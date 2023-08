MÄRKTE EUROPA/Konsolidierung - Hypoport nach Gewinnwarnung unter Druck

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte sind am Dienstag leichter in den Handel gestartet. Nach dem erneuten DAX-Rekordhoch am Vortag verliert dieser im frühen Geschäft 0,4 Prozent auf 16.385 Punkte, der Euro Stoxx-50 gibt um 0,3 Prozent auf 4.460 Punkte nach.

"Die Nachrichtenlage wie auch die aktuellen Umsätze sprechen erst einmal für ein Luftholen nach den Hochs der letzten Tage", heißt es von Marktteilnehmern. Nach der Pause am Montag tritt die Berichtssaison erneut stärker in den Fokus, hier enttäuschte vor allem Hypoport, die Aktie verliert 12,6 Prozent. In der Schweiz findet wegen des Nationalfeiertags kein Handel statt.

Derweil sendet die Wirtschaft in China keinen Wachstumsimpuls. Mit dem Caixin-Einkaufsmanager-Index (PMI) fiel auch die Privatwirtschaft in kontraktives Territorium unter der Marke von 50 Punkten. Der Industrie-PMI fiel auf 49,2 Punkte nach 50,5 im Vormonat. Schon zu Wochenbeginn waren die Daten des staatlichen Statistikbüros negativ ausgefallen. Die Märkte dürften daher noch stärker auf Konjunkturmaßnahmen wetten. Im Fokus am Dienstag stehen nun vor allem die US-Daten: Denn die US-Wirtschaft entwickelt sich durch die Schwäche anderer Wirtschaftsräume zwangsweise zur globalen Konjunkturlokomotive. Mit Argusaugen wird daher am Nachmittag auf den ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe und den US-Industrie-PMI geblickt.

Hypoport kein sicherer Hafen

Während die Aktie von Hypoport seit Jahresbeginn rund 90 Prozent im Plus notiert, lieferte das Unternehmen enttäuschende Zahlen. Nachdem es zuletzt auch von Unternehmensseite immer wieder leicht positive Aussagen zur Entwicklung am Immobilienmark gab, ist dies nicht in der Geschäftsentwicklung zu erkennen. Von daher wird erwartet, dass aus der Aktie im Tagesverlauf viel Erwartung entweicht. An der Börse wird das Plattformgeschäft momentan mit 1,3 Milliarden Euro Marktkapitalisierung bewertet, während die gesenkte Prognose von einem Konzern-EBIT von mindestens 10 Millionen Euro für 2023 ausgeht, unter Annahme einer leichten Belebung des Marktes für Immobilienfinanzierungen.

Mit Redcare Pharmacy (+12,5%) hat eine weitere Kursrakete des Jahres Zahlen vorgelegt, seit Jahresbeginn lag der Wert am Vorabend bereits 130 Prozent im Plus. Hier werden die Ergebnisse im Handel positiv gesehen. Die angehobene Prognose unterstreiche, dass das rasche Umsatzwachstum trotz des hohen Investitionsbedarf auch profitabel verlaufe, sagt ein Händler.

Gewinnmitnahmen in Deutsche Post (DHL)

Gewinnmitnahmen von 3,7 Prozent belasten nach den Quartalszahlen die Deutsche-Post-Aktie. Die Zahlen lägen im erwarteten Rahmen, wie erhofft wurden die Gewinnprognosen präzisiert. Der untere Rand der Prognosespanne für DHL wurde leicht erhöht, für den Paketdienst dagegen leicht gesenkt.

In einem von einer schwachen Nachfrage geprägten zweiten Quartal erreichte der Kunststoffkonzern Covestro seine eigenen Ziele und bekräftigte die Jahresprognose. Das EBITDA für das laufende Jahr werde nun eher in der unteren Hälfte der angegebenen Korridore erwartet, was nach Aussage von Marktteilnehmern leicht negativ wirke. Die Aktie verliert in der Folge 0,3 Prozent.

Nach überzeugenden Zahlen geht es für die Aktie der HSBC um 2,7 Prozent nach oben. Die britische Bank hat den Gewinn im ersten Halbjahr mehr als verdoppelt. Das Institut mit Fokus auf Asien profitierte weiterhin von den höheren Zinsen.

Gut kommen die Zahlen Getränkekonzern Diageo (+2,7%) für das fiskalische Gesamtjahr im Handel an. Die Befürchtung vor schwächeren Daten wie nach Heineken, Campari und anderen Peers hätten sich bei den Briten nicht bewahrheitet, heißt es. Diageo konnten indes ein starkes organisches Umsatzwachstum vermelden. Der Ausblick bis 2025 wurde bestätigt.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.460,02 -0,3% -11,29 +17,6%

Stoxx-50 4.049,88 -0,1% -3,65 +10,9%

DAX 16.384,89 -0,4% -61,94 +17,7%

MDAX 28.721,66 -0,4% -115,39 +14,4%

TecDAX 3.320,70 -0,2% -7,97 +13,7%

SDAX 13.663,39 -0,6% -81,73 +14,6%

FTSE 7.706,74 +0,1% 7,33 +3,3%

CAC 7.485,26 -0,2% -12,52 +15,6%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,48 -0,01 -0,09

US-Zehnjahresrendite 3,96 +0,00 +0,08

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:03 Uhr Mo, 17:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0978 -0,2% 1,0999 1,1021 +2,6%

EUR/JPY 156,59 +0,1% 156,93 156,55 +11,6%

EUR/CHF 0,9592 +0,1% 0,9588 0,9562 -3,1%

EUR/GBP 0,8555 -0,1% 0,8575 0,8568 -3,3%

USD/JPY 142,63 +0,2% 142,70 142,07 +8,8%

GBP/USD 1,2832 -0,1% 1,2826 1,2862 +6,1%

USD/CNH (Offshore) 7,1692 +0,3% 7,1733 7,1473 +3,5%

Bitcoin

BTC/USD 28.902,84 -1,2% 28.899,95 29.323,18 +74,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 81,29 81,80 -0,6% -0,51 +3,1%

Brent/ICE 85,07 85,43 -0,4% -0,36 +2,9%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 29,85 28,37 +5,2% +1,48 -64,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.956,25 1.964,98 -0,4% -8,74 +7,3%

Silber (Spot) 24,56 24,78 -0,9% -0,21 +2,5%

Platin (Spot) 949,50 954,00 -0,5% -4,50 -11,1%

Kupfer-Future 3,99 4,01 -0,4% -0,01 +4,7%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

