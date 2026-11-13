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MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - Zurückhaltung vor US-Inflationsdaten

Werte in diesem Artikel
Aktien
ams-OSRAM AG
17.15 EUR -1.20 EUR -6.54 %
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ASML NV
1,367.60 EUR -7.40 EUR -0.54 %
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Assicurazioni Generali S.p.A.
44.06 EUR -0.93 EUR -2.07 %
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Aviva PLC Registered Shs
8.68 EUR -0.15 EUR -1.65 %
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BE Semiconductor Industries NV
154.50 EUR -4.70 EUR -2.95 %
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CTS Eventim
61.55 EUR 4.10 EUR 7.14 %
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HENSOLDT
78.36 EUR -0.76 EUR -0.96 %
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Infineon AG
51.26 EUR -0.25 EUR -0.49 %
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Leonardo S.p.a.
49.20 EUR -0.11 EUR -0.22 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
40.82 EUR 0.22 EUR 0.55 %
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RENK
32.74 EUR 0.16 EUR 0.48 %
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Rheinmetall AG
763.00 EUR -7.80 EUR -1.01 %
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Richemont
179.70 EUR -11.60 EUR -6.06 %
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DOW JONES--Mit kleinen Verlusten sind die europäischen Börsen in den letzten Handelstag der Woche gestartet. Anleger halten sich in Erwartung der US-Erzeugerpreise am frühen Nachmittag zurück. Die Erwartungen an diese dürften aber schon vorsichtiger sein, nachdem am Dienstag die Verbraucherpreise mit einem unerwartet deutlichen Anstieg negativ überrascht hatten. Indessen sind die US-Anleiherenditen am Donnerstag kräftig gestiegen und ziehen am Freitag im europäischen Handel weiter an. Der DAX sinkt um 0,2 Prozent auf 26.708 Punkte, nachdem er am Donnerstag erstmals die Marke von 27.000 Punkten überwunden hat. Der Euro-Stoxx-50 gibt um 0,2 Prozent nach auf 6.383 Punkte.

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Die Entwicklungen um Nvidia, die im Rücktritt von CEO Jensen Huang ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht haben, belasten derweil weiter die Technologiewerte mit Kursverlusten von durchschnittlich 1 Prozent. Mit dem Abgang Huangs sei nicht nur der Gründer des Unternehmens weg, sondern auch einer der Wegbereiter und Architekt des ganzen KI-Booms. "Der Visionär geht, jetzt kommen Verwalter", kommentierte ein Händler am Vortag. Im Halbleitersektor geben Infineon um 1,8 Prozent nach, ASML um 1,4 und BE Semiconductor um 1,7 Prozent.

Deutlicher unter Druck steht der Rüstungssektor. Stimmungsdämpfend wirken "Friedenshoffnungen" nach Aussagen des Schwiegersohns von Donald Trumps, Jared Kushner. Demnach ist der russische Präsident Putin bereit, die Europäer bei künftigen Friedensgesprächen um den Ukrainekrieg einzubeziehen. Das DAX-Schwergewicht Rheinmetall fällt um 1,2 Prozent. Renk und Hensoldt verlieren 1,6 und 2,5 Prozent.

Recht gelassen reagiert die Aktie von Mercedes-Benz (-0,3%) auf die Drohung des Autokonzerns, nicht mehr in Deutschland zu investieren. "Das ist natürlich taktisch mit Blick auf Verhandlungen mit der IG Metall, zeigt aber, mit welch harten Bandagen künftig gekämpft wird", so ein Händler. Der Markt werde sich auf Streiks und Produktionsunterbrechungen in der Branche vorbereiten.

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CTS Eventim verbessern sich um 3 Prozent. Das Ticket-Unternehmen hat im dritten Quartal die Erwartungen verfehlt, seine Jahresziele aber bestätigt. Der Vorstand zeigte sich optimistisch für den Rest des Jahres.

Trotz insgesamt guter Geschäftszahlen sackt die Aktie des Schweizer Luxusgüterkonzerns Richemont um 7,2 Prozent ab. Beobachter monieren dass das Schmuckgeschäft weniger stark gewachsen sei als angenommen und das Wachstum sich sequenziell verlangsamt habe. Als durchwachsen werden die Zahlen von Ams-Osram bezeichnet, deren Kurs um 7 Prozent fällt.

Gut kommen die Aktien des britischen Versicherers Aviva an. JP Morgan lobt die Schaden-Kosten-Quote, die besser ausgefallen sei als angenommen. Derweil hat der italienische Branchenriese Assicurazioni Generali enttäuscht. Im dritten Quartal habe nur das Lebengeschäft positiv überrascht, so die Analyst William Hawkins von Keefe, Bruyette & Woods.

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Index zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.383,36 -0,2 -15,62 6.398,98 #N/A

Stoxx-50 5.508,88 -0,2 -13,38 5.522,26 12,0

DAX 26.707,90 -0,2 -63,98 26.771,88 9,1

MDAX 30.646,44 -0,7 -211,69 27.039,42 0,1

TecDAX 4.085,56 -0,6 -23,10 3.091,28 12,8

SDAX 17.763,12 -1,1 -190,51 13.062,07 3,4

FTSE 10.865,09 +0,0 2,00 10.863,09 9,4

CAC 8.349,15 -0,2 -12,21 8.361,36 2,4

SMI 15.088,20 -0,4 -61,23 15.149,43 13,7

ATX 6.670,66 -0,2 -15,23 6.685,89 25,2

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 17:03

EUR/USD 1,1059 +0,1 0,0006 1,1053 1,1067

EUR/JPY 176,84 +0,1 0,1600 176,68 176,9500

EUR/CHF 0,925 +0,2 0,0018 0,9232 0,9236

EUR/GBP 0,8354 +0,1 0,0008 0,8346 0,8360

USD/JPY 159,88 +0,0 0,0300 159,85 159,9000

GBP/USD 1,3235 +0,1 0,0008 1,3227 1,3238

USD/CNY 6,6704 0,0 0,0000 6,6704 6,6704

USD/CNH 6,6724 -0,0 -0,0006 6,6730 6,6733

AUS/USD 0,6794 -0,2 -0,0014 0,6808 0,6809

Bitcoin/USD 68.647,26 -4,0 -2.839,88 71.487,14 71.594,52

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 88,86 +0,1 0,12 88,74

Brent/ICE 96,52 +0,7 0,70 95,82

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.895,43 +0,5 19,08 3.876,35

Silber 49,93 -0,2 -0,08 50,01

Platin 1.506,03 -0,8 -12,55 1.518,58

(Angaben ohne Gewähr)

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DJG/cln/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 13, 2026 04:05 ET (09:05 GMT)

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08:51 Rheinmetall Market-Perform Bernstein Research
10.11.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
10.11.26 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.11.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 Rheinmetall Buy UBS AG

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