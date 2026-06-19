MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - Starmer-Rücktritt überrascht nicht

DOW JONES--Nach einem Start im Plus notieren die europäischen Aktienmärkte am Montagmittag knapp im Minus. Der DAX verliert 0,2 Prozent auf Prozent auf 24.946 Punkte. Oberhalb der Marke von 25.000 Punkten war einmal mehr zu beobachten, dass Verkäufe an den Markt kamen. Zudem bremst das Minus bei den Schwergewichten wie SAP und Rheinmetall, die jeweils gut 2 Prozent verlieren. Der Euro-Stoxx-50 gewinnt dagegen 0,1 Prozent auf 6.297 Punkte. Bei den Anleihen geht es ebenso leicht nach oben mit den Notierungen, der Euro handelt etwas niedriger mit 1,1452 Dollar.

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Starmer-Rücktritt überrascht nicht

Das Pfund Sterling und britische Staatsanleihen, oder Gilts, haben sich von ihren früheren Verlusten erholt, nachdem der britische Premierminister Keir Starmer wie erwartet seinen Rücktritt angekündigt hat. In einer auf X veröffentlichten Erklärung sagte der ehemalige Gesundheitsminister Wes Streeting, Starmer habe die "richtige Entscheidung" getroffen und sprach sich für Andy Burnham als nächsten Premierminister aus. Burnham gilt als Favorit für die Nachfolge von Starmer. Obwohl Streeting eine Kandidatur für den Parteivorsitz faktisch ausschloss, wird er als potenzieller nächster Schatzkanzler gehandelt. Die Renditen zehnjähriger Gilts fallen um 3 Basispunkte auf 4,811 Prozent. Der FTSE-100 notiert 0,4 Prozent im Plus.

Im Fokus stehen weiterhin die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran für einen dauerhaften Frieden. Fortschritte bei den Verhandlungen, einschließlich der Bemühungen um eine sichere Durchfahrt durch die Straße von Hormus trotz anhaltender diplomatischer Herausforderungen bezüglich des Libanon, haben die Sorgen um die Unterbrechungen der Energieversorgung gemindert und die Befürchtungen eines breiteren Inflationsschocks verringert, heißt es von der Saxo Bank.

Die Ölpreise, die als eine Art Barometer für die Lageeinschätzung dienen, geben dessen ungeachtet aber nach, wohl auch, weil die Straße von Hormus nicht gänzlich unpassierbar zu sein scheint. Das Barrel Brent verbilligt sich um 1,8 Prozent auf 79,10 Dollar und rutscht damit unter die Marke von 80 Dollar.

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Abseits der Iran-Thematik ist die Nachrichtenlage dünn. Zu den Tagesfavoriten gehören wieder einmal Halbleiteraktien. Sie werden angeführt von Infineon mit einem Plus von 5,3 Prozent auf 86,28 Euro. Die Analysten bei Bernstein haben das Kursziel auf 102 von 74 Euro nach oben gesetzt. Infineon sei ein Hauptprofiteur von Leistungshalbleitern, so die Analysten. BE Semiconductor, STMicro und ASML steigen um bis zu 3,7 Prozent. Unter dem Verlieren finden sich zugleich wieder Aktien von Softwareunternehmen mit den anhaltenden Sorgen über negative Auswirkungen von KI-Anwendungen auf das Softwaregeschäft. SAP verbilligen sich um 2,2 Prozent, Capgemini um 1,5 Prozent oder Scout24 um 1,5 Prozent.

Nordex hat eine erste Tranche größerer US-Aufträge erhalten. Obwohl die Namen der drei Kunden nicht genannt wurden, werten die Jefferies-Analysten die Aufträge von mehreren verschiedenen Akteuren als positives Signal für den Markteintritt des Windenergieanlagenherstellers in den USA. Die Aktie verteuert sich um 2,5 Prozent.

OHB geben um 4,4 Prozent nach auf 387,50 Euro. Das Raumfahrtunternehmen bietet im Rahmen seiner geplanten Kapitalerhöhung neue Aktien zum Stückpreis von 300 Euro an. Der Bruttoerlös könnte sich damit auf bis zu 510,7 Millionen Euro belaufen. OHB hatte vor einer Woche angekündigt, über eine Kapitalerhöhung rund 500 Millionen Euro für den Ausbau der eigenen Produktionskapazitäten einsammeln zu wollen. Zudem bietet der Investor KKR bis zu knapp 1,23 Millionen bestehende Aktien an.

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In Paris legen Danone um 0,6 Prozent zu. Das Unternehmen verstärkt sich mit der Übernahme des in Australien ansässigen Herstellers von gesunden Lebensmitteln Made Group. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

Hochtief ersetzen Porsche Holding im DAX

Die am Berichtstag wirksam werdenden Änderungen in den Indizes bewegen die Kurse der betreffenden Aktien eher wenig, zumal etwaige Anpassungen meist schon zuvor vorgenommen wurden. Erstmals werden Hochtief als DAX-Aktie gehandelt, wofür im Gegenzug Porsche Automobil Holding im MDAX wiederzufinden sind. Auch in der zweiten und dritten Reihe, dem MDAX und dem SDAX, wurden diverse Änderungen umgesetzt. Hochtief steigen um 1,0 Prozent, Porsche Holding geben um 3,3 Prozent nach.

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INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.296,87 +0,1 3,74 6.293,13 8,7

Stoxx-50 5.331,89 +0,1 6,10 5.325,79 8,4

DAX 24.945,75 -0,2 -40,07 24.985,82 1,9

MDAX 32.478,65 -0,5 -159,77 27.039,42 6,1

TecDAX 3.959,77 +0,1 5,63 3.091,28 9,3

SDAX 18.256,12 -1,4 -255,13 13.062,07 6,3

FTSE 10.404,72 +0,4 41,45 10.363,27 4,8

CAC 8.372,00 -0,6 -49,14 8.421,14 2,7

SMI 13.732,60 -0,3 -41,42 13.774,02 3,5

ATX 6.544,85 +0,3 17,26 6.527,59 22,8

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 18:13

EUR/USD 1,1452 -0,1 -0,0016 1,1468 1,1463

EUR/JPY 185,21 +0,1 0,1900 185,02 184,9300

EUR/CHF 0,9256 +0,0 0,0003 0,9253 0,9259

EUR/GBP 0,8649 -0,1 -0,0012 0,8661 0,8669

USD/JPY 161,7 +0,3 0,4200 161,28 161,3100

GBP/USD 1,3238 +0,1 0,0006 1,3232 1,3218

USD/CNY 6,7745 +0,1 0,0059 6,7686 6,7686

USD/CNH 6,7775 -0,1 -0,0052 6,7827 6,7845

AUS/USD 0,7001 -0,1 -0,0010 0,7011 0,7008

Bitcoin/USD 64.194,66 +0,7 426,88 63.767,78 63.245,49

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 75,39 -0,6 -0,46 75,85

Brent/ICE 79,1 -1,8 -1,47 80,57

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.208,23 +1,2 48,23 4.160,00

Silber 66,44 +2,4 1,54 64,91

Platin 1.683,25 +1,2 19,19 1.664,06

(Angaben ohne Gewähr)

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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June 22, 2026 07:33 ET (11:33 GMT)