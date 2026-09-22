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MÄRKTE EUROPA/Leichter - Renditen ziehen wieder an

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DOW JONES--Nach der Erholungsrally zu Wochenbeginn geht es mit den Kursen an Europas Börsen im frühen Geschäft am Dienstag wieder leicht nach unten. Steigende Renditen werden wieder zum Hemmschuh. 10-jährige Treasurys rentieren wieder bei 4,97 Prozent nach 4,95 Prozent am frühen Morgen. Damit nähert sich das Rendite-Niveau wieder der psychologisch wichtigen Marke von 5 Prozent. Auch der Ölpreis zieht wieder leicht an. Brent geht bei knapp 102 Dollar das Fass um, ein Plus von 1,3 Prozent. Damit notiert Brent aber weiterhin deutlich unter den jüngsten Hochs um 110 Dollar.

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Der DAX verliert 0,4 Prozent auf 25.485 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,3 Prozent auf 6.301 Punkte nach unten. Am Devisenmarkt geht der Euro wenig verändert bei 1,1442 Dollar um. Gold verliert 0,8 Prozent auf 4.310 Dollar je Feinunze.

Die Blicke richten sich zunehmend auf das Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem chinesischen Gegenpart Xi Jinping am Donnerstag. Börsianer hoffen auf positive Impulse für die Märkte. "Aus unserer Sicht sind gegenseitige Zollsenkungen das konkreteste potenzielle Ergebnis des Gipfels", heißt es bei Standard Chartered. US-Technologiekontrollen und Chinas Beschränkungen für Seltene Erden blieben die entscheidende Druckmittel auf beiden Seiten. Vereinbarungen über künftige Treffen könnten indes signalisieren, dass beide Seiten weiterhin gemeinsam versuchen, eine erneute Eskalation zu verhindern.

Positive Sektorvorgaben stützen Chipwerte teilweise, der KI-Trade hat wieder an Fahrt aufgenommnen. STMicroelectronics steigen um 0,8 Prozent und Suss Microtec um 0,2 Prozent. Infineon fallen dagegen um 0,2 Prozent, Aixtron verlieren 0,3 Prozent und ASML büßen 0,5 Prozent ein.

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Kein Licht am Ende des Horizonts macht man im Handel aktuell für Immobilienaktien aus. Der Abschlag zum Net Asset Value werde zwar immer größer, heißt es, die hohen Renditen an den Anleihemärkten seien für den hochverschuldeten Sektor aber ein Problem genauso wie die wieder geführte Debatte über Enteignungen nach dem Wahlsieg der Linken in Berlin. Vonovia verlieren 1,8 Prozent, LEG Immobilien 1,9 Prozent und Aroundtown 1,6 Prozent.

Tui hat die Prognosespanne für das laufende Jahr eingeengt. Für das Geschäftsjahr per Ende September erwartet der Konzern nun ein bereinigtes EBIT zu konstanten Wechselkursen von 1,2 bis 1,3 Milliarden Euro. Bislang hatte die Spanne auf 1,1 bis 1,4 Milliarden Euro gelautet nach einem Vorjahresergebnis von 1,41 Milliarden. Die Umsatzprognose bleibt weiterhin ausgesetzt, der Trend zu immer späteren Buchungen hält weiterhin an. Der Mittelwert der neuen EBIT-Spanne entspricht mit 1,25 Milliarden Euro praktisch exakt dem Konsens. Das Tui-Papier fällt um 1,5 Prozent zurück.

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Index zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.301,48 -0,3 -16,72 6.318,20 8,8

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Stoxx-50 5.350,17 -0,3 -15,01 5.365,18 8,8

DAX 25.485,09 -0,4 -89,92 25.575,01 4,1

MDAX 31.218,66 -0,1 -23,30 27.039,42 2,0

TecDAX 4.011,98 +0,0 0,46 3.091,28 10,8

SDAX 18.218,28 -0,0 -1,69 13.062,07 6,1

FTSE 10.726,94 -0,1 -12,07 10.739,01 8,0

CAC 8.134,67 -0,1 -4,27 8.138,94 -0,2

SMI 13.921,65 -0,3 -34,93 13.956,58 4,9

ATX 6.890,84 -0,1 -9,72 6.900,56 29,4

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:15 Uhr

EUR/USD 1,1442 -0,2 -0,0020 1,1462 1,1470

EUR/JPY 180,51 +0,1 0,1100 180,4 180,6000

EUR/CHF 0,9402 -0,1 -0,0010 0,9412 0,9416

EUR/GBP 0,8568 -0,1 -0,0004 0,8572 0,8576

USD/JPY 157,74 +0,2 0,3800 157,36 157,4300

GBP/USD 1,3351 -0,1 -0,0012 1,3363 1,3372

USD/CNY 6,7006 +0,1 0,0053 6,6953 6,6953

USD/CNH 6,7008 +0,1 0,0083 6,6925 6,6923

AUS/USD 0,7102 -0,2 -0,0013 0,7115 0,7121

Bitcoin/USD 85.465,12 -1,7 -1.509,40 86.974,52 86.298,50

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 96,45 +0,7 0,67 95,78

Brent/ICE 101,67 +1,3 1,33 100,34

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.309,85 -0,8 -33,31 4.343,16

Silber 65,04 -1,5 -0,99 66,03

Platin 1.780,98 -0,9 -16,58 1.797,56

(Angaben ohne Gewähr)

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 22, 2026 04:19 ET (08:19 GMT)

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Datum Rating Analyst
21.09.26 Infineon Neutral UBS AG
14.09.26 Infineon Neutral UBS AG
09.09.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.09.26 Infineon Outperform Bernstein Research
07.09.26 Infineon Buy Deutsche Bank AG

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