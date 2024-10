MÄRKTE EUROPA/Knapp behaupteter Start - Automobilwerte im Minus

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte sind am Freitag etwas tiefer gestartet. Der DAX handelt 0,2 Prozent niedriger bei 19.398 Punkten, der Euro-Stoxx-50 liegt 0,4 Prozent im Minus. Mit den nach Zahlenveröffentlichungen leichter tendierenden Aktien von Mercedes-Benz und Valeo gehört der Branchen-Index der europäischen Automobilwerte mit einem Minus von einem Prozent zu den größten Verlierern.

Am Anleihemarkt ist derweil mit Blick auf die erwarteten Zinssenkungen durch die Europäische Zentralbank bereits viel eingepreist. Die Wetten auf einen großen Zinsschritt im Dezember sind zuletzt gestiegen, sollten diese wieder ausgepreist werden, spricht das gegen eine Jahresendrally. Aber auch die US-Wahlen bieten keinen Hort der Ruhe. Ein unklarer Wahlausgang könnte die Stimmung belasten und das Wachstum dämpfen. "Diese Wahl ist zu knapp, um sie vorherzusagen, und die Aussicht auf keinen klaren Gewinner kann nicht ausgeschlossen werden", sagt Kathleen Brooks von

Mercedes Benz ist nicht Tesla

Während die Aktie des Wettbewerbers Tesla an der Wall Street in Reaktion auf die Zahlen des Elektroautoherstellers um 21 Prozent in die Höhe schoss und die Nasdaq beflügelte, enttäuschte am Morgen Mercedes Benz Group vor allem auf der Ertragsseite. Die Aktie notiert 2,7 Prozent tiefer. So brach der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern um 48 Prozent ein auf 2,5 Milliarden Euro, hier lag der Konsens bei 2,7 Milliarden. Vor allem die schwache Nachfrage nach den Luxus-Karossen aus Stuttgart belastet die Marge. Die im September gesenkten Jahresprognosen bekräftigte der DAX-Konzern jedoch.

Für die Aktie von Valeo geht es nach der Umsatzwarnung um gleich 12 Prozent nach unten. Trotz der Bestätigung der Prognose in den vorigen Mitteilungen hat Valeo mit der Veröffentlichung der Ergebnisse zum dritten Quartal am Vorabend die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2024 gesenkt und die Prognose für 2025 vorerst ausgesetzt. Gleichzeitig hat das Unternehmen die Prognose für Marge und Cashflow für das Geschäftsjahr 2024 bekräftigt und erwartet im zweiten Halbjahr eine deutlich höhere Marge als im ersten Halbjahr sowie eine signifikante Margenerweiterung im Geschäftsjahr 2025. Die Analysten der Deutschen Bank gehen davon aus, dass die Einschätzung eines schwierigen Marktumfeldes durch Valeo auch für andere europäische Autozulieferer mit ähnlicher geografischer und Kundenexponierung negativ sei. Continental und Schaeffler notieren beide gut 2 Prozent tiefer.

Für die Aktie des Online-Glückspielanbieter Zeal Network geht es um 2,5 Prozent nach oben. Nach einem starken dritten Quartal wurde die EBITDA-Prognose für 2024 auf 42 bis 46 nach zuvor 38 bis 42 Millionen Euro angehoben. Hier liegen die Analysten von Nuways mit 42,1 Millionen Euro am unteren Ende der Spanne.

Ifo könnte nach PMI positives Signal liefern

Positiv überrascht haben am Donnerstag die Einkaufsmanager-Indizes in Deutschland, wobei der viel beachtete Frühindikator mit 48,4 Zählern noch immer unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten verharrte. Erwartet wurden jedoch nur 47,6 Punkte. Der Dienstleistungsindikator in Deutschland legte von 50,6 auf 51,4 Punkte zu. Dieses zarte Pflänzlein der Stimmungsaufhellung wertet Ulrich Stephan, Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkunden der Deutschen Bank, als positiv für den MDAX, der in der Folge um gut ein Prozent anzog, nachdem er seit Jahresanfang schwankte, ohne nennenswerte Fortschritte zu machen. Am Freitag folgt der ifo Geschäftsklimaindex. Drehten auch hier langsam die Indikatoren für Deutschland die Richtung, könnte der MDAX, der aktuell mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,3 mehr als 20 Prozent unter dem Mittel der vergangenen zehn Jahre handelt, mittelfristig wieder eine positive Wertentwicklung verzeichnen. Erwartet wird der Ifo-Geschäftsklimaindex für Oktober leicht höher bei 85,6 nach zuvor 85,4.

