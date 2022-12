MÄRKTE EUROPA/Leichter - Kursgewinne bei Pharmaaktien

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach unten ging es mit den Kursen an Europas Börsen am Mittwoch. Im Handel war von Zurückhaltung vor den geldpolitischen Sitzungen der US-Notenbank sowie der EZB in der kommenden Woche die Rede. Mit den Sitzungen könnte es nach Einschätzung von CMC an der Börse noch einmal etwas hektischer zugehen, bevor es zur Weihnachtszeit hin ruhiger werden dürfte.

In fast schon vorweihnachtlicher Ruhe gab der DAX um 0,6 Prozent nach auf 14.261 Punkte, der Euro-Stoxx-50 büßte 0,5 Prozent auf 3.921 ein. Viele Teilnehmer wären zufrieden damit, auf dem nach der Herbstrally erreichten aktuellen Kursniveau das schwierige Börsenjahr zu beenden, war im Handel zu hören.

Dass aus China enttäuschende Ex- und Importdaten kamen, half nicht, trat aber in den Hintergrund, weil Peking am Mittwoch weitere landesweit geltende Lockerungen seiner strengen Null-Covid-Politik angekündigt hat. Die neuen Richtlinien sehen unter anderem vor, dass infizierte Personen ohne oder mit milden Symptomen sich "generell zu Hause isolieren" können. Zudem will das Land den Umfang und die Häufigkeit von Corona-Tests reduzieren.

Airbus kann Auslieferungsziele nicht halten

Für kräftige Kursgewinne bei Pharmaaktien sorgte die Abweisung von Klagen wegen des Medikaments Zantac in den USA. Ein Gericht in Florida hat geurteilt, dass die Pharmakonzerne sich nicht fast 2.000 Klagen wegen angeblicher Krebsrisiken des Medikaments gegen Sodbrennen stellen müssen. Für diese ist damit ein Milliardenrisiko vom Tisch. Für Sanofi ging es darauf um 6,1 Prozent nach oben, in London stiegen GSK um 7,5 Prozent und der Kurs der von GSK abgespaltenen Haleon um 3,6 Prozent.

Airbus waren mit einem Minus von 2,2 Prozent einer der größten Verlierer im DAX. Der Flugzeugbauer hatte mitgeteilt, die Auslieferungsziele für 2022 nicht länger aufrecht zu erhalten. Allerdings erwartet Airbus nicht, dass die Zahl wesentlich unter dem Ziel von "rund 700" Auslieferungen liegen wird. Zudem bekräftigte Airbus die Finanzprognosen, die bei Veröffentlichung der Neunmonatszahlen genannt worden waren. Von Analystenseite kamen darauf dennoch gesenkte Kursziele für die Aktie.

Für Brunello Cucinelli ging es um 9,8 Prozent nach oben. Das Modehaus geht nun von einem Umsatzwachstum von 28 Prozent im laufenden Jahr aus. Die Jefferies-Schätzung liegt bei 25 Prozent. Im kommenden Jahr soll das Umsatzwachstum bei 12 Prozent liegen und damit über der Schätzung der Analysten von 11 Prozent.

Dividendenregen bei der DWS

Einen Satz um 2,7 Prozent machten DWS. Die Vermögensverwaltungstochter der Deutschen Bank strebt ab 2025 eine Dividenden-Auszahlungsquote von rund 65 Prozent an. Zudem soll 2024 eine Sonderdividende von bis zu 1,0 Milliarden Euro ausgeschüttet werden. Daneben hat sich DWS ehrgeizige neue Gewinnziele gesetzt.

Morphosys (+1,2%) lizenziert sein präklinisches Onkologie-Programm an Novartis aus. Dafür erhält das Biotechnikunternehmen eine sofortige Vorauszahlung von 23 Millionen Dollar.

Das Minus von 4,4 Prozent bzw 2,90 Euro bei KWS Saat wurde unterdessen von der Dividende verzerrt. Das Unternehmen schüttet 80 Cent je Aktie aus. Gegenwind kam derweil vom US-Düngemittelhersteller Mosaic, der wegen einer sinkenden Nachfrage seine Produktion drosselt: K+S gaben um 7 Prozent nach.

===

Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung

. stand absolut in % seit

. Jahresbeginn*

Euro-Stoxx-50 3.920,90 -18,29 -0,5% -8,8%

Stoxx-50 3.756,75 -20,44 -0,5% -1,6%

Stoxx-600 436,20 -2,72 -0,6% -10,6%

XETRA-DAX 14.261,19 -82,00 -0,6% -10,2%

FTSE-100 London 7.503,04 -18,35 -0,2% +1,9%

CAC-40 Paris 6.660,59 -27,20 -0,4% -6,9%

AEX Amsterdam 718,34 -5,34 -0,7% -10,0%

ATHEX-20 Athen 2.205,86 +14,71 +0,7% +3,0%

BEL-20 Bruessel 3.706,62 -24,58 -0,7% -14,0%

BUX Budapest 44.614,88 -718,75 -1,6% -12,0%

OMXH-25 Helsinki 4.926,30 -79,73 -1,6% -10,2%

ISE NAT. 30 Istanbul 5.180,48 -185,95 -3,5% +155,8%

OMXC-20 Kopenhagen 1.796,63 -8,46 -0,5% -3,6%

PSI 20 Lissabon 5.852,78 -53,11 -0,9% +4,1%

IBEX-35 Madrid 8.290,50 -41,40 -0,5% -4,9%

FTSE-MIB Mailand 24.241,35 -24,10 -0,1% -11,3%

RTS Moskau 1.098,93 +1,84 +0,2% -31,1%

OBX Oslo 1.089,13 -19,54 -1,8% +1,9%

PX Prag 1.177,64 -6,02 -0,5% -17,4%

OMXS-30 Stockholm 2.088,43 -22,86 -1,1% -13,7%

WIG-20 Warschau 1.735,66 +2,07 +0,1% -23,4%

ATX Wien 3.161,42 -29,87 -0,9% -17,5%

SMI Zuerich 11.009,95 -99,38 -0,9% -14,5%

* zu Vortagsschluss

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:21 Di, 17:21 % YTD

EUR/USD 1,0506 +0,4% 1,0452 1,0520 -7,6%

EUR/JPY 143,45 +0,0% 143,98 143,55 +9,6%

EUR/CHF 0,9877 +0,2% 0,9852 1,0648 -4,8%

EUR/GBP 0,8614 -0,2% 0,8620 0,8590 +2,5%

USD/JPY 136,57 -0,3% 137,58 136,47 +18,6%

GBP/USD 1,2196 +0,5% 1,2125 1,2247 -9,9%

USD/CNH (Offshore) 6,9698 -0,2% 6,9853 6,9809 +9,7%

Bitcoin

BTC/USD 16.806,90 -1,0% 16.794,32 16.979,14 -63,7%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 72,60 74,25 -2,2% -1,65 +4,8%

Brent/ICE 78,15 79,35 -1,5% -1,20 +7,9%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 149,61 138,49 +8,0% +11,12 +116,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.782,50 1.770,08 +0,7% +12,43 -2,6%

Silber (Spot) 22,66 22,18 +2,2% +0,49 -2,8%

Platin (Spot) 1.005,35 991,70 +1,4% +13,65 +3,6%

Kupfer-Future 3,82 3,81 +0,2% +0,01 -13,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

