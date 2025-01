MÄRKTE EUROPA/Konsolidierung - Reedereiaktien sehr schwach

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte treten am Donnerstag wie erwartet auf der Stelle. Der DAX notiert 0,2 Prozent tiefer bei 20.286 Zählern, der Euro-Stoxx-50 kommt leicht auf 4.986 Punkte zurück. Der Handel verläuft bisher in ruhigen Bahnen, auch weil an der Wall Street wegen des Gedenkens an den verstorbenen Ex-Präsidenten Jimmy Carter der Aktienhandel pausiert. Ob sich der designierte US-Präsident Donald Trump an diesem Trauertag mit verbalen Attacken zurückhält, die jüngst die Aktienmärkte bewegten, bleibt abzuwarten.

Am Freitag steht dann der US-Arbeitsmarktbericht für Dezember auf der Agenda. Auch mit Blick auf diesen vermeintlich wichtigsten Termin herrscht Zurückhaltung.

Inflations- und Konjunktursorgen sowie eine nachlassende Zinssenkungsfantasie haben laut den Marktstrategen der Helaba jüngst die Stimmung am Aktienmarkt getrübt. Für Verunsicherung sorgte am Vortag dann noch, dass Donald Trump möglicherweise per Notverordnungen seine Zollpläne durchsetzen will.

"Die Märkte scheinen im Vorfeld von Trumps bevorstehender Amtseinführung ein wenig unruhig zu werden, wobei der Ausverkauf von Staatsanleihen anhält", so Pepperston-Marktstrategen Michael Brown. Die Renditen der 10- und 30-jährigen Anleihen erreichten am Vortag die höchsten Stände seit 2008 beziehungsweise 1998. Dreißigjährige Bonds rentieren inzwischen mit rund 5 Prozent. Und während in Europa in diesem Jahr mit vier Zinssenkungen um je 25 Basispunkte gerechnet wird, sind es in den USA nur noch anderthalb.

Das am Vorabend veröffentlichten Protokoll der Dezember-Sitzung des Offenmarktausschusses der Fed beinhaltete derweil wenig Neues und bestätigte die bereits avisierte langsamere Vorgehensweise bei Zinssenkungen.

US-Sanktionen gegen China mit Nebenwirkungen

Stark unter Druck stehen Aktien von Containerschiffern. Hier verschlechtert sich die Stimmung, weil die USA ihre feindselige Haltung gegenüber chinesischen Unternehmen verstärken und zuletzt den Containerreeder Cosco und den Containerhersteller CIMC auf seine Sanktionsliste gesetzt haben. In Kopenhagen verlieren Moeller Maersk 6 Prozent, Hapag-Lloyd geben im Xetra-Handel über 8 Prozent ab und Kühne & Nagel verlieren in Zürich 2,7 Prozent. Die Zölle gegen China drückten den Warenumschlag und die Sanktionen gegen Cosco erhöhten zwar die Frachtraten, insgesamt dürfte aber dennoch Druck auf die Margen entstehen, so ein Händler.

Der Subindex der Autoaktien verliert 1,0 Prozent. Angesichts des erneut schwächeren Ifo-Geschäftsklimaindex für die Autoindustrie gibt es weiter keine Anzeichen für einen Boden. "In den letzten Tagen hatten wir stärkere Käufe in der Branche, weil Investoren auf eine Bodenbildung und Aufholjagd in diesem Jahr gesetzt haben", meint ein Händler. Daten wie nun der Ifo sorgten daher für Ernüchterung.

Am Ende bei den Branchen rangieren Einzelhandelsaktien (-1,8%), was insbesondere hohen Kursverlusten bei britischen Einzelhändlern geschuldet ist. Unter anderem knicken B&M um fast 11 Prozent ein. Das Kerngeschäft in Großbritannien laufe schlecht, heißt es dazu von Shore Capital. Kingfisher und Next fallen um je 2,7 Prozent. Marks & Spencers geben 5,8 Prozent ab, Tesco 1,9 Prozent.

Um 3,7 Prozent nach oben geht es für Redcare Pharmacy. Der Umsatz im vierten Quartal 2024 habe 1 Prozent über den Prognosen gelegen, heißt es von den Metzler-Analysten zu ersten Zahlen der Online-Apotheke. Der Bereich nicht verschreibungspflichtiger Arzneimittel habe sich zwar um 22 Prozent erhöht, was aber leicht unter der Konsensschätzung von 24 Prozent liege. Zum Jahresende zählte der MDAX-Konzern 12,5 Millionen aktive Kunden, entsprechend einem Plus von 1,7 Millionen. Mit 600.000 Kunden entfiel dabei der größte Zuwachs auf das Schlussquartal. Die Aktie des Wettbewerbers DocMorris gewinnt 2,9 Prozent.

Formycon legen um 0,2 Prozent zu. Nur leicht positiv wirken die Aufnahme der Aktie in den TecDAX und die die Zulassung eines Biosimilars in Kanada. "Seltsam" sei derweil bei den am Vorabend mitgeteilten Indexänderungen, dass About You (unverändert) in den SDAX aufgenommen würden, heißt es im Handel. Die Aktie werde nämlich definitiv wieder aus dem Index genommen, weil das Unternehmen gerade von Zalando (-0,4%) gekauft werde. Auslöser der Indexänderungen ist, dass Nexus (+0,3%) per 13. Januar aus dem SDAX und dem TecDAX genommen werden, weil auch sie übernommen wurden und der Streubesitz unter 10 Prozent fiel.

