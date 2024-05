MÄRKTE EUROPA/Konsolidierungstag - Siemens mit Ausblick schwach

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Plus zur Wochenmitte legen die europäischen Aktienmärkte am Donnerstag einen Konsolidierungstag ein. Nachdem der DAX am Vortag noch auf ein Rekordhoch kletterte, verliert er am Mittag 0,2 Prozent auf 18.830 Punkte. Belastend wird sich das Minus von 5 Prozent in der Aktie von Siemens aus. Für den Euro-Stoxx-50 geht es ebenfalls um 0,2 Prozent auf 5.089 Punkte nach unten, in dem Kursindex machen sich die Dividendenabschläge bemerkbar. Die Anleihenmärkte tendieren nach dem Plus am Vortag stabil, der Euro gibt mit 1,0870 Dollar einen Teil des Vortagesgewinns wieder ab.

"Die Börsen profitieren von der Aussicht auf Zinssenkungen in den USA im zweiten Halbjahr", sagt Thomas Altmann von QC Partners. Erwartet wird jetzt eine erste Senkung im September und eine zweite im Dezember. Verantwortlich dafür sei allerdings nicht die jüngste US-Inflationsrate, sondern die schwache Entwicklung der US-Einzelhandelsumsätze. "Damit trübt sich der nächste wichtige wirtschaftliche Indikator in den USA ein", sagt er.

Siemens und Deutsche Telekom kommen etwas zurück

Im DAX haben mit Siemens und Deutsche Telekom zwei Schwergewichte Quartalszahlen auf den Tisch gelegt. Bei Siemens liegt die Marge im wichtigen Bereich Digital Industries nicht nur unter Vorjahr, sondern sogar unter den Erwartungen, allerdings ist der Auftragseingang in dem Bereich besser ausgefallen als von Analysten prognostiziert. Siemens hat zwar wie erwartet die Prognose für Digital Industries gesenkt, aber etwas stärker als gedacht. Zugleich blieb aber eine Kappung des Ausblicks für den Gesamtkonzern aus.

Auch die Zahlen der Deutschen Telekom sind durchwachsen ausgefallen. Während der bereinigte operative Gewinn über den Erwartungen liegt, ist der freie Cashflow unter den Prognosen ausgefallen. Er ist unter anderem für die Dividendenerwartung wichtig. Den Ausblick hat der Konzern bekräftigt. Der Kurs fällt um 0,7 Prozent zurück.

Unterdessen werden am Berichtstag einige deutsche Aktien ex Dividende gehandelt, was bei der Kursfindung zu berücksichtigen ist. Allein im DAX betrifft dies BMW, Daimler Truck, SAP und Symrise.

Swiss Re nach Zahlen im Aufwind

Der Branchenindex der Versicherer stellt in Europa mit plus 1,3 Prozent den Gewinner. In Zürich gewinnen Swiss Re 3,5 Prozent. Dank eines guten Kapitalanlageergebnisses und dem Ausbleiben großer Naturkatastrophen hat der Rückversicherer einen Gewinn von 1,09 Milliarden Dollar ausgewiesen, das liegt klar über der Berenberg-Schätzung von 925 Millionen. Dazu hat sich die Schaden-Kosten-Quote besser als von den Analysten erwartet entwickelt.

Zurich Insurance steigen um 2,2 Prozent. In der Schaden- und Unfallversicherung verzeichnete die Gruppe im ersten Quartal ein Wachstum der Bruttoprämien um 5 Prozent. Der Versicherungsumsatz stieg im Firmenkundengeschäft um 8 Prozent und im Privatkundengeschäft um 10 Prozent.

Freenet kommen um 3,1 Prozent zurück nach einem leichten Gewinnrückgang zum Jahresauftakt. Grand City Properties steigen dagegen um 2,2 Prozent. Das Immobilienunternehmen hat nach einem soliden Quartal den Ausblick bestätigt. Jefferies spricht von einer guten operativen Entwicklung.

Morphosys gewinnen 2,4 Prozent auf 69,55 Euro. Wie Novartis mitgeteilt hat, wurden dem Pharmakonzern 79,6 Prozent der Morphosys-Anteile angedient. Damit wurde die Mindestannahmeschwelle von 65 Prozent klar übertroffen. Novartis bietet 68 Euro je Morphosys-Stück.

Platzierungen drücken Evonik und Eni

Platzierungen von Evonik- und Eni-Aktien belasten die jeweiligen Kurse. Evonik geben um 3,6 Prozent nach auf 19,96 Euro. Die RAG-Stiftung gibt ein Paket von knapp 5 Prozent in den Markt, behält aber über Wandelanleihen die Mehrheit an Evonik. Das Geld will RAG zur Verbreiterung des Anlageportfolios einsetzen.

Die italienische Regierung hat eine Beteiligung an Eni für 1,37 Milliarden Euro verkauft und damit ihren Anteil an dem Energiekonzern auf etwa 2 Prozent reduziert. Eni fallen um 2,4 Prozent.

Roche hat mit einem Medikamentenkandidaten in einer klinischen Studie bei Erwachsenen mit Fettleibigkeit positive Ergebnisse bei der Gewichtsabnahme erzielt. Der Medikamentenkandidat "CT-388" zur Behandlung von Fettleibigkeit, den Roche im Rahmen des Carmot-Deals erworben hat, zeigte laut Roche in einer Phase-1-Studie, dass er bei gesunden Erwachsenen mit Fettleibigkeit im Vergleich zu Placebo zu einem deutlichen Gewichtsverlust führte. Damit könnte dem Platzhirsch Novo Nordisk neue Konkurrenz erwachsen. Für die Roche-Aktie geht es um 2,8 Prozent nach oben, Novo Nordisk fallen dagegen um 0,7 Prozent.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.088,61 -0,2% -12,29 +12,5%

Stoxx-50 4.528,88 -0,1% -6,36 +10,6%

DAX 18.829,87 -0,2% -39,49 +12,4%

MDAX 27.596,61 +0,5% 145,23 +1,7%

TecDAX 3.465,83 +0,1% 4,21 +3,9%

SDAX 15.196,76 +0,4% 64,17 +8,9%

FTSE 8.422,66 -0,3% -23,14 +9,0%

CAC 8.204,00 -0,4% -35,99 +8,8%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,43 +0,01 -0,14

US-Zehnjahresrendite 4,34 -0,00 +0,46

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:21 Mi, 17:05 % YTD

EUR/USD 1,0870 -0,1% 1,0878 1,0860 -1,6%

EUR/JPY 168,15 -0,2% 167,79 168,65 +8,1%

EUR/CHF 0,9812 -0,1% 0,9803 0,9824 +5,8%

EUR/GBP 0,8579 -0,0% 0,8580 0,8584 -1,1%

USD/JPY 154,69 -0,1% 154,22 155,29 +9,8%

GBP/USD 1,2671 -0,1% 1,2678 1,2652 -0,4%

USD/CNH (Offshore) 7,2185 +0,0% 7,2173 7,2214 +1,3%

Bitcoin

BTC/USD 66.200,81 +0,5% 65.871,12 64.586,21 +52,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,28 78,63 -0,4% -0,35 +7,9%

Brent/ICE 82,34 82,75 -0,5% -0,41 +7,7%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 30,195 29,48 +2,4% +0,72 -11,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.382,03 2.386,48 -0,2% -4,45 +15,5%

Silber (Spot) 29,50 29,65 -0,5% -0,15 +24,1%

Platin (Spot) 1.076,90 1.067,70 +0,9% +9,20 +8,6%

Kupfer-Future 4,96 4,97 -0,1% -0,01 +27,0%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

