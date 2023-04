MÄRKTE EUROPA/Konsolidierungstag - Britische Inflation zweistellig

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte notieren am Mittwoch zum Handelsstart knapp im Minus. So verliert der DAX 0,2 Prozent auf 15.857 Punkten, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,3 Prozent auf 4.382 Zähler nach unten. Aufhorchen ließ am Morgen die Inflation in Großbritannien, die mit 10,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr hereinkam. Sie ist zwar leicht zurückgekommen, liegt aber oberhalb der Erwartung. Ein Grund dafür liegt in dem Anstieg der Nahrungsmittelpreise, der sich sogar auf 19,6 Prozent beschleunigt hat. Die Daten dürften den Notenbankern der Bank of England wohl Kopfzerbrechen bereiten. Denn sie dürften zwar in der Pflicht stehen, die Zinsen weiter anzuheben, dies allerdings in dem Wissen, dass sie damit die stark steigenden Lebensmittelpreise nicht erreichen und zudem dem Immobilienmarkt einen Bärendienst erweisen. Der Kapitalmarkt reagiert lehrbuchmäßig, das Pfund legt zu und die Anleihen kommen unter Druck.

Den weiteren Trend für den Tag dürften dann die Inflationszahlen aus Europa vorgeben, die um 11.00 Uhr MESZ zur Veröffentlichung anstehen. So wird bei den EU-Verbraucherpreisen im März ein Anstieg von 6,9 Prozent erwartet, in der Kernrate ohne den Beitrag von Nahrungs- und Energiepreisen eine Verteuerung um 5,7 Prozent.

"Falls die Daten höher ausfallen, wird sich der Markt nochmal an die Warnungen von Bostic gestern erinnern", so ein Händler mit Verweis auf den Präsidenten der Fed von Atlanta. Er habe dem Markt relativ deutlich signalisiert, dass jede Erwartung an eine eventuelle US- Zinssenkung noch im Jahr 2023 falsch sei. Stattdessen würden die US-Zinsen noch einmal erhöht und dann für lange Zeit dort verbleiben müssen.

Terminmarktprämien mahnen zur Vorsicht

Während der Aktienmarkt nahe dem Jahreshoch notiert und auch das Allzeithoch in greifbarer Nähe ist, weist Thomas Altmann, Portfoliomanager bei QC Partners, auf die steilen Volatilitätskurven am Terminmarkt hin. "Eine Mahnung kommt von den impliziten Volatilitäten", so Altmann. Mit dem Kursanstieg am Aktienmarkt seien die Volatilitätsindizes VDAX NEW und VSTOXX auf neue 12-Monats-Tiefs gefallen und suggerierten damit eigentlich einen anhaltend ruhigen Aktienmarkt. Allerdings hätten die längeren Laufzeiten diesen Volatilitätsrückgang nur bedingt mitgemacht. Als Konsequenz daraus ist die Volatilitätskurve des Euro-Stoxx-50 zwischen zwei und zwölf Monaten so steil wie zuletzt im Jahr 2017. Und steile Volatilitätskurven waren in der Vergangenheit regelmäßig ein frühzeitiger Hinweis auf einen bevorstehenden Rücksetzer.

Steigende Zinsen lasten auf technologiesektor

Der Sektor der Technologiewerte stellt mit einem Abschlag von 1,6 Prozent den schwächsten Sektor. Hier leidet die Bewertung unter steigenden Zinsen, aber auch der kurzfristig vorsichtige Ausblick von ASML belastet. ASML (-2,5%) hat im ersten Quartal sowohl beim Umsatz als auch der Gewinnmarge die Markterwartungen übertroffen. Allerdings sanken die Auftragseingänge in den drei Monaten deutlich: Die Nettobuchungen sackten auf 3,75 Milliarden von 6,32 Milliarden Euro im Vorquartal ab. "Wir sehen weiterhin gemischte Signale bezüglich der Nachfrage aus den verschiedenen Endmarktsegmenten", so der Hersteller von Anlagen für die Chipindustrie. ASML erzielte im Quartal einen Nettogewinn von 1,96 Milliarden nach 1,82 Milliarden Euro im vierten Quartal 2022. Der Umsatz kletterte deutlich auf 6,75 Milliarden von 6,43 Milliarden Euro. Die Bruttomarge ging auf 50,6 Prozent von 51,5 Prozent zurück.

Die Aktie von Gerresheimer handelt nach der Kapitalerhöhung 2 Prozent tiefer. Der Hersteller von Primärverpackungen aus Glas gab 3,14 Millionen Aktien zu je 86,50 Euro aus. Der Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung verschaffe Flexibilität, weitere signifikante, profitable Wachstumschancen zu nutzen.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.383,50 -0,2% -10,45 +15,6%

Stoxx-50 4.045,04 -0,2% -7,49 +10,8%

DAX 15.856,41 -0,2% -26,26 +13,9%

MDAX 27.777,01 -0,7% -195,74 +10,6%

TecDAX 3.307,30 -0,4% -14,25 +13,2%

SDAX 13.564,31 -0,7% -98,32 +13,7%

FTSE 7.883,93 -0,3% -25,51 +6,1%

CAC 7.532,86 -0,0% -0,77 +16,4%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,51 +0,04 -0,06

US-Zehnjahresrendite 3,62 +0,04 -0,26

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:28 Uhr Di, 17:29 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0961 -0,1% 1,0949 1,0964 +2,4%

EUR/JPY 147,72 +0,4% 147,49 146,88 +5,2%

EUR/CHF 0,9841 +0,1% 0,9842 0,9838 -0,6%

EUR/GBP 0,8797 -0,4% 0,8826 0,8824 -0,6%

USD/JPY 134,76 +0,5% 134,70 133,98 +2,8%

GBP/USD 1,2459 +0,3% 1,2407 1,2424 +3,0%

USD/CNH (Offshore) 6,9052 +0,3% 6,9016 6,8795 -0,3%

Bitcoin

BTC/USD 30.050,84 -1,1% 30.115,37 30.194,67 +81,0%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 79,94 80,86 -1,1% -0,92 -0,6%

Brent/ICE 83,94 84,77 -1,0% -0,83 -1,1%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 42,99 42,72 +0,6% +0,27 -45,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.989,15 1.955,80 +1,7% +33,35 +9,1%

Silber (Spot) 24,86 25,23 -1,5% -0,37 +3,7%

Platin (Spot) 1.067,43 1.087,00 -1,8% -19,58 -0,1%

Kupfer-Future 4,04 4,09 -1,4% -0,06 +5,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

