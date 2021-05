MÄRKTE EUROPA/Leichte Abgaben zu Wochenbeginn

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach den Kursgewinnen zum Wochenausklang haben Europas Börsen am Montag mit leichten Abgaben geschlossen. Der etwas unter den Erwartungen ausgefallene Empire-State-Index setzte am Markt keine Akzente. Dieser sank im Mai auf 24,3 von 26,3 im Vormonat - die Prognose lag bei 24,8. Davor hatten bereits neue Wirtschaftsdaten aus China gezeigt, dass die extrem hohe Aufwärtsdynamik des Aufschwungs im Reich der Mitte zuletzt etwas nachgelassen hat. Der DAX verlor bei einem ruhigen Geschäft 0,1 Prozent auf 15.397 Punkte, der Euro-Stoxx-50 sank um 0,3 Prozent auf 4.007 Punkte.

Am Devisenmarkt stand weiter der Bitcoin unter Druck. Erneut stand Tesla-Chef Elon Musk hinter der Bewegung. Hatte er der Kryptowährung erst zur Mitte der Vorwoche einen schweren Hieb versetzt mit der Ankündigung, dass Tesla diese aus Umweltschutzgründen nicht mehr als Zahlungsmittel akzeptieren werde, sorgte er nun für Verunsicherung mit einem Tweet, demzufolge Tesla ihre Bitcoin-Bestände bereits verkauft habe oder dies im Mai noch tun könnte. Musk stellte mittlerweile jedoch klar, dass Tesla keine Bitcoins verkauft habe.

Bei Bayer steht Anhörung am 19. Mai im Blick

Bayer gaben nach negativen Nachrichten aus den USA nur leicht um 0,5 Prozent nach. Das Bundesberufungsgericht in San Francisco bestätigte eine Verurteilung des Konzerns zu rund 25 Millionen Dollar Schadenersatz an einen an Krebs erkrankten Kläger. Bayer kündigte nun Rechtsmittel bis hin zum Obersten US-Gerichtshof an.

Die Blicke richten sich laut Warburg aber auf den 19. Mai, an dem eine Anhörung stattfinden wird. Sollte eine richterliche Genehmigung für einen Vergleich ergehen, könnte dies aus Sicht der Analysten für Bayer positiv sein, da die meisten Klagen in den USA beigelegt werden könnten.

Nach Zahlen verloren Ryanair 2,4 Prozent. Diese fielen besser als erwartet aus. Der Nettoverlust von 815 Millionen Euro lag deutlich unter der Planung von 850 bis 950 Millionen Euro. Der Verlust von Ryanair ist nach Ansicht von Davy durch Kosteneinsparungen und Nebenkosten gemildert worden. Die Aktie fiel mit dem Sektor - Easyjet büßten 2,8 Prozent ein, IAG 3,0 Prozent.

Bei Eckert & Ziegler ging es nach Zahlenvorlage 1,8 Prozent nach oben. Der Medizintechnik-Hersteller steigerte den Gewinn trotz eines stagnierenden Umsatzes deutlich. Sehr fest im DAX lagen Deutsche Telekom mit Aufschlägen von 2,7 Prozent auf 17,27 Euro. Barclays hat die Aktie auf "Overweight" von "Equalweight" mit einem Kursziel von 23 Euro erhöht.

BVB erreicht die Champions League

Trotz des Erreichens der Champions League gaben Borussia Dortmund um 0,1 Prozent nach. "Allein als Antrittsgeld bekommt die Borussia nun schätzungsweise 15 Millionen Euro", so ein Marktteilnehmer. Die BVB-Aktie ist allerdings bereits zuletzt stark gestiegen.

Mit einem Freudensprung von 18,6 Prozent bei Aumann wurden die Quartalszahlen gefeiert. Vor allem der Auftragseingang kam gut an, er ist um ein Drittel gestiegen - im Bereich Elektromobilität hat er sich sogar verdreifacht. Nach dem schwachen Vorjahr sieht Aumann nun erste Anzeichen einer Marktbelebung.

===

Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung

. stand absolut in % seit

. Jahresbeginn

Euro-Stoxx-50 4.006,84 -10,60 -0,3% +12,8%

Stoxx-50 3.443,12 +0,33 +0,0% +10,8%

Stoxx-600 442,29 -0,24 -0,1% +10,8%

XETRA-DAX 15.396,62 -20,02 -0,1% +12,2%

FTSE-100 London 7.038,10 -5,51 -0,1% +9,0%

CAC-40 Paris 6.367,35 -17,79 -0,3% +14,7%

AEX Amsterdam 703,22 -0,11 -0,0% +12,6%

ATHEX-20 Athen 2.188,14 -11,37 -0,5% +13,1%

BEL-20 Brüssel 4.072,15 +5,66 +0,1% +12,5%

BUX Budapest 45.862,01 +432,89 +1,0% +8,9%

OMXH-25 Helsinki 5.160,72 +4,70 +0,1% +12,5%

ISE NAT. 30 Istanbul 1.525,66 +14,78 +1,0% -6,7%

OMXC-20 Kopenhagen 1.551,72 +27,03 +1,8% +5,9%

PSI 20 Lissabon 5.195,66 +46,25 +0,9% +7,0%

IBEX-35 Madrid 9.155,60 +10,00 +0,1% +13,4%

FTSE-MIB Mailand 24.862,68 +96,59 +0,4% +11,4%

RTS Moskau 1.551,36 +2,43 +0,2% +11,8%

OBX Oslo 949,82 0,00 0,0% +10,6%

PX Prag 1.130,52 +8,71 +0,8% +10,1%

OMXS-30 Stockholm 2.230,40 -17,48 -0,8% +19,0%

WIG-20 Warschau 2.128,49 +35,69 +1,7% +7,3%

ATX Wien 3.428,60 +6,14 +0,2% +23,3%

SMI Zürich 11.135,37 +14,60 +0,1% +4,0%

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:07h Fr, 17:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,2157 +0,13% 1,2128 1,2138 -0,5%

EUR/JPY 132,70 +0,02% 132,56 132,79 +5,2%

EUR/CHF 1,0963 +0,14% 1,0945 1,0958 +1,4%

EUR/GBP 0,8604 -0,09% 0,8609 0,8617 -3,7%

USD/JPY 109,16 -0,11% 109,30 109,41 +5,7%

GBP/USD 1,4128 +0,20% 1,4088 1,4087 +3,4%

USD/CNH (Offshore) 6,4435 +0,05% 6,4420 6,4403 -0,9%

Bitcoin

BTC/USD 43.416,01 -3,96% 44.718,51 51.332,76 +49,5%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 66,22 65,37 +1,3% 0,85 +36,2%

Brent/ICE 69,34 68,71 +0,9% 0,63 +34,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.865,76 1.844,69 +1,1% +21,07 -1,7%

Silber (Spot) 28,13 27,40 +2,6% +0,72 +6,6%

Platin (Spot) 1.239,00 1.227,08 +1,0% +11,93 +15,8%

Kupfer-Future 4,72 4,66 +1,2% +0,06 +34,0%

===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 17, 2021 12:23 ET (16:23 GMT)