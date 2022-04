MÄRKTE EUROPA/Leichter - Spannung vor US-Inflationsdaten

FRANKFURT (Dow Jones)--Weiter unter Druck stehen Europas Börsen am Dienstagmittag. Der DAX fällt zeitweise unter die Marke 14.000 Punkten. Mit Sorge wird weiter auf die Entwicklung an den Zinsmärkten geblickt, wo die Talfahrt der Anleihen weitergeht. Am Nachmittag steht mit den US-Inflationsdaten für März der wohl wichtigste Termin der Woche an.

Zudem belasten wieder steigende Ölpreise und machen den Sektor der Ölwerte zum Hauptgewinner. Abgaben zeigen sich bei Healthcare- und Finanzaktien. Deutsche und Commerzbank leiden zudem unter einer großen Platzierung. Dazu fiel der ZEW-Index der Konjunkturerwartungen für Deutschland im April zwar weiter, aber nicht so stark wie befürchtet. Aktuell gibt der DAX um 0,9 Prozent nach auf 14.064 Punkte, der Euro-Stoxx-50 fällt um 0,6 Prozent auf 3.818 Punkte.

Spannung vor US-Inflationsdaten - EZB unter Druck

Mit Spannung wird auf die US-Inflationsdaten geblickt. Volkswirte erwarten im Schnitt einen Anstieg von 8,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. An den US-Anleihemärkten verschärft sich daher der Renditeanstieg: Die zehnjährigen T-Bonds stehen bei der wichtigen Marke von 2,80 Prozent. Entsprechend fallen auch in Deutschland die Kurse, der Bund-Futures setzt seinen scharfen Abwärtstrend fort.

Immer mehr Strategen gehen daher davon aus, dass die US-Notenbanker noch zügiger gegen den Preisdruck vorgehen werden. So hat sich der Präsident der Chicago Fed, Charles Evans, für eine Beschleunigung der Zinserhöhungen ausgesprochen, um bis Dezember statt bis März 2023 ein "neutrales" Niveau zu erreichen. Eine Erhöhung des Leitzinses der US-Notenbank um einen halben Prozentpunkt im Mai könne nun "sehr wahrscheinlich" sein.

Die Europäische Zentralbank (EZB) setzt dies auf ihrer Sitzung am Donnerstag weiter unter Druck. Denn ein verschärfter US-Notenbankkurs würde den Euro noch weiter zum Dollar schwächen und die importierte Inflation weiter treiben.

Platzierungen belasten Deutsche Bank und Commerzbank

Im Blick stehen die Aktien von Deutsche Bank und Commerzbank. Hier hat ein ungenannter Investor Aktien im Gesamtwert von 1,75 Milliarden Euro verkauft. Beide Titel notieren über 8 Prozent im Minus. Morgan Stanley, die den Verkauf als Bookrunner begleiteten, teilten mit, der Investor habe 116 Millionen Deutsche-Bank-Aktien zu je 10,98 Euro und 72,5 Millionen Commerzbank-Aktien zu je 6,55 Euro verkauft. Das entspricht einer Beteiligung von rund 5,6 Prozent bei der Deutschen Bank und rund 5,8 Prozent bei der Commerzbank.

Zahlen Givaudan und Wienerberger überzeugen

Positiv werden einige Geschäftszahlen aufgenommen. Bei Givaudan, dem Konkurrenten von Symrise, lag der Umsatz im ersten Quartal leicht über Konsens. Auf vergleichbarer Basis stiegen die Verkäufe um 4,6 Prozent. Mit Abgaben von 2,1 Prozent kann sich die Aktie jedoch dem negativen Marktumfeld nicht entziehen. Symrise verlieren 0,5 Prozent.

Von einem starken Zwischenbericht spricht die Citigroup mit Blick auf Wienerberger. Sowohl Umsatz als auch EBITDA liegen über den Schätzungen der Analysten. Trotz des günstigen Quartals hat das Unternehmen den Ausblick für das Gesamtjahr nur bestätigt angesichts der sich abzeichnenden Unsicherheiten im zweiten Halbjahr wegen Europas Gas-Versorgung. Die Aktien steigen um 2,8 Prozent.

Auch die Umsätze von Sika (-0,2%) haben sich im ersten Quartal besser als erwartet entwickelt. Laut Baader liegen sie 3 Prozent über der Konsensschätzung, wobei sich das Geschäft in der Region Americas besser als erwartet entwickelt habe.

Bei der Beteiligungsholding Mutares (+2,3%) sind die Jahreszahlen für die Analysten von Warburg leicht besser als erwartet ausgefallen. Für das laufende Geschäftsjahr habe sich das Unternehmen viel vorgenommen. So werde 2022 ein Überschuss in der Größenordnung von 72 bis 88 Millionen Euro angepeilt - das wären 43 bis 74 Prozent mehr als 2021.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.818,28 -0,6% -21,34 -11,2%

Stoxx-50 3.751,58 -0,7% -24,97 -1,8%

DAX 14.064,26 -0,9% -128,52 -11,5%

MDAX 30.358,40 -0,7% -213,28 -13,6%

TecDAX 3.180,45 -1,1% -36,24 -18,9%

SDAX 14.041,18 -1,1% -150,18 -14,5%

FTSE 7.584,42 -0,4% -33,89 +3,2%

CAC 6.515,69 -0,6% -40,12 -8,9%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 0,84 +0,02 +1,02

US-Zehnjahresrendite 2,80 +0,02 +1,29

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:24 Uhr Mo 17:02 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0868 -0,2% 1,0864 1,0895 -4,4%

EUR/JPY 136,47 -0,0% 136,50 136,76 +4,3%

EUR/CHF 1,0134 +0,0% 1,0125 1,0142 -2,3%

EUR/GBP 0,8351 -0,0% 0,8350 0,8354 -0,6%

USD/JPY 125,57 +0,1% 125,66 125,52 +9,1%

GBP/USD 1,3015 -0,1% 1,3010 1,3041 -3,8%

USD/CNH (Offshore) 6,3788 -0,1% 6,3788 6,3819 +0,4%

Bitcoin

BTC/USD 40.149,75 +1,8% 40.117,70 40.840,65 -13,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 98,29 94,29 +4,2% 4,00 +32,9%

Brent/ICE 102,96 98,48 +4,5% 4,48 +34,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.956,04 1.953,73 +0,1% +2,31 +6,9%

Silber (Spot) 25,01 25,09 -0,3% -0,08 +7,3%

Platin (Spot) 967,36 980,25 -1,3% -12,89 -0,3%

Kupfer-Future 4,68 4,64 +0,9% +0,04 +5,1%

