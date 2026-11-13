MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - Vor US-Preisdaten dominiert Vorsicht

13.11.26 13:28 Uhr

DOW JONES--Im Verlauf des Freitagshandels geben die europäischen Börsen leicht nach. Anleger halten sich im Vorfeld der US-Erzeugerpreise am frühen Nachmittag zurück. Die Erwartungen an diese dürften aber schon vorsichtiger sein, nachdem am Dienstag die Verbraucherpreise mit einem unerwartet deutlichen Anstieg negativ überrascht hatten. Indessen sind die US-Anleiherenditen am Donnerstag kräftig gestiegen und ziehen am Freitag weiter an. Zehnjährige US-Anleihen rentieren mit 5,14 Prozent. Der DAX sinkt um 0,1 Prozent auf 26.749 Punkte, nachdem er am Donnerstag erstmals die Marke von 27.000 Punkten überwunden hat. Der Euro-Stoxx-50 gibt um 0,2 Prozent nach auf 6.389 Punkte.

Werbung

Die Entwicklungen um Nvidia, die im Rücktritt von CEO Jensen Huang ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht haben, belasten derweil weiter die Technologiewerte mit Kursverlusten von durchschnittlich 0,3 Prozent nur noch leicht. Denn die Zweifel an den Investitionen in den KI-Sektor sind weitgehend ausgeräumt. So plant SpaceX Investitionen von 74 Milliarden Dollar für neue Rechenzentren in Texas und Arizona. Im Halbleitersektor geben Infineon um 0,7 Prozent nach, ASML um 0,9 und BE Semiconductor um 1 Prozent.

Recht gelassen reagiert die Aktie von Mercedes-Benz (+0,2%) auf die Drohung des Autokonzerns, nicht mehr in Deutschland zu investieren. "Das ist natürlich taktisch mit Blick auf Verhandlungen mit der IG Metall, zeigt aber, mit welch harten Bandagen künftig gekämpft wird", so ein Händler. Der Markt werde sich auf Streiks und Produktionsunterbrechungen in der Branche vorbereiten.

Die beiden Versorger im DAX, Eon und RWE, gewinnen 1,6 und 0,8 Prozent. Marktteilnehmer verweisen auf einen Bericht der Welt, wonach die Bundesregierung aus geostrategischen Erwägungen heraus die Anteile der beiden Unternehmen am Atomtechnikkonzern Urenco übernehmen will.

Werbung

CTS Eventim verbessern sich um 2,3 Prozent. Das Ticket-Unternehmen hat im dritten Quartal die Erwartungen verfehlt, seine Jahresziele aber bestätigt. Der Vorstand zeigte sich optimistisch für den Rest des Jahres.

Trotz insgesamt guter Geschäftszahlen sackt die Aktie des Schweizer Luxusgüterkonzerns Richemont um 4,5 Prozent ab. Beobachter monieren dass das Schmuckgeschäft weniger stark gewachsen sei als angenommen und das Wachstum sich sequenziell verlangsamt habe. Als durchwachsen werden die Zahlen von Ams-Osram bezeichnet, deren Kurs um 6,4 Prozent fällt.

Gut kommen die Zahlen des britischen Versicherers Aviva (+2,4%) an. JP Morgan lobt die Schaden-Kosten-Quote, die besser ausgefallen sei als angenommen. Derweil hat der italienische Branchenriese Assicurazioni Generali (-1,6%) enttäuscht. Im dritten Quartal habe nur das Lebengeschäft positiv überrascht, so Analyst William Hawkins von Keefe, Bruyette & Woods.

Werbung

===

Index zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.389,22 -0,2 -9,76 6.398,98 10,3

Stoxx-50 5.510,94 -0,2 -11,32 5.522,26 12,1

DAX 26.748,85 -0,1 -23,03 26.771,88 9,2

MDAX 30.678,99 -0,6 -179,14 27.039,42 0,2

TecDAX 4.092,08 -0,4 -16,58 3.091,28 13,0

SDAX 17.815,23 -0,8 -138,40 13.062,07 3,7

FTSE 10.869,60 +0,1 6,51 10.863,09 9,4

CAC 8.352,38 -0,1 -8,98 8.361,36 2,5

SMI 15.079,62 -0,5 -69,81 15.149,43 13,7

ATX 6.701,97 +0,2 16,08 6.685,89 25,8

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 17:03

EUR/USD 1,1048 -0,1 -0,0005 1,1053 1,1067

EUR/JPY 176,83 +0,1 0,1500 176,68 176,9500

EUR/CHF 0,9262 +0,3 0,0030 0,9232 0,9236

EUR/GBP 0,8354 +0,1 0,0008 0,8346 0,8360

USD/JPY 160,04 +0,1 0,1900 159,85 159,9000

GBP/USD 1,3223 -0,0 -0,0004 1,3227 1,3238

USD/CNY 6,6711 +0,0 0,0007 6,6704 6,6704

USD/CNH 6,6736 +0,0 0,0006 6,6730 6,6733

AUS/USD 0,6788 -0,3 -0,0020 0,6808 0,6809

Bitcoin/USD 69.238,85 -3,2 -2.248,29 71.487,14 71.594,52

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 88,60 -0,2 -0,14 88,74

Brent/ICE 96,21 +0,4 0,39 95,82

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.894,56 +0,5 18,21 3.876,35

Silber 50,03 +0,0 0,02 50,01

Platin 1.519,39 +0,1 0,81 1.518,58

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 13, 2026 07:29 ET (12:29 GMT)