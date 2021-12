MÄRKTE EUROPA/Leichter - Daimler Lkw-Sparte mit 23 Mrd EUR bewertet

FRANKFURT (Dow Jones)--Etwas leichter sind Europas Börsen am Freitag in den Handel gestartet. Der Fokus der Investoren ist auf die US-Verbraucherpreise am Nachmittag gerichtet, was für Zurückhaltung sorgt. Unternehmensseitig steht Daimler im Mittelpunkt mit der Abspaltung der Lkw-Sparte.

Die neue Aktie ist mit einem Kurs von 28,00 Euro gestartet, womit die Lkw-Tochter von Daimler zunächst auf eine Marktkapitalisierung von 23 Milliarden Euro kommt, was eher am unteren Rand der Erwartungen lag.

Für den DAX hat die Abspaltung derweil die ungewöhnliche Konsequenz, aus 41 statt aus 40 Kursen errechnet zu werden, denn die Daimler Truck Group wird für einen Tag im DAX vertreten sein.

Der DAX liegt 0,3 Prozent niedriger bei 15.591 Punkten, der Euro-Stoxx-50 gibt 0,4 Prozent ab auf 4.193 Zähler.

Eine Stunde nach Handelsbeginn hat sich der Kurs von Daimler Truck aber auf 29,40 Euro deutlich nach oben bewegt, die Markkapitalisierung damit auf gut 24 Milliarden Euro zugelegt. Zugleich verliert die Daimler-Aktie 16,6 Prozent auf 71,92 Euro. Bereinigt entspricht das zum Vortag einem Plus von 0,5 Prozent.

Daimler-Aktionäre erhalten im Zuge der Abspaltung für je zwei Daimler-Aktien eine Aktie der Lkw-Tochter zusätzlich. Daimler hält nun noch 35 Prozent an Daimler Truck. Die Abspaltung könnte helfen, den bislang angesetzten Konglomeratsabschlag aufzulösen, hofft man am Markt und bei Daimler.

Der erste Handelstag bei einem Spin-Off hat seine Tücken, denn Fonds, die nur dem DAX folgen, müssen ihre Daimler-Truck-Aktien zwangsweise abstoßen, weil diese am Montag nicht mehr im Index enthalten sein werden. Die Analysten von Warburg sind derweil optimistisch, dass die Daimler-Truck-Aktie schon im ersten Quartal 2022 regulär zu einem DAX-Mitglied werden könnte.

US-Inflation vor Notenbanksitzung besonders wichtig

Mit Spannung warten die Börsianer auf die US-Inflationsdaten für November um 14.30 Uhr. Ökonomen rechnen damit, dass die Preise so stark gestiegen sind wie zuletzt Anfang der 1980er Jahre. Prognostiziert wird ein Plus von 6,7 Prozent zum Vorjahr. Abweichungen noch oben könnten für die Börse gefährlich werden. Denn mit der Sitzung der US-Notenbank nächste Woche wäre dann zu befürchten, dass sie das Programm zur Reduzierung ihrer Anleihekäufe beschleunigt. Damit würden mutmaßlich dann auch erste Zinserhöhungen im kommenden Jahr näherrücken.

Bayer fest - Global Fashion brechen ein

Bayer legen um 1,7 Prozent zu. Positiv wirkt ein US-Erfolg um das Endlosthema Glyphosat. Laut Mitteilung des Konzerns hat ein Geschworenengericht in Kalifornien entschieden, dass das Unkrautvernichtungsmittel Roundup nicht die Ursache für die Krebserkrankung einer Frau war.

Durchwachsen werden Geschäftszahlen und Ausblick von Carl Zeiss (-2,7%) gesehen. Die Gewinnmarge soll künftig um 20 Prozent liegen. Das liegt ebenso wie der Gewinn je Aktie leicht unter der Börsenerwartung.

Weiter abwärts geht es im DAX bei Delivery Hero, Hellofresh und Zalando. Die zu den sogenannten Stay-at-Home-Aktien gehörenden Titel stehen angesichts der derzeit dominierendem optimistischen Konjunkturerwartungen derzeit bei den Anlegern weniger im Fokus. Die Laune im Online-Bereich verhagelt aber auch Global Fashion Group mit einem gesenkten Ausblick. Die Aktie bricht um 17 Prozent ein.

Associated British Food zeigen sich nur 0,1 Prozent im Plus. Die Mutter der Bekleidungskette Primark habe vom kalten Novemberwetter profitiert und einen hohen Verkaufsanteil bei nicht-rabattierten Waren gezeigt, kommentiert RBC Capital Markets den Zwischenbericht.

Vantage Towers zeigen sich nur leicht im Plus nach dem Erhalt eines Großauftrags von 1&1 (-0,8%). Der Funkmastbetreiber sieht dadurch das Erreichen seiner Mittelfristziele am oberen Ende der bisherigen Spanne.

Bei Unicredit geht die Rally mit einem Plus von 2,4 Prozent auf 13,11 Euro weiter. Die Deutsche Bank hat das Kursziel auf 17 von 15Euro erhöht.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.192,08 -0,4% -16,22 +18,0%

Stoxx-50 3.711,81 -0,3% -10,18 +19,4%

DAX 15.588,29 -0,3% -50,97 +13,6%

MDAX 34.441,13 -0,4% -154,35 +11,8%

TecDAX 3.831,79 -0,8% -31,27 +19,3%

SDAX 16.410,02 -0,7% -117,09 +11,1%

FTSE 7.304,52 -0,2% -16,74 +13,3%

CAC 6.974,50 -0,5% -33,73 +25,6%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,34 +0,02 +0,23

US-Zehnjahresrendite 1,51 +0,01 +0,59

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:11 Mi,17:12 % YTD

EUR/USD 1,1289 -0,0% 1,1330 1,1334 -7,6%

EUR/JPY 128,24 +0,1% 128,59 129,06 +1,7%

EUR/CHF 1,0422 -0,1% 1,0432 1,0450 -3,6%

EUR/GBP 0,8544 +0,0% 0,8579 0,8576 -4,3%

USD/JPY 113,61 +0,1% 113,47 113,85 +10,0%

GBP/USD 1,3210 -0,1% 1,3208 1,3215 -3,3%

USD/CNH (Offshore) 6,3735 -0,1% 6,3407 6,3363 -2,0%

Bitcoin

BTC/USD 48.019,24 +0,2% 49.282,52 50.727,73 +65,3%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 70,92 70,94 -0,0% -0,02 +49,3%

Brent/ICE 74,21 74,42 -0,3% -0,21 +46,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.771,94 1.775,44 -0,2% -3,51 -6,6%

Silber (Spot) 21,90 21,94 -0,2% -0,04 -17,0%

Platin (Spot) 943,01 939,79 +0,3% +3,22 -11,9%

Kupfer-Future 4,34 4,33 +0,2% +0,01 +23,4%

