MÄRKTE EUROPA/Kräftiges Plus - BASF und VW überraschen positiv

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit kräftigen Aufschlägen haben die europäischen Aktienmärkte den letzten Handelstag der Woche beendet. Nachdem zunächst Gelegenheitskäufe nach dem Rücksetzer am Vortag für eine Erholung gesorgt hatten, trieben am Nachmittag dann überraschend starke Ergebnisse von BASF und VW die Märkte an. Gesucht waren europaweit überwiegend konjunkturnahe Titel. Besonders deutlich nach oben ging es in der Auto- und Stahlbranche.

Der DAX verbesserte sich um 1,7 Prozent auf 15.688 Punkte, der Euro-Stoxx-50 stieg um 1,9 Prozent auf 4.068 Punkte.

Trotz der guten Laune wurden überwiegend aber nur die Vortagesverluste wieder wettgemacht. Mit perspektivischem Blick auf die Aktienmärkte waren die Strategen der Bank of America nicht so positiv gestimmt: Es gebe einige verdächtige Signale, dass den Märkten ein Regimewechsel bevorstehe, "weil die großen Impulse des Vorjahres auslaufen", warnten sie. Darunter beim Quantitative Easing, der Fiskal- und Geldpolitik und nun auch noch einem Peak bei den Corona-Impfungen.

Autowerte gesucht - VW mit Gewinnüberraschung

Die Autowerte waren gesucht, der Branchen-Sektor legte um 3,4 Prozent zu. VW sorgte am Nachmittag mit einer Gewinnüberraschung für zusätzliche Freude. "Dass VW im ersten Halbjahr 11 Milliarden Euro operativen Gewinn hinbekommt, hat man nicht erwartet", sagte ein Händler. Die wegen Corona geschlossenen Autohändler und belastende Themen wie der Chip-Mangel der Branche hätten für deutlich tiefere Erwartungen gesorgt. VW-Aktien sprangen um 5,9 Prozent nach oben, BMW stiegen um 3,8 Prozent und Daimler um 3,1 Prozent. Auch Stellantis (+2,8%) und Renault (+2,3%) legten zu.

Für die BASF-Aktie ging es um 3,5 Prozent aufwärts. Das Unternehmen hat die Jahresprognose überraschend nach oben genommen. Vor allem die Marge scheine sich klar besser als erwartet entwickelt zu haben, so ein Händler. Daher sei die Erhöhung der Gewinnprognose (bereinigtes EBIT) von im Mittel 5,40 auf 7,25 Milliarden Euro sehr deutlich. Mit einer Erhöhung an sich habe man aber gerechnet, da die alte Prognose als konservativ galt. Da BASF den Optimismus besonders auf die Chemie-Sparte zurückführte, zogen auch Covestro um 3,6 Prozent an.

Die Airbus-Aktie stieg um 3,5 Prozent dank der am Vorabend gemeldeten Auslieferungen. In den ersten sechs Monaten seien 297 Flugzeuge ausgeliefert worden. Damit sei der Flugzeugbauer auf dem besten Wege, das Jahresziel zu erreichen. Airbus will mindestens so viele Flugzeuge ausliefern wie im Vorjahr, in dem es 566 waren. Die Schätzungen der Analysten liegen im Bereich 580 bis 600 Maschinen. Davon profitierte auch Triebwerkshersteller MTU im DAX - die Titel gewannen 3,6 Prozent.

Stahlwerte gehörten in Europa ebenfalls zu den gesuchten Titeln. Arcelormittal sprangen um 5,4 Prozent auf 26,29 Euro. Hier trieb ein extrem optimistisches Kursziel der Bank of America von 42 Euro. Salzgitter, Voestalpine und Vallourec legten um bis zu 5,6 Prozent zu. Für die Papiere von Thyssenkrupp ging es um 4,2 Prozent aufwärts.

