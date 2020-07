MÄRKTE EUROPA/Konsolidierungstag - Berichtssaison hält Anleger in Atem

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte werden am Mittwoch zur Handelseröffnung etwas leichter erwartet. Dax und Euro-Stoxx-50 dürften rund ein halbes Prozent tiefer eröffnen. Am Morgen steht die laufenden Berichtssaison im Interesse der Anleger weit oben, die aktuell einen vorläufigen Höhepunkt erreicht. Aus dem DAX haben BASF und Deutsche Bank bereits Zahlen vorgelegt. Am Abend steht dann die Zinsentscheidung der US-Notenbank im Fokus. Dort werde auf weitere Signale für eine lockere Geldpolitik , also das 'lower for longer', gesetzt, sagt Seema Shah von Principal Global Investors. Der Dollar notiert am Morgen in Asien auf einem frischen Zweijahrestiefs, der Euro legt in Folge auf 1,1741 Dollar zu. Für Rohstoffwerte und die Preise der Industriemetalle wird diese Entwicklung positiv gesehen.

BASF traut sich noch keinen Ausblick zu

Für die Aktie von BASF geht es in einer ersten Reaktion um 3 Prozent nach unten. BASF bleibt nach einem coronabedingten Einbruch des Geschäfts im zweiten Quartal einen Ausblick auf das gesamte Geschäftsjahr weiter schuldig. Wegen hoher Unsicherheit und Intransparenz der wirtschaftlichen Entwicklung könne man weiter keine konkreten Aussagen zur Umsatz- und Ergebnisentwicklung für das Gesamtjahr 2020 machen, erklärte der Chemieriese bei Vorlage des Halbjahresberichts. Für das laufende dritte Quartal sei noch keine wesentliche Verbesserung des bereinigten operativen Gewinns gegenüber dem zweiten Quartal zu erwarten. So ist die Nachfrage im August insgesamt niedriger, und im Sommer macht BASF weniger Geschäft mit Pflanzenschutzmitteln und Saatgut.

Für die Aktie der Deutschen Bank geht es dagegen im Spezialistenhandel um 3 Prozent nach oben. Die Bank hat im zweiten Quartal trotz Corona-Pandemie überraschend einen Gewinn erzielt und profitierte dabei von leicht höheren Erträgen und deutlich niedrigeren Kosten. "Wir konnten die höhere Risikovorsorge mehr als ausgleichen und profitabel bleiben", sagte Vorstandschef Christian Sewing. Die Bank sei auf einem gute Weg, alle ihre Ziele zu erreichen.

Auch die DWS legte Zahlen vor: Der Vermögensverwalters hat einer ersten Einschätzung aus dem Handel zufolge gute Zuflüsse bei margenstarken Produkten erzielt, dazu sei noch kräftig gespart worden. Das verwaltete Vermögen stieg auf 745 Milliarden Euro von 700 Milliarden Euro im Vorquartal. Im Spezialistenhandel steigt der Wert um 4,5 Prozent.

Zahlenflut auch in Europa

In Frankreich wird die Aktie von Kering im Plus erwartet. Nach Einschätzung der Citigroup zeigt sich bei Kering eine Verbesserung. Die Umsätze im zweiten Quartal seien wechselkursbereinigt um 43 Prozent gesunken, wohingegen die Analysten und die Konsenserwartungen von einem Rückgang um 48 Prozent ausgegangen waren. Im Juni und Juli sei eine Erholung im Einzelhandel zu sehen gewesen, heißt es.

Bei Salvatore Ferragamo verlief das zweite Quartal nicht so gut wie bei einigen Wettbewerbern. Mit einem Umsatzeinbruch von 59 Prozent verfehlte das Luxusgüterunternehmen die Erwartungen der Jefferies-Analysten knapp. Dabei verweisen die Analysten darauf, dass das Geschäft in Asien mit dem Ende des dortigen Lockdows nicht deutlich angezogen habe, was an der aktuell fehlenden Markenaffinität liege. Das Geschäft an den Flughäfen leide indes unter der geringen Reisetätigkeit, so dass die Marke gegenüber Wettbewerben Umsatzanteile verloren habe. Diese Entwicklung könnte sich bis ins zweite Halbjahr auswirken.

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Di, 17:28 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1741 +0,17% 1,1721 1,1719 +4,7%

EUR/JPY 123,26 +0,08% 123,15 123,18 +1,1%

EUR/CHF 1,0763 +0,08% 1,0755 1,0761 -0,9%

EUR/GBP 0,9079 +0,17% 0,9064 0,9063 +7,3%

USD/JPY 104,99 -0,08% 105,07 105,09 -3,5%

GBP/USD 1,2933 +0,01% 1,2932 1,2930 -2,4%

USD/CNH 7,0042 +0,00% 7,0038 7,0041 +0,5%

Bitcoin

BTC/USD 11.022,51 0,002 11.022,26 11.146,27 +52,9%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 41,12 41,04 +0,2% 0,08 -28,8%

Brent/ICE 43,39 43,22 +0,4% 0,17 -30,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.954,70 1.959,60 -0,3% -4,90 +28,8%

Silber (Spot) 24,27 24,63 -1,4% -0,35 +36,0%

Platin (Spot) 939,98 952,08 -1,3% -12,10 -2,6%

Kupfer-Future 2,92 2,92 -0,1% -0,00 +3,4%

