffnung um 0,1 Prozent auf 15.187 Punkte nach. Der Euro-Stoxx-50 bröckelt ebenfalls um 0,1 Prozent ab auf 3.975 Punkte. Damit werden die jüngsten Rally-Gewinne weiterhin verteidigt. Vom Umfeld kommen keine neuen Impulse: Der Euro notiert kaum verändert knapp unter 1,19 Dollar, und auf der Zinsseite ist es am Morgen ebenfalls ruhig.

"Aufgrund der überkauften Lage dürfte sich die Konsolidierung fortsetzen", sagt Commerzbank-Analyst Achim Matzke. Zwar mache auch diese Konsolidierung einen trendbestätigenden Eindruck, sie sollte also in einer weiteren Aufwärtswelle enden. "Andererseits ist die kurzfristig überkaufte Lage bisher kaum abgebaut, so dass eine neue Tendenzaufnahme eher in der neuen Woche anstehen sollte", sagt der Marktanalyst.

Während der DAX einerseits bereits bei 15.110 Punkten unterstützt sei, wäre auf der Oberseite ein Anstieg über das Rekordhoch von 15.312 Punkten ein Zeichen für eine Fortsetzung der Hausse.

Daimler fest - 2 Mal 100

Auch bei den europäischen Stoxx-Branchenindizes sind die Ausschläge zunächst sehr gering. Dabei weisen Auto- und Bautitel kleinere Aufschläge auf, Versicherungsaktien und die Papiere der Hersteller von Konsumgütern des täglichen Bedarfs geben etwas nach.

Im DAX steigen Daimler um 0,8 Prozent auf 74,83 Euro. Mit Barclays und Goldman Sachs haben gleich zwei Häuser ihre Kursziele für die Aktien des Autokonzerns auf 100 Euro erhöht. Daneben ziehen Heidelbergcement um 0,6 Prozent an. Auf der anderen Seite geben Infineon um 1 Prozent nach und Vonovia um 0,5 Prozent.

Airbus liefert im März 72 Flugzeuge aus - auch Puma sehr fest

Airbus ziehen um 1,4 Prozent an. Auf den ersten Blick läuft das Geschäft bei Airbus gut. So verweist ein Marktteilnehmer darauf, dass die Auslieferung im März mit 72 Maschinen deutlich oberhalb der jüngsten Schätzung liege. Allerdings kommt es nach Aussage eines Analysten auf den Mix an, was die Profitabilität betreffe. Und hier sei die Produktionsrate des A-320 im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr deutlich niedriger, was sich negativ auf die Rentabilität auswirken dürfte. Nun bleibe abzuwarten, welche Entwicklung die Investoren höher bewerteten.

Puma gewinnen 3 Prozent auf 92,86 Euro und nähern sich sich ihrem Allzeithoch von 93,44 Euro. Jefferies rechnet mit starken Quartalszahlen des Sportartikelunternehmens.

Die Kaufempfehlung für Traton hat Jefferies bekräftigt und das Kursziel auf 28 von 25 Euro erhöht. Der Kurs steigt um 0,4 Prozent auf 22,92 Euro. Das Kursziel für Dermapharm haben die Jefferies-Analysten auf 78 Euro angehoben. Der Kurs gewinnt 3,8 Prozent auf 63,90 Euro.

Wandler drückt TUI

Auf der anderen Seite verlieren TUI 6,5 Prozent. Der Touristikkonzern begibt eine Wandelanleihe. Ein solcher Schritt führt in der Regel dazu, dass Investoren die Aktien verkaufen und dafür die Wandelanleihen ins Depot nehmen.

