MÄRKTE EUROPA/Konjunkturhoffung und gutgelaunte Analysten treiben

FRANKFURT (Dow Jones)--Freundlich haben sich die europäischen Aktienmärkte am Donnerstag aus dem Handel verabschiedet. Der DAX löste sich von der 13.000er-Marke und schloss 0,9 Prozent höher bei 13.042 Punkten. Zwischenzeitlich hatte er bereits 13.100 Zähler erreicht. Der Euro-Stoxx-50 kletterte um 0,7 Prozent auf 3.256 Punkte.

Hoffnungen auf ein zumindest kleines Konjunkturpaket in den USA sowie steigende Übernahmeaktivitäten stützen das Sentiment. Dazu wurde der sachliche Verlauf der Fernsehdebatte zwischen US-Vizepräsident Mike Pence und der demokratischen Kandidatin Kamala Harris gut aufgenommen. Kurstreibende Wirtschaftsdaten gab es nicht, die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe lagen im erwarteten Rahmen.

Gesucht waren besonders Konjunkturaktien mit positiven Analystenstimmen. So sprangen BASF um 2,7 Prozent dank einer Kurszielerhöhung durch Credit Suisse. Bei Heidelbergcement ging es 3,8 Prozent höher nach Empfehlungen von Metzler und Citi.

Konjunkturnahe Aktien gesucht

SMA Solar stiegen mit 6,1 Prozent Plus sogar auf ein neues Jahreshoch dank positiver Jefferies-Kommentare. Der Rückzug aus Corona-Profiteuren drückte Delivery Hero um 3,3 Prozent. Dazu waren Aktien der Reise- und Luftfahrtbranche in ganz Europa gesucht. Lufthansa stiegen um 6 Prozent, MTU um 3,5 Prozent und Tui um 2,4 Prozent. Die Titel der Britisch-Airways-Mutter IAG sprangen sogar über 10 Prozent an. Und selbst Easyjet legten 2,3 Prozent zu, obwohl ihre vorläufigen Geschäftszahlen unter Erwartung lagen. Auch der Ausblick der Fluglinie fiel verhalten aus. Der Reise- und Freizeitsektor gewann 1,1 Prozent.

Mit ersten Geschäftszahlen für das dritte Quartal enttäuschte Südzucker. Die Titel wurden fast 12 Prozent tiefer geschickt. Der operative Gewinn lag unter Erwartung und der Ausblick der Zuckersparte wurde gesenkt. Die Analysten von Metzler senkten die Aktien darauf gleich doppelt von "Buy" auf "Sell".

Übernahmehoffnungen quer durch alle Branchen

Kurstreiber waren dazu Übernahmen oder zumindest die Hoffnung darauf: Ein Übernahmegebot trieb die Papiere des Telekomkonzerns Talktalk in London um 17 Prozent auf 97,50 Pence. Er hatte eine Übernahmeofferte von Toscafund Asset Management für 97 Pence je Aktie erhalten.

In Mailand legten Mediobanca mit anhaltenden Del-Vecchio-Spekulationen knapp 4 Prozent zu. Der Investor hatte seine Beteiligung an der Bank auf rund 10,2 Prozent von zuvor 9,9 Prozent ausgebaut. Von der EZB hatte er bereits grünes Licht erhalten, seinen Anteil auf bis zu 19,9 Prozent zu erhöhen.

Bei Rolls-Royce ging es fast 25 Prozent nach oben. Hier befeuerten die Aussicht auf eine baldige Gesundung der Unternehmensbilanz sowie erneute Spekulationen, dass tiefe Kursniveau könnte Branchenriesen wie BAE Systems zu einer Übernahme einladen: Die Aktie hat seit Jahresbeginn fast 80 Prozent an Wert verloren.

Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung

stand absolut in % seit

Jahresbeginn

Euro-Stoxx-50 3.255,76 +22,33 +0,7% -13,1%

Stoxx-50 2.934,70 +22,83 +0,8% -13,8%

Stoxx-600 368,31 +2,86 +0,8% -11,4%

XETRA-DAX 13.042,21 +113,64 +0,9% -1,6%

FTSE-100 London 5.989,33 +43,08 +0,7% -21,2%

CAC-40 Paris 4.911,94 +29,94 +0,6% -17,8%

AEX Amsterdam 559,94 +5,34 +1,0% -7,4%

ATHEX-20 Athen 1.542,45 +15,80 +1,0% -32,9%

BEL-20 Brüssel 3.369,84 +44,12 +1,3% -14,8%

BUX Budapest 33.697,94 +136,89 +0,4% -26,9%

OMXH-25 Helsinki 4.379,59 +14,93 +0,3% +3,7%

ISE NAT. 30 Istanbul 1.280,00 -2,11 -0,2% -7,8%

OMXC-20 Kopenhagen 1.388,66 +12,57 +0,9% +22,3%

PSI 20 Lissabon 4.179,01 +43,43 +1,0% -19,0%

IBEX-35 Madrid 6.992,80 +82,70 +1,2% -26,8%

FTSE-MIB Mailand 19.582,43 +147,35 +0,8% -17,3%

RTS Moskau 1.158,82 +14,87 +1,3% -25,2%

OBX Oslo 766,68 +7,00 +0,9% -9,1%

PX Prag 874,68 +1,50 +0,2% -21,6%

OMXS-30 Stockholm 1.841,40 +2,17 +0,1% +3,9%

WIG-20 Warschau 1.719,91 -16,70 -1,0% -20,0%

ATX Wien 2.212,62 +38,83 +1,8% -30,8%

SMI Zürich 10.270,24 +82,36 +0,8% -3,3%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,53 -0,03 -0,77

US-Zehnjahresrendite 0,76 -0,03 -1,92

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:15 Uhr Mi, 17:30 % YTD

EUR/USD 1,1753 -0,10% 1,1773 1,1765 +4,8%

EUR/JPY 124,56 -0,10% 124,80 124,67 +2,2%

EUR/CHF 1,0785 -0,01% 1,0790 1,0784 -0,7%

EUR/GBP 0,9081 -0,30% 0,9105 0,9106 +7,3%

USD/JPY 105,98 -0,00% 106,01 105,98 -2,6%

GBP/USD 1,2944 +0,22% 1,2931 1,2920 -2,3%

USD/CNH (Offshore) 6,7394 +0,05% 6,7344 6,7293 -3,3%

Bitcoin

BTC/USD 10.900,17 +2,25% 10.626,01 10.635,51 +51,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 40,91 39,95 +2,4% 0,96 -28,0%

Brent/ICE 42,86 41,99 +2,1% 0,87 -30,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.889,96 1.887,56 +0,1% +2,40 +24,6%

Silber (Spot) 23,92 23,73 +0,8% +0,20 +34,0%

Platin (Spot) 869,85 868,08 +0,2% +1,78 -9,9%

Kupfer-Future 3,04 3,03 +0,3% +0,01 +7,6%

