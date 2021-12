MÄRKTE EUROPA/Leichte Kursgewinne vor Fed-Entscheidung - Inditex schwach

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen haben am Donnerstag etwas fester geschlossen. Wie erwartet verlief das Geschäft im Vorfeld der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank am Abend zurückhaltend. Die Fed dürfte einen beschleunigten Ausstieg aus ihrem Wertpapierkaufprogramm bekannt geben. Erste Zinserhöhungen könnte es ab Mitte kommenden Jahres geben. Schwächere US-Einzelhandelsumsätze wurden ignoriert. Der DAX gewann 0,1 Prozent auf 15.476 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 ging es 0,4 Prozent auf 4.160 nach oben.

Während die Europäische Zentralbank (EZB) weiter die Inflation ignoriert, hat die US-Notenbank einen klaren Richtungswechsel vollzogen. Mit der Erkenntnis, dass die Inflation alles andere als "vorübergehend" ist, dürfte nun die Bekämpfung der Preisexplosion im Vordergrund stehen. "Gerade die US-Erzeugerpreise gestern haben allen nochmals die Dringlichkeit vor Augen geführt", sagte ein Händler. Sie sprangen um 9,6 Prozent zum Vorjahr an. Am vergangenen Freitag hatten bereits die US-Verbraucherpreise negativ überrascht.

Die Analysten von Oxford Economics sprachen von breitangelegten Preissteigerungen bei sämtlichen Gütern und Dienstleistungen. Die US-Terminmärkte mit den Fed-Fund-Futures gehen von einer ersten Zinserhöhung bereits im Juni aus, wobei die Wahrscheinlichkeiten sogar für Mai immer weiter steigt. Das beschleunigte Tapering der Anleihekäufe dürfte im März enden.

Geschäftszahlen bewegen

Unter den Einzelaktien fielen die Aktien von Inditex um 5,2 Prozent nach Vorlage von Geschäftszahlen für die ersten neun Monate. Bei der spanischen Modekette kam zwar das Wachstum in Online-Geschäft von 28 Prozent gut an. Insgesamt sei die Gesellschaft mit den Schwierigkeiten der Lieferkette gut zurecht gekommen, hieß es. Analysten kritisierten aber die Margenentwicklung, diese habe die Markterwartungen verfehlt.

Auch für die Aktie des Konkurrenten Hennes & Mauritz (H&M) ging es nach Zahlenausweis um 2,8 Prozent nach unten. Und dies, obgleich dieser von Analysten als im Rahmen der Erwartungen liegend beschrieben wurde. Weiterhin habe das Unternehmen aber keinen Ausblick für 2022 gegeben, so die UBS. Nachdem sich die Aktie zuletzt gut entwickelt habe, fehle nun der positive Impuls.

Die Aktien des italienischen Versicherers Generali legten um 0,3 Prozent zu. Hier kamen sowohl Aktienrückkauf als auch das Wachstumsziel gut an. Es soll mittelfristig bei 6 bis 8 Prozent liegen.

Positiv wurde auch die Genehmigung der Suez-Übernahme durch Veolia durch die EU gesehen. Veolia legten um 2,3 Prozent zu, Suez um 0,1 Prozent.

Bankenkonsolidierung in Italien setzt sich fort

In Italien geht die Konsolidierung der Bankenlandschaft unterdessen weiter: Die Aktien der Banca Carige schossen um 13,7 Prozent nach oben, nachdem die BPER Banca (+6,1%) ein Angebot für den kleineren Mitbewerber abgegeben hatte.

Nach einer erneuten Anhebung des Ausblicks gewannen Cropenergies 4,6 Prozent - und dies, obgleich die Anhebung aus Marktsicht nicht ganz überraschend kam. So ist der Ethanol-Preis am Terminmarkt seit der vergangenen Prognose-Anhebung nochmals um rund 20 Prozent gestiegen. Auch die Cropenergies-Mutter Südzucker erhöhte die Prognose, die Aktie reagierte hier mit einem Plus von 2,8 Prozent. Auffallend fest lagen Evotec im Markt mit Aufschlägen von 7,6 Prozent auf 44,58 Euro. Im Handel war von einer größeren Order die Rede.

Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung

stand absolut in % seit

Jahresbeginn

Euro-Stoxx-50 4.159,68 +15,17 +0,4% +17,1%

Stoxx-50 3.697,11 +14,36 +0,4% +18,9%

Stoxx-600 470,76 +1,20 +0,3% +18,0%

XETRA-DAX 15.476,35 +22,79 +0,1% +12,8%

FTSE-100 London 7.175,67 -42,97 -0,6% +11,7%

CAC-40 Paris 6.927,63 +32,32 +0,5% +24,8%

AEX Amsterdam 775,46 -0,29 -0,0% +24,2%

ATHEX-20 Athen 2.119,64 -7,54 -0,4% +9,6%

BEL-20 Brüssel 4.122,01 +0,23 +0,0% +13,8%

BUX Budapest 50.131,61 -21,39 -0,0% +19,1%

OMXH-25 Helsinki 5.405,13 +31,24 +0,6% +17,9%

ISE NAT. 30 Istanbul 2.386,11 +17,24 +0,7% +45,9%

OMXC-20 Kopenhagen 1.833,39 +27,19 +1,5% +25,1%

PSI 20 Lissabon 5.443,95 -14,53 -0,3% +10,8%

IBEX-35 Madrid 8.275,00 -103,50 -1,2% +2,5%

FTSE-MIB Mailand 26.666,08 +109,41 +0,4% +19,4%

RTS Moskau 1.541,00 -7,81 -0,5% n.def.

OBX Oslo 1.032,77 -7,59 -0,7% +20,3%

PX Prag 1.395,93 -5,64 -0,4% +35,9%

OMXS-30 Stockholm 2.293,46 +7,09 +0,3% +22,3%

WIG-20 Warschau 2.161,04 -50,77 -2,3% +8,9%

ATX Wien 3.731,43 -6,95 -0,2% +32,7%

SMI Zürich 12.530,95 +119,37 +1,0% +17,1%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,36 +0,01 +0,21

US-Zehnjahresrendite 1,44 -0,01 +0,52

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:17 Di,17:31 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1259 +0,0% 1,1274 1,1269 -7,8%

EUR/JPY 128,14 +0,1% 128,14 128,14 +1,6%

EUR/CHF 1,0424 +0,2% 1,0415 1,0410 -3,6%

EUR/GBP 0,8524 +0,2% 0,8512 0,8511 -4,6%

USD/JPY 113,83 +0,1% 113,66 113,72 +10,2%

GBP/USD 1,3211 -0,1% 1,3245 1,3237 -3,3%

USD/CNH (Offshore) 6,3778 +0,1% 6,3704 6,3731 -1,9%

Bitcoin

BTC/USD 46.978,06 -2,8% 48.223,05 46.933,49 +61,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 69,97 70,73 -1,1% -0,76 +47,3%

Brent/ICE 72,85 73,70 -1,2% -0,85 +45,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.767,80 1.770,95 -0,2% -3,15 -6,9%

Silber (Spot) 21,58 21,95 -1,7% -0,37 -18,3%

Platin (Spot) 906,75 923,98 -1,9% -17,23 -15,3%

Kupfer-Future 4,16 4,26 -2,4% -0,10 +18,1%

