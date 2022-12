MÄRKTE EUROPA/Kräftig erholt - DAX knapp über 14.000

FRANKFURT (Dow Jones)--Gut erholt zeigen sich Europas Aktienmärkte am Mittwochmittag. Der Vortagsschock über die restriktivere Bank of Japan ist gut verdaut worden. Sämtliche Branchen in Europa liegen im Plus. Gesucht sind besonders Ölwerte und Einzelhändler. Klare Tendenzen gibt es aber nicht, Marktteilnehmer sehen vor allem Portfolioanpassungen bei Fonds mit Blick auf das Jahresende dominieren.

Der DAX notiert wieder knapp über der psychologisch wichtigen Marke bei 14.000 Punkten und legt 0,9 Prozent auf 14.006 Punkte zu. Der Euro-Stoxx-50 steigt um 1,1 Prozent auf 3.843 Zähler.

Unterstützung kam auch von der Wall Street, wo der Dow-Jones-Index seine Serie schwächerer Handelstage am Vorabend beendet hatte. Dort hatte der Redbook-Index der Einzelhändler wieder nach oben gedreht. Auch die US-Baubeginne waren einen Tick besser als befürchtet ausgefallen. Am Nachmittag wird daher auf eine Fortsetzung dieser Tendenz mit Daten zum US-Häuserverkauf gerechnet. Auch der Index des US-Verbrauchervertrauens für Dezember könnte den Ton angeben.

GfK-Konsumklimaindikator steigt zum dritten Mal in Folge

In Deutschland hat sich das Konsumklima derweil etwas aufgehellt: Der GfK-Konsumklimaindikator stieg für Januar leicht auf minus 37,8 (Dezember: minus 40,1) Punkte. Der dritte Anstieg in Folge beruhte laut GfK auf einer unerwartet günstigen Entwicklung der Energiepreise und den Entlastungspaketen der Bundesregierung zur Dämpfung der Energiekosten. "Dennoch kann noch keine Entwarnung gegeben werden. Die Erholung des Konsumklimas, wie wir sie derzeit sehen, steht noch auf wackeligen Füßen", erklärte GfK-Konsumexperte Rolf Bürkl.

Nike liefert starke Vorlage für Adidas und Puma

Mit den starken Vorlagen von Nike legen Adidas (+6,7%) und Puma (+8,1%) zu. Nike schossen in der US-Nachbörse um 12 Prozent in die Höhe. Der Konzern hat mehr umgesetzt als erwartet und den Gewinn entgegen den Erwartungen behauptet. Zudem hat Nike den Umsatzausblick hochgenommen. Die Lagerbestände gehen zurück, auch wenn sie noch hoch sind.

Gute Zahlen des US-Logistikers Fedex treiben auch Deutsche Post (+1,4%). "Der Gewinn liegt mit 3,18 Dollar je Aktie deutlich über der Prognose", so ein Marktteilnehmer. Die Schätzung lag bei 2,81 Dollar. Fedex habe von höheren Preisen und Einschnitten bei den Kosten profitiert. Der Umsatz habe die Erwartungen zwar verfehlt, Fedex sieht aber bei den Volumina nun eine abnehmende Abwärtsdynamik.

Aurubis legen bei volatilem Handel um 1,4 Prozent zu. Die Zahlen hätten insgesamt nicht die Erwartung erfüllt heißt es im Handel. Auch werde die Dividende auf 1,80 Euro erhöht, der Markt habe aber sogar 2,10 Euro erwartet.

Shop Apotheke und Philips erholt

Shop Apotheke springen um 6,7 Prozent. Die Citi hat ihre Kaufempfehlung bekräftigt. Sie sieht in Shop Apotheke den Top-Pick, um auf das deutsche E-Rezept zu setzen.

In Amsterdam steigen Philips um 4,6 Prozent an. Der Konzern hat neue Ergebnisse zur Therapie von Schlaf-Apnoe und seinem Produkt "Dreamstation 1" vorgelegt. Demnach sind gesundheitsschädliche Auswirkungen unwahrscheinlich. Der Rückruf der Dreamstation 1 in den USA hatte den Kurs zuvor massiv belastet.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.842,73 +1,1% 40,24 -10,6%

Stoxx-50 3.693,02 +0,9% 33,92 -3,3%

DAX 14.005,66 +0,9% 121,00 -11,8%

MDAX 25.358,05 +1,6% 395,55 -27,8%

TecDAX 2.927,27 +0,9% 25,53 -25,3%

SDAX 11.902,34 +1,2% 137,57 -27,5%

FTSE 7.437,53 +0,9% 66,91 -0,2%

CAC 6.524,94 +1,2% 74,51 -8,8%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,29 -0,01 +2,47

US-Zehnjahresrendite 3,68 -0,01 +2,17

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:13 Di, 17:25 % YTD

EUR/USD 1,0608 -0,2% 1,0621 1,0625 -6,7%

EUR/JPY 139,83 -0,1% 140,15 139,50 +6,8%

EUR/CHF 0,9825 -0,2% 0,9858 1,0788 -5,3%

EUR/GBP 0,8764 +0,5% 0,8732 0,8759 +4,3%

USD/JPY 131,82 +0,0% 131,95 131,36 +14,5%

GBP/USD 1,2103 -0,7% 1,2163 1,2131 -10,6%

USD/CNH (Offshore) 6,9831 +0,3% 6,9756 6,9667 +9,9%

Bitcoin

BTC/USD 16.880,49 +0,1% 16.838,31 16.831,53 -63,5%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 77,72 76,23 +2,0% +1,49 +13,0%

Brent/ICE 81,37 79,99 +1,7% +1,38 +12,3%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 99,13 105,69 -6,2% -6,56 +62,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.813,92 1.817,88 -0,2% -3,96 -0,9%

Silber (Spot) 23,89 24,20 -1,3% -0,31 +2,5%

Platin (Spot) 1.001,95 1.012,40 -1,0% -10,45 +3,2%

Kupfer-Future 3,81 3,80 +0,2% +0,01 -13,7%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

