MÄRKTE EUROPA/Konsolidierung - Einkaufsmanagerindizes überzeugen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte notieren am Mittwoch im frühen Verlauf etwas leichter. Im Handel wird von einem Konsolidierungstag nach den deutlichen Schwankungen der vergangenen drei Handelstage gesprochen. Leicht stützend wirken die Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell vom Vorabend. Er hatte bekräftigt, dass die Fed geduldig sein werde, bevor sie ihre Geldpolitik straffe. Zudem betonte er erneut, dass die Entwicklung der Inflation nur temporärer Natur sein dürfte. Die Aussagen hatten am Dienstag für leichte Gewinne an der Wall Street gesorgt.

Die ersten Veröffentlichungen der Einkaufsmanagerindizes aus Deutschland und Frankreich per Juni attestieren der Konjunktur eine deutliche Erholung auf hohem Niveau. Diese liegen weiter im Expansionsbereich und signalisieren laut den Marktstrategen der Helaba eine hohe Dynamik zu Beginn des Sommers. Die Schere zwischen Industrie und Dienstleistungen schließe sich weiter, sodass das gesamtwirtschaftliche Wachstum an Breite gewinne. Im Hinblick auf die Europäische Zentralbank (EZB) sei unmittelbar zwar nicht mit einer Kehrtwende zu rechnen, die Diskussion über einen Einstieg in den Ausstieg aus den Notfallmaßnahmen bleibe allerdings erhalten. Damit befinde sich der Aktienmarkt weiter im Spannungsfeld zwischen einer wirtschaftlichen Erholung bei gleichzeitigem Rückzug der Notenbanken.

Für den DAX geht es um 0,4 Prozent auf 15.571 Punkte nach unten, der Euro-Stoxx verliert 0,4 Prozent auf 4.108 Punkte.

US-Zukauf von Brenntag strategisch sinnvoll

Unternehmensnachrichten sind zur Wochenmitte eher dünn gesät. Als strategisch sinnvoll wird an der Börse der Zukauf von Brenntag (-0,2%) in den USA gewertet. Brenntag stärkt seine Stellung in den USA durch die Übernahme von Storm Chaser Holding Corporation (JM Swank), einen führenden Distributeur von Lebensmittelinhaltsstoffen. Damit verdoppelt Brenntag eigenen Angaben zufolge seine Größe in der Lebensmittelindustrie in der Region.

RTL Group und Talpa Network wollen ihre Rundfunk- und Mediengeschäfte in den Niederlanden zusammenlegen. "Damit stärkt das Unternehmen zum einen seine Position in Holland", so ein Marktteilnehmer. Zum anderen habe man die Kosten im Auge. So prognostiziere RTL die potenziellen Synergien mit 100 bis 120 Millionen Euro pro Jahr, die bis 2025 vollständig realisiert sein sollen. Die RTL-Aktie steigt um 1,1 Prozent.

Positiv wird gewertet, dass Pernod Ricard (+3,0%) den Ausblick 2021 für das organische Wachstum angehoben hat. Das Unternehmen erwartet nun ein Plus von 16 Prozent nach bisher 10 Prozent. Dies liegt deutlich oberhalb der Markterwartung von gut 11 Prozent, hier dürfte der Konsens nun erhöht werden. Der Erholung des Geschäfts verlaufe schneller und stärker als erwartet, 2021 solle bereits wieder das Niveau von 2019 erreicht werden, heißt es.

Bike24 rollen zu 15 Euro an die Börse

Die IPO-Maschine rollt, am Freitag kommt der Online-Fahrradhändler Bike24 an die Börse. Die Aktien wurden zum Stückpreis von 15 Euro platziert und damit am unteren Rand der genannten Angebotsspanne. Dem Online-Fahrradhändler selbst fließen wie geplant 100 Millionen Euro zu, damit soll auch die internationale Expansion des Geschäfts finanziert werden.

Für die Aktie der Bank of Ireland geht es mit Blick auf den angekündigten Aktienüberhang um 5,5 Prozent nach unten. Belastend wirkt sich aus, dass die irische Regierung nun den Ausstieg startet. Wie die Regierung mitteilte, plant sie zunächst den Verkauf von Teilen ihrer Beteiligung in Höhe von 13,9 Prozent. Der Verkauf werde über die nächsten sechs Monaten über die Bühne gehen. Finanzminister Paschal Donohoe kündigte einen phasenweisen Ausstieg an.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.108,04 -0,37% -15,09 +15,6%

Stoxx-50 3.541,43 -0,25% -8,97 +13,9%

DAX 15.571,26 -0,42% -65,07 +13,5%

MDAX 34.106,62 -0,37% -127,97 +10,8%

TecDAX 3.503,02 -0,28% -9,72 +9,0%

SDAX 16.021,55 -0,32% -51,65 +8,5%

FTSE 7.095,58 +0,08% 5,57 +9,7%

CAC 6.585,74 -0,39% -25,76 +18,6%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,17 0,00 -0,41

US-Zehnjahresrendite 1,47 0,01 -1,21

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:46 Di, 17:11 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1938 -0,02% 1,1934 1,1905 -2,3%

EUR/JPY 132,39 +0,20% 132,30 131,84 +5,0%

EUR/CHF 1,0959 -0,05% 1,0961 1,0952 +1,4%

EUR/GBP 0,8546 -0,18% 0,8552 0,8549 -4,3%

USD/JPY 110,89 +0,21% 110,79 110,74 +7,4%

GBP/USD 1,3970 +0,17% 1,3931 1,3927 +2,2%

USD/CNH (Offshore) 6,4871 +0,13% 6,4849 6,4841 -0,2%

Bitcoin

BTC/USD 33.941,43 +4,52% 33.916,01 30.845,26 +16,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 73,38 72,85 +0,73% 0,53 +51,7%

Brent/ICE 75,38 74,81 +0,76% 0,57 +47,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.782,48 1.778,80 +0,21% +3,68 -6,1%

Silber (Spot) 25,96 25,78 +0,72% +0,18 -1,6%

Platin (Spot) 1.092,85 1.083,00 +0,91% +9,85 +2,1%

Kupfer-Future 4,26 4,23 +0,78% +0,03 +20,9%

