MÄRKTE EUROPA/Leichte Verluste - Wirecard vor Zahlen unter Druck

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen sind mit leichten Verlusten in den Handel am Donnerstag gestartet. Steigende Infiziertenzahlen in den USA und die neuen Ausbrüche in Peking drücken auf die Stimmung. Dem stehen indes Infrastrukturprogramme und die Geldschwemme der Notenbanken entgegen. Es dürfte also volatil weitergehen. Der DAX verliert 0,2 Prozent auf 12.354 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,5 Prozent auf 3.252 nach unten.

Politisch für Unruhe sorgen erneut die USA. Hier hat die Trump-Regierung mit dem Uiguren-Gesetz zwar einen, aus humanitärer Sicht, positiven Beitrag geleistet, allerdings dürfte es die Spannungen mit China verschärfen. Unnötigen Streit brechen die USA aber mit Europa vom Zaun: Hier setzt sich Washington mitten in der Coronakrise für die privaten Gewinninteressen seiner Technologiekonzerne ein. Sollten sie tatsächlich Digital-Steuern bezahlen müssen, droht die Administration mit Sanktionen.

US-Finanzminister Mnuchin soll in einem Brief, der von der Financial Times gesehen wurde, vier Regierungen in Europa mit Sanktionen gedroht haben, falls sie die nur minimal besteuerten Milliardengewinne der US-Unternehmen mit einer Digital-Steuer belegen wollen. Der Brief sei an die Finanzminister in London, Paris, Rom und Madrid gegangen - nicht aber an Berlin. Händler machen sich nun Sorgen, dass die nahende US-Wahl die Spannungen unnötig verschärfen werden.

EZB dürfte über TLTRO3 rund 1 Billionen Euro zuteilen

Bei den Konjunkturdaten stehen wieder die Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe im Blick. Hier wird mit einer Zunahme um 1,3 Millionen gerechnet. Auch auf den Philadelphia-Fed-Index wird geachtet. Er sollte eine deutliche Erholung von minus 43,1 auf mindestens minus 20 zeigen, um die Märkte zu erfreuen.

Daneben teilt die EZB am späten Vormittag den vierten Langfristtender TLTRO3 zu. Analysten rechnen mit einer Nachfrage durch die Banken von rund 1 Billion Euro. Aufgrund von Umschichtungen aus anderen Tendern dürfte die Nettoaufnahme aber deutlich geringer ausfallen.

Daneben warten die Börsianer mit Spannung auf die bereits mehrfach verschobenen Geschäftszahlen von Wirecard für 2019. Nach Einschätzung der UBS dürften vor allem die Kommentare der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft E&Y im Fokus stehen nach der Bilanzprüfung durch KPMG sowie Aussagen des Unternehmens, wie die internen Abläufe zu verbessern sind, und wie die Abhängigkeit von Drittpartnern (TPAs) verringert werden kann. Wirecard verlieren 4,7 Prozent.

Siemens Gamesa mit schlechten Ausblick und neuem CEO

Für die Zalando-Aktie geht es dagegen um 4,5 Prozent nach oben. Der Modekonzern rechnet im laufenden zweiten Quartal mit einer signifikanten Umsatz- und Ergebnissteigerung, die deutlich über den aktuellen Markterwartungen liegen soll.

Für Siemens Gamesa geht es um 8,1 Prozent nach unten. Der Windkraftanlagenhersteller rechnet im dritten Quartal wegen der finanziellen Folgen der Covid-19-Krise mit einem EBIT-Verlust. Zugleich teilte das Unternehmen mit, dass Andreas Nauen mit sofortiger Wirkung die Nachfolge von CEO Markus Tacke antreten wird.

Positiv werden die Zahlen von Cancom im Handel aufgenommen. "Die Hoffnung bestätigt sich, dass sie von Corona und Home-Office profitieren", sagt ein Händler. Der Umsatz stieg im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 27,3 Prozent an. Das Cloud-Geschäft stieg sogar um 35 Prozent an. Die Jahresprognose wurde bestätigt. Cancom steigen 3,3 Prozent.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.254,81 -0,38 -12,45 -13,09

Stoxx-50 3.029,33 -0,43 -13,17 -10,98

DAX 12.362,77 -0,16 -19,37 -6,69

MDAX 26.242,60 0,14 36,87 -7,31

TecDAX 3.204,76 0,01 0,28 6,30

SDAX 11.528,80 -0,23 -26,87 -7,86

FTSE 6.224,46 -0,46 -28,79 -17,09

CAC 4.965,67 -0,61 -30,30 -16,94

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,43 0,00 -0,67

US-Zehnjahresrendite 0,71 -0,02 -1,97

DEVISEN zuletzt +/- % Do., 9.22 Uhr Mi, 17:13 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1247 +0,04% 1,1246 1,1230 +0,3%

EUR/JPY 120,24 -0,05% 120,28 120,4122 -1,4%

EUR/CHF 1,0676 +0,10% 1,0681 1,07 -1,7%

EUR/GBP 0,8981 +0,28% 0,8978 0,8953 +6,1%

USD/JPY 106,93 -0,08% 106,93 107,2150 -1,7%

GBP/USD 1,2522 -0,25% 1,2527 1,25 -5,5%

USD/CNH (Offshore) 7,0675 -0,14% 7,0698 7,0782 +1,5%

Bitcoin

BTC/USD 9.422,26 +0,15% 9.431,26 9411,0050 +30,7%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 37,84 37,96 -0,3% -0,12 -35,7%

Brent/ICE 40,69 40,71 -0,0% -0,02 -35,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.727,78 1.727,05 +0,0% +0,73 +13,9%

Silber (Spot) 17,56 17,65 -0,5% -0,09 -1,6%

Platin (Spot) 818,45 820,00 -0,2% -1,55 -15,2%

Kupfer-Future 2,59 2,59 -0,0% -0,00 -8,0%