Gesundheitsaktien gesucht

Die Biontech-Aktie (+4,4%) trieb die Aussicht auf eine dritte notwendige Impfung. Diese solle dann als "Booster"-Impfung fungieren und Sicherheit auch bei Corona-Varianten bringen. Die Impfstoffhersteller Biontech und Pfizer planen, die Zulassung für die Verabreichung einer dritten Dosis ihres Vakzins zu beantragen.

Synlab (+3,4%) überraschten mit einer Prognoseanhebung. Der erst seit April börsennotierte Dienstleister für Labor und Diagnostik erwartet ein Wachstum von 22 bis 25 Prozent, bisher waren es 17 Prozent. Analysten dürften in der Folge ihre Schätzungen nach oben nehmen, hieß es.

Um 14 Prozent sprangen die Aktien der Vectura Group in London. Treiber war ein Bargebot von Philip Morris in Höhe von 150 Pence je Aktie. Damit würde der spezialisierte Pharmahersteller mit gut 1 Milliarde Pfund bewertet.

===

Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung

. stand absolut in % seit

. Jahresbeginn

Euro-Stoxx-50 4.068,09 +76,43 +1,9% +14,5%

Stoxx-50 3.541,44 +50,53 +1,4% +13,9%

Stoxx-600 457,67 +6,06 +1,3% +14,7%

XETRA-DAX 15.687,93 +267,29 +1,7% +14,4%

FTSE-100 London 7.116,31 +85,65 +1,2% +8,8%

CAC-40 Paris 6.529,42 +132,69 +2,1% +17,6%

AEX Amsterdam 732,15 +9,04 +1,3% +17,2%

ATHEX-20 Athen 2.110,76 +36,47 +1,8% +9,1%

BEL-20 Brüssel 4.183,51 +64,99 +1,6% +15,5%

BUX Budapest 48.157,57 +704,84 +1,5% +14,4%

OMXH-25 Helsinki 5.443,41 +60,08 +1,1% +18,7%

ISE NAT. 30 Istanbul 1.488,58 +9,39 +0,6% -9,0%

OMXC-20 Kopenhagen 1.691,92 -3,07 -0,2% +15,5%

PSI 20 Lissabon 5.149,10 +23,94 +0,5% +5,6%

IBEX-35 Madrid 8.776,60 +126,50 +1,5% +8,7%

FTSE-MIB Mailand 25.055,26 +413,79 +1,7% +13,7%

RTS Moskau 1.636,90 +9,26 +0,6% +18,0%

OBX Oslo 1.006,90 +11,87 +1,2% +17,2%

PX Prag 1.156,04 +8,45 +0,7% +12,6%

OMXS-30 Stockholm 2.319,53 +29,59 +1,3% +23,7%

WIG-20 Warschau 2.251,78 +17,18 +0,8% +13,5%

ATX Wien 3.436,43 +48,75 +1,4% +21,9%

SMI Zürich 11.989,81 +65,15 +0,5% +12,0%

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:20 Uhr Do, 17:07 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1861 +0,1% 1,1834 1,1858 -2,9%

EUR/JPY 130,67 +0,5% 130,18 129,95 +3,6%

EUR/CHF 1,0855 +0,2% 1,0838 1,0835 +0,4%

EUR/GBP 0,8569 -0,3% 0,8587 0,8611 -4,1%

USD/JPY 110,18 +0,4% 110,01 109,59 +6,7%

GBP/USD 1,3841 +0,4% 1,3782 1,3770 +1,3%

USD/CNH (Offshore) 6,4857 -0,1% 6,4895 6,4976 -0,3%

Bitcoin

BTC/USD 33.567,76 +2,6% 33.109,76 32.801,76 +15,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 74,56 72,94 +2,2% 1,62 +54,2%

Brent/ICE 75,54 74,12 +1,9% 1,42 +47,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.807,95 1.802,83 +0,3% +5,13 -4,7%

Silber (Spot) 26,12 25,93 +0,8% +0,20 -1,0%

Platin (Spot) 1.101,10 1.079,30 +2,0% +21,80 +2,9%

Kupfer-Future 4,35 4,27 +1,9% +0,08 +23,4%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

July 09, 2021 12:12 ET (16:12 GMT)