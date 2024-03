MÄRKTE EUROPA/Leichter - Schwache Unternehmenszahlen drücken

Werte in diesem Artikel

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Schwache Unternehmensergebnisse belasten am Donnerstag den Handelsstart am deutschen Aktienmarkt. Der DAX fällt um 0,4 Prozent auf 17.648 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 verliert im Sog des DAX 0,2 Prozent auf 4.906 Zähler. Im DAX haben Continental und Brenntag enttäuschende Geschäftszahlen vorgelegt und geben deutlich nach. Im MDAX brechen Hugo Boss um 16 Prozent ein. Der Gesamtmarkt wartet allerdings auf die Sitzung der Europäischen Zentralbank.

Erwartet wird zwar, dass die EZB Zinsen und Wertpapierkaufprogramme nicht antasten wird. Im Blick stehen aber die neuen Projektionen zu Inflation und Wachstum und damit der geldpolitische Ausblick. "Daraus können die Anleger ableiten, ob die aktuell eingepreiste erste Zinssenkung im Juni eine realistische Option für die EZB ist", sagt Vermögensverwalter Thomas Altmann vom QC Partners.

"Wann der erste Zinsschritt kommt, hängt vom Kräfteverhältnis zwischen Falken und Tauben im EZB-Rat ab", ergänzt die Commerzbank. Die Pressekonferenz mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde beginnt um 14.45 Uhr. Und US-Notenbankchef Jerome Powell steht am Nachmittag dem Bankenausschuss des US-Senats Rede und Antwort, allerdings dürften die Aussagen einen Tag nach der Rede vor dem Repräsentantenhaus keine neuen Akzente setzen.

Conti und Brenntag unter Druck

Daneben gibt es eine Flut an Unternehmensergebnissen zu verarbeiten: Conti und Brenntag fallen um je 3 Prozent. Conti hat die Gewinnprognose auf operativer Basis nicht erreicht. Auf die Gewinne drücken höhere Kosten, unter anderem wegen der Lohnsteigerungen.

Auf wenig Begeisterung stoßen auch die Geschäftszahlen von Brenntag. Diese sind durch die Bank schwächer als erwartet ausgefallen, lediglich die Dividende liegt leicht über der Prognose. Der Ausblick auf das laufende Jahr bewegt sich im Rahmen der Markterwartungen. Das Unternehmen strebt ein operatives EBITA zwischen 1,23 bis 1,43 Milliarden Euro an.

Daneben fallen Bayer um 2,7 Prozent auf 25,92 Euro. Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Bayer auf 29 von 34 Euro gesenkt, und zum Schlusskurs steigt Bayer aus dem Stoxx-50-Index ab. Ersetzt wird Bayer durch Unicredit.

Die Geschäftszahlen der Merck KGaA bewegen sich im Rahmen der Erwartungen. Nach der im August gesenkten Prognose war das Überraschungspotenzial überschaubar. Investoren dürften sich vielmehr auf den Ausblick konzentrieren, der zwar zurückhaltend klingt, sich allerdings im Rahmen der Markterwartungen bewegt. Der Pharmakonzern geht für das laufende Jahr von negativen Wechselkurseffekten aus. Umsatz und operativer Gewinn auf Basis des EBITDA pre sollen leicht bis moderat wachsen. Der Kurs steigt um 1,1 Prozent.

Kursdesaster bei Hugo Boss - Gea fest

Das Kursdesaster bei Hugo Boss von minus 18,3 Prozent liegt am Ausblick, denn vorläufige Geschäftszahlen waren bereits veröffentlicht worden. Und der Ausblick ernüchtert den Markt. Der Modekonzern strebt 2024 Umsätze zwischen 4,3 und 4,45 Milliarden Euro an - dem steht laut Baader Helvea aber eine Konsensprognose von 4,57 Milliarden Euro entgegen. Hugo Boss strebt daneben ein EBIT zwischen 430 und 475 Millionen Euro an, hier liegt der Konsens bei 493 Millionen Euro.

Gea gewinnen dagegen nach Zahlenausweis 5,5 Prozent. Die Umsätze hätten die Erwartungen zwar verfehlt, dafür seien die Auftragseingänge aber etwas besser ausgefallen. Die Dividende entspreche den Erwartungen. Der Ausblick auf das laufende Jahr liege leicht über den Marktprognosen. GFT Technologies wiederum geben nach ihrer Zahlenvorlage 8,8 Prozent ab.

In Europa legt der Index der Versicherungstitel 0,7 Prozent zu. Dagegen verlieren die Indizes der Autoaktien und der Einzelhandelstitel jeweils 0,8 Prozent.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.905,96 -0,2% -9,53 +8,5%

Stoxx-50 4.307,28 -0,2% -8,88 +5,2%

DAX 17.647,81 -0,4% -68,90 +5,4%

MDAX 26.003,17 -0,6% -156,74 -4,2%

TecDAX 3.439,54 -0,3% -9,25 +3,1%

SDAX 13.781,84 -0,6% -84,97 -1,3%

FTSE 7.658,14 -0,3% -21,17 -0,7%

CAC 7.931,41 -0,3% -23,33 +5,2%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,33 +0,01 -0,24

US-Zehnjahresrendite 4,11 +0,00 +0,23

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:03 Uhr Mi, 17:01 % YTD

EUR/USD 1,0893 -0,0% 1,0903 1,0903 -1,4%

EUR/JPY 161,05 -1,0% 161,48 162,88 +3,5%

EUR/CHF 0,9599 -0,2% 0,9606 0,9617 +3,5%

EUR/GBP 0,8552 -0,1% 0,8558 0,8558 -1,4%

USD/JPY 147,87 -1,0% 148,12 149,40 +5,0%

GBP/USD 1,2738 +0,0% 1,2742 1,2740 +0,1%

USD/CNH (Offshore) 7,2097 +0,0% 7,2103 7,2092 +1,2%

Bitcoin

BTC/USD 66.866,73 +1,2% 65.935,36 66.543,89 +53,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,72 79,13 -0,5% -0,41 +8,7%

Brent/ICE 82,81 82,96 -0,2% -0,15 +7,9%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 26,29 26,26 +0,1% +0,04 -15,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.157,15 2.148,20 +0,4% +8,95 +4,6%

Silber (Spot) 24,18 24,18 0% 0 +1,7%

Platin (Spot) 910,55 911,50 -0,1% -0,95 -8,2%

Kupfer-Future 3,89 3,88 +0,5% +0,02 -0,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.comDJG/hru

DJG/hru/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 07, 2024 03:46 ET (08:46 GMT)