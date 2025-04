MÄRKTE EUROPA/Leichte Erholung - Anleger warten auf Zoll-Details

DOW-JONES--Etwas erholt sind Europas Börsen am Dienstag in den Handel gestartet. Der DAX legt um 0,7 Prozent auf 22.313 Punkte zu, der Euro-Stoxx-50 steigt um 0,5 Prozent auf 5.276 Punkte. Händler sprechen aber nur von einer technischen Korrektur ohne nachrichtlichen Auslöser. Die US-Technologiebörse Nasdaq sei am Vorabend von einer wichtigen Unterstützung aufgefangen worden. Dies habe für Käufe zum Quartalsbeginn gesorgt. Institutionelle Anleger werden dem Markt fern bleiben, bis Details zu den US-Zöllen bekannt sind.

Alles hängt an Zöllen

Die als "Liberation Day" verpackte Ankündigung der Zolldetails soll am Mittwochabend erfolgen. Getroffen werden sollen die "Dirty 15"-Staaten, wie Finanzminister Scott Bessent erläuterte. Dies seien 15 Prozent der Länder, die den Löwenanteil des Handelsvolumens mit den USA ausmachen.

"Die Märkte sind wackelig" im Vorfeld der Ankündigung, meint Tapas Strickland, Chefvolkswirt von NAB: Es scheine, dass die Zölle noch breiter gefasst würden als nur auf die "Dirty 15". Bei der UBS rechnet man mit einer Erholung der US-Börsen zum Jahresende, sagt aber kurzfristig: "Wir haben unseren Investoren geraten, sich auf erhöhte Volatilität in den nächsten Wochen einzustellen".

Sorgen machen sich Anleger zudem über den rasant fallenden Dollar gegenüber Gold. Das neue Allzeithoch des Edelmetalls spiegele nur das Misstrauen gegenüber der US-Währung wider. Auch bei den US-Bonds lasse das Interesse nach, heißt es von der Bank of America. Denn angesichts der hohen Inflation sinke die Aussicht auf weitere Fed-Zinssenkungen. Der Euro zeigt sich weiter bei 1,0811 Dollar.

Inflation könnte wieder Spielverderber werden

Im Tagesverlauf im Fokus stehen Inflationsdaten aus der Eurozone . Dazu wird genau geschaut, in welche Richtung die Revisionen der Einkaufsmanager-Indizes (PMI) vorgenommen werden. Gute Nachrichten kommen aus China, wo sich der Caixin-PMI auf 51,2 erholt hat. In den USA wird am Nachmittag auf den ISM-Index der Industrie geblickt. Sollte hier die Preiskomponente stärker steigen, dürfte die Börsenerholung wieder in sich zusammenfallen.

Unter den Einzelaktien ist die Nachrichtenlage extrem dünn in ganz Europa. "Es scheint, als ob auch die Unternehmen vor den Zollankündigungen in Deckung gegangen sind", sagt ein Händler. Die Markterholung zieht sich quer durch alle Branchen: An der Spitze im DAX stehen mit 2,5 Prozent Plus Siemens Energy, kurz gefolgt von Adidas und Fresenius Medical Care. Mit leichten Abschlägen zeigen sich aber die zollgefährdeten Autowerte Mercedes-Benz und Daimler Truck.

In Europa ist mit rund 2 Prozent Plus ein Branchenmix aus Barclays, Rentokil und Schneider Electric an der Spitze der Kursgewinner.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.276,39 +0,5% 28,00 +7,2%

Stoxx-50 4.576,81 +0,7% 31,16 +5,5%

DAX 22.313,28 +0,7% 149,79 +11,3%

MDAX 27.546,36 +0,6% 153,14 +7,1%

TecDAX 3.613,36 +0,7% 25,12 +5,0%

SDAX 15.297,35 +0,4% 64,21 +11,1%

CAC 7.818,53 +0,4% 27,82 +5,6%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:10 % YTD

EUR/USD 1,0806 -0,1% 1,0820 1,0792 +4,5%

EUR/JPY 161,8730 -0,2% 162,2015 161,5150 -0,4%

EUR/CHF 0,9542 -0,3% 0,9567 0,9554 +2,3%

EUR/GBP 0,8369 -0,1% 0,8374 0,8362 +1,3%

USD/JPY 149,7965 -0,1% 149,9330 149,6635 -4,7%

GBP/USD 1,2912 -0,1% 1,2920 1,2906 +3,1%

USD/CNY 7,1833 +0,1% 7,1795 7,1797 -0,4%

USD/CNH 7,2790 +0,2% 7,2654 7,2656 -0,9%

AUS/USD 0,6247 +0,0% 0,6246 0,6231 +0,9%

Bitcoin/USD 83.454,45 +1,1% 82.562,60 83.507,25 -11,5%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,68 71,48 +0,3% 0,20 -16,7%

Brent/ICE 74,82 74,71 +0,1% 0,11 -0,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3129,57 3122,95 +0,2% 6,62 +19,0%

Silber 31,39 31,49 -0,3% -0,10 +12,7%

Platin 916,35 921,98 -0,6% -5,63 +5,3%

Kupfer 5,08 5,03 +1,0% 0,05 +25,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

