MÄRKTE EUROPA/Konsolidierungstag - K+S und Varta brechen ein

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Börsen präsentieren sich am Donnerstagnachmittag kaum verändert. Damit hält die laufende Konsolidierung an den Aktienmärkten an. Dabei ist zu beobachten, dass Rücksetzer auch schnell wieder gekauft werden. Oberhalb der 14.000er DAX-Marke ist dann allerdings auch wieder Abgabebereitschaft zu erkennen. Der DAX notiert hauchdünn fester bei 13.913 Punkten, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,2 Prozent auf 3.691 Zähler nach unten.

Die laufende Berichtssaison liefert einmal mehr die Impulse für die Einzelwerte. Bundesanleihen setzen ihre Stabilisierung nach dem Abverkauf der Vorwoche fort. Der Euro handelt etwas fester bei 1,2075 Dollar, ein Barrel der Ölsorte Brent notiert mit 64,38 Dollar wenig verändert. Hier sorgen die Wetterkapriolen in weiten Teilen der USA für weiter hohe Notierungen.

Bafin verlangt Prüfung des K+S-Konzernabschlusses

K+S brechen um 13 Prozent ein. Negativ wird an der Börse bewertet, dass die Bafin eine Prüfung des 2019er-Konzernabschlusses verlangt und Anhaltspunkte für zu hoch bemessene Vermögenswerte sieht. Der Vorstand von K+S erwartet allerdings, die Anhaltspunkte der Bafin entkräften zu können. Die Analysten von Independent Research (IR) werten die von der Bafin initiierte Sonderprüfung wegen zu niedriger und verspäteter Wertberichtigungen bei K+S grundsätzlich sehr negativ. Sie sei auch vor dem Hintergrund zu sehen, dass die Bafin wegen der Wirecard-Insolvenz besonders sensibilisiert sei, auch wenn sich die Sachlage erheblich unterscheide.

Für die Aktie von VW geht es bei guten Umsätzen um 4,8 Prozent nach oben. Im Handel wird als Grund ein Bericht im "Manager Magazin" genannt, laut diesem der Automobilhersteller einen mittelfristigen Börsengang seiner Tochter Porsche prüft. Dabei gehe es darum, den Mehrwert der Marke herauszustellen und zu heben. Mit 20 bis 25 Milliarden Euro möglichem Wert kalkuliere man in Wolfsburg intern grob für ein solches Aktienpaket, heißt es in dem Bericht. Das Geld wolle der Konzern dann für eine beschleunigte Elektrooffensive einsetzen. "Diese Spekulationen gab es in der Vergangenheit bereits mehrfach", so ein Marktteilnehmer.

Bei anderen Einzelwerten steht weiter die Berichtssaison im Blick. Für das Varta-Papier geht es um 13 Prozent nach unten. Für das deutliche Minus des Aktienkurses werden zum einen Gewinnmitnahmen verantwortlich gemacht. Zudem trennen sich einige Investoren von dem Wachstumswert, da die Zahlung einer Dividende kritisch gesehen wird. Einige Börsianer sähen Investitionen in die Zukunft lieber bei einem Wachstumswert. Für die Warburg-Analysten fallen die vorläufigen Ergebnisse von Varta für 2020 stark aus, sie blieben aber im Rahmen ihrer Erwartungen. Die Prognose liege unter der Warburg-Schätzung, aber das Unternehmen agiere bisher eher konservativ mit seinen Ausblicken und daher sei auch eine Prognose leicht unter der Analysten-Schätzung zu erwarten gewesen.

Ausblicke von Nestle und Airbus überzeugen nicht

Von guten Geschäftszahlen spricht ein Marktteilnehmer mit Blick auf Nestle. Der Nettogewinn von 12,23 Milliarden Franken habe die Konsensschätzung von 11,97 Milliarden leicht übertroffen. Allerdings verweist die Citigroup darauf, dass die Marge leicht unter den Schätzungen ausgefallen sei. Auch der Ausblick könnte mit etwas Zurückhaltung aufgenommen werden. Nestle geben 0,6 Prozent nach.

Daimler ziehen um 3 Prozent an. "Der Ausblick klingt positiv", so ein Marktteilnehmer. Das gelte sowohl für die erwartete Marge im Auto- und Lieferwagenbereich von 8 bis 10 Prozent als auch für die erwartete Marge von 6 bis 7 Prozent für Nutzfahrzeuge.

"Der Margenausblick enttäuscht", so ein anderer Marktteilnehmer zu MTU. Nach dem Margeneinbruch im vergangenen Jahr rechnet MTU nun mit einer Marge von 9,5 bis 10,5 Prozent nach 10,5 Prozent im vergangenen Jahr. "Der Markt hat aber wenigstens eine leichte Erholung auf 10,9 Prozent erwartet", so der Marktteilnehmer. MTU verlieren 3,7 Prozent.

Spanische Acciona erwägt Börsengang von Energie-Tochter

Acciona steigen an der Börse Madrid um 12 Prozent. Hintergrund ist die Ankündigung des Unternehmens, einen möglichen Börsengang der Energiesparte zu prüfen. Ein IPO käme laut Analysten einer erheblichen Liquiditätsspritze für Acciona gleich. Diese würde es dem Unternehmen erlauben, sein Infrastruktur-Portfolio weiter zu stärken. Dies könnte eine Neubewertung der Aktie zur Folge haben.

Trotz guter Geschäftszahlen geben Airbus an der Pariser Börse um 2,8 Prozent nach. Das Problem liegt nach Einschätzung von Jefferies im Ausblick des Flugzeugbauers. Dieser geht für 2021 von einer zum Vorjahr unveränderten Zahl von Auslieferungen (566) aus. Dem steht aber eine Jefferies-Schätzung von 679 entgegen. Auch die Finanzziele lägen unter den Schätzungen. Airbus strebt ein EBIT von 2 Milliarden Euro an. Dem steht eine Konsensschätzung von 3,5 Milliarden und eine Jefferies-Schätzung von 4,2 Milliarden entgegen.

