MÄRKTE EUROPA/Leichte Abgaben - Ergebnis der Fed-Sitzung im Fokus

DOW JONES--Mit leichten Abgaben zeigen sich die europäischen Aktienmärkte am Mittwoch. Für den DAX geht es um 0,4 Prozent auf 23.295 Punkte nach unten. Am Vortag hatte der Index bei 23.476 Punkten noch ein neues Rekordhoch markiert. Der Euro-Stoxx-50 büßt 0,1 Prozent auf 5.479 Punkte ein. In den Blick rückt nun vor allem das Ergebnis der Sitzung der US-Notenbank am Abend.

Zwar wird keine Änderung der Leitzinsen erwartet. "Sollte sich US-Notenbankchef Jerome Powell taubenhaft äußern, könnte das aber die angeschlagenen US-Technologiewerte stabilisieren", sagt ein Marktteilnehmer. Falkenhafte Äußerungen könnten die Korrektur an der Wall Street dagegen ausweiten. "Der DAX sollte seine Relative Stärke aber in beiden Fällen aufrechterhalten", ergänzt der Marktteilnehmer.

Vonovia geben mit Zahlen nach

Vonovia fallen nach der Veröffentlichung der Zahlen für das Gesamtjahr 2024 um 1,5 Prozent. Das Immobilienunternehmen habe Zahlen veröffentlicht, die den Erwartungen entsprachen, heißt es von Morgan Stanley. Vonovia hat seine Prognose für das Gesamtjahr bestätigt, jedoch sehen die Analysten mehr Aufwärtspotenzial in anderen Bereichen des Sektors.

Beim Verkauf von Traton-Anteilen hat sich das Warten für VW gelohnt. "Lange hatte es so ausgesehen, also ob VW den richtigen Zeitpunkt für die Platzierung von Traton-Aktien verpasst hat", so ein Marktteilnehmer. Der Kurs habe nach der Ankündigung der Pläne zeitweise deutlich nachgegeben. Nun habe VW über den starken Kursanstieg der vergangenen Wochen eine neue Chance bekommen und diese genutzt. Insgesamt wurden jetzt Aktien mit einem Volumen von 360 Millionen Euro an institutionelle Investoren verkauft. Je Traton-Aktie liege der Veräußerungspreis bei 32,75 Euro. Der Traton-Kurs gibt um 4,5 Prozent auf 34,00 Euro nach. VW hält immer noch 87,5 Prozent, weitere Tranchen sind deshalb wahrscheinlich, so der Marktteilnehmer. Barclays hat das VW-Kursziel auf 125 von 105 Euro erhöht.

"Commerzbank wird für den Unicredit langsam unattraktiv"

Der anhaltende Kursanstieg treibt auch die Bewertung der Commerzbank in die Höhe. "Für den Unicredit wird die Commerzbank langsam unattraktiv", so ein Marktteilnehmer. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis sei während der Hausse von 0,3 auf über 1 gestiegen. "Damit holt sich ein möglicher Käufer Goodwill in die Bücher und hat dann in der Zukunft möglicherweise Abschreibungsbedarf", sagt er. Zum Vergleich verweist er darauf, dass das Kurs-Buchwert-Verhältnis der Deutschen Bank bei 0,5 liege. Die Commerzbank-Aktie gewinnt 0,8 Prozent. Unicredit steigen um 0,2 Prozent.

Die Analysten der Citigroup haben die Kaufempfehlung für Vinci (-0,2%) bekräftigt bei einem Kursziel von 144 Euro. "Das verstärkt den Eindruck, dass neue Allzeithochs in der Aktie nun möglich sind", so ein Händler. Für Schneider Electric (+0,9%) macht sich die RBC stark mit einem Kursziel von 270 Euro. Die Aktien des Konkurrenten Siemens (-0,8%) hat die RBC dagegen auf "Sectorperformer" von "Outperformer" heruntergenommen. Und Berenberg hat das Kursziel für K+S auf 15,80 von 14,70 Euro erhöht. Die Titel steigen um 3,1 Prozent auf 13,89 Euro.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.479,30 -0,1% -5,5% +12,0%

Stoxx-50 4.697,68 -0,2% -7,2% +9,2%

DAX 23.294,98 -0,4% -85,7% +17,4%

MDAX 29.914,40 -0,2% -55,7% +17,1%

TecDAX 3.839,25 -0,3% -11,5% +12,7%

SDAX 16.645,32 +0,0% +6,5% +21,4%

CAC 8.119,28 +0,1% +4,4% +9,9%

DEVISEN zuletzt +/- % Schluss Vortag Di, 17:15 % YTD

EUR/USD 1,0905 -0,3% 1,0942 1,0930 +5,7%

EUR/JPY 163,2290 -0,2% 163,4910 163,5600 +0,4%

EUR/CHF 0,9566 -0,3% 0,9594 0,9591 +2,6%

EUR/GBP 0,8406 -0,1% 0,8416 0,8416 +1,8%

USD/JPY 149,6580 +0,2% 149,3955 149,6395 -5,1%

GBP/USD 1,2973 -0,2% 1,3001 1,2987 +3,8%

USD/CNY 7,1733 +0,1% 7,1680 7,1688 -0,6%

USD/CNH 7,2394 +0,2% 7,2277 7,2287 -1,4%

AUS/USD 0,6326 -0,6% 0,6362 0,6358 +2,8%

Bitcoin USD 83.451,70 +1,3% 82.381,50 81.829,35 -11,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 66,37 66,9 -0,8% -0,53 +0,5%

Brent/ICE 70,11 70,42 -0,4% -0,31 -5,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 3.026,29 3.034,51 -0,3% -8,22 +15,6%

Silber (Spot) 30,92 31,07 -0,5% -0,15 +11,2%

Platin (Spot) 908 917,09 -1,0% -9,09 +4,8%

===

