MÄRKTE EUROPA/Leichte Erholung - Guter ifo-Index stützt

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach den kräftigen Abgaben zur Wochenmitte kommt es am Donnerstag zu einer moderaten Erholung an den europäischen Aktienmärkten. Unterstützung kommt dabei von einem besser als erwartet ausgefallenen ifo-Geschäftsklimaindex. Dieser kletterte im Juni auf den höchsten Wert seit November 2018, die Erwartungskomponente mit 104 sogar auf den höchsten Stand seit Dezember 2010. Mit den Daten verdichten sich für die Marktstrategen der Helaba die Hinweise auf eine an Breite gewinnende Wirtschaftserholung. Diese sollte sich nach Meinung aus dem Handel auch in den Unternehmenszahlen zum 2. Quartal niederschlagen.

Zum anderen dürfte die Diskussion über die Angemessenheit der ultralockeren Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) fortgeführt werden. Die Aktienmärkte dürften sich in der Folge noch eine Weile im Spannungsfeld guter Konjunktur-Daten bei gleichzeitigem Zurückrudern der Notenbanken volatil entwickeln.

Der DAX legt um 0,6 Prozent auf 15.555 Punkte zu. Der Euro-Stoxx-50 gewinnt 0,7 Prozent auf 4.105 Punkte. Am Nachmittag wird dann auf die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sowie den Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter aus dem Mai aus den USA geschaut.

Am Mittag wird zudem die Bank of England (BoE) ihre Zinsentscheidung bekannt geben. Es wird mit einer Bestätigung der Geldpolitik gerechnet. Damit würde der Leitzins auf dem Rekordtief von 0,10 Prozent verharren und das Kaufprogramm bei einem Gesamtvolumen von 895 Milliarden Pfund. Ökonomen rechnen damit, dass sich am Leitzins der BoE für lange Zeit nichts ändern wird; erst in der zweiten Jahreshälfte 2023 werden erste Zinserhöhungen erwartet.

Siemens nach anfänglichen Gewinnen nun DAX-Schlusslicht

Für die Aktie von Siemens geht es nach anfänglichen Gewinnen um 1,2 Prozent nach unten. Die Aussagen vom Kapitalmarkttag hätten bisher keinen positive Überraschungen geliefert, von daher stehe die Aktie leicht unter Druck, sagt ein Aktienhändler. Doch seien die Aussichten für das Unternehmen mittelfristig unverändert positiv, so dass der Rücksetzer nicht überbewertet werden sollte. Der angekündigte Aktienrückkauf dürfte von angelsächsischen Investoren begrüßt werden, mindere auf der anderen Seite aber die Feuerkraft für Zukäufe.

Das Außenwerbeunternehmen Ströer wird etwas optimistischer und schätzt mittlerweile die Entwicklung des Geschäfts im zweiten Quartal über alle Segmente hinweg positiver ein als noch zu Beginn des Quartals. So werde das Außenwerbegeschäft ab Juni wieder auf Vorkrisenniveau erwartet. Für 2021 prognostiziert der Vorstand einen Umsatz von 1,6 Milliarden Euro, was nach Aussage aus dem Handel leicht über der Markterwartung liegt. Das bereinigte EBITDA werde in einer Spanne von 490 bis 510 Millionen Euro erwartet, was leicht unter der Marktschätzung wäre. Die Aktie steigt um 1,4 Prozent.

Bei Koenig & Bauer (+4,0%) wird positiv gewertet, dass die Personalziele des Programms P24x bereits erreicht wurden. In der Folge können Rückstellungen für Restrukturierungen aufgelöst werden und somit ein außerordentlicher Ertrag von rund 20 Millionen Euro das Konzernergebnis und den Free-Cashflow im laufenden Geschäftsjahr entlasten.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.104,62 +0,70% 28,68 +15,5%

Stoxx-50 3.534,11 +0,42% 14,85 +13,7%

DAX 15.555,39 +0,64% 99,00 +13,4%

MDAX 34.214,11 +0,93% 314,30 +11,1%

TecDAX 3.510,57 +0,92% 31,87 +9,3%

SDAX 15.904,45 -0,09% -13,79 +7,7%

FTSE 7.093,85 +0,28% 19,79 +9,5%

CAC 6.597,23 +0,70% 46,16 +18,8%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,16 0,01 -0,40

US-Zehnjahresrendite 1,50 0,02 -1,18

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:17 Mi, 17.12 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1937 +0,08% 1,1927 1,1944 -2,3%

EUR/JPY 132,35 -0,01% 132,18 132,41 +5,0%

EUR/CHF 1,0974 +0,21% 1,0961 1,0956 +1,5%

EUR/GBP 0,8537 -0,05% 0,8542 0,8555 -4,4%

USD/JPY 110,98 -0,11% 110,98 110,86 +7,4%

GBP/USD 1,3962 +0,15% 1,3962 1,3962 +2,2%

USD/CNH (Offshore) 6,4831 +0,07% 6,4831 6,4772 -0,3%

Bitcoin

BTC/USD 32.511,51 -2,63% 32.511,51 33.727,51 +11,9%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 73,50 73,08 +0,57% 0,42 +52,0%

Brent/ICE 75,53 75,19 +0,45% 0,34 +47,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.779,99 1.779,00 +0,06% +0,99 -6,2%

Silber (Spot) 26,00 25,88 +0,49% +0,13 -1,5%

Platin (Spot) 1.085,45 1.088,58 -0,29% -3,13 +1,4%

Kupfer-Future 4,27 4,33 -1,29% -0,06 +21,2%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/thl

(END) Dow Jones Newswires

June 24, 2021 04:33 ET (08:33 GMT)