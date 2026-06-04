MÄRKTE EUROPA/Leichter - Starke US-Arbeitsmarktdaten drücken auf die Stimmung

DOW JONES--Europas Börsen haben sich mit kleineren Abgaben ins Wochenende verabschiedet. Belastend wirkte ein deutlich besser als erwartet ausgefallener US-Arbeitsmarktbericht. Mit 172.000 neuen Stellen im Mai schuf die US-Wirtschaft mehr als doppelt so viele Stellen wie prognostiziert. Sollten nun noch die US-Inflations-Daten kommende Woche höher ausfallen, stehe die Fed auf ihrer Sitzung in rund zwei Woche eher vor Zins-Erhöhungs-Debatten, hieß es im Handel.

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Der DAX verlor 0,7 Prozent auf 24.759 Punkte, der Euro-Stoxx-50 fiel um ebenfalls 0,7 Prozent. Mit den Renditen ging es an den Anleihemärkten nach den US-Daten steil nach oben. Der Ölmarkt zeigte sich dagegen entspannt. Öl der Sorte Brent verbilligte sich um rund 2 Prozent auf gut 93 Dollar das Fass. Mit Blick auf den Nahen Osten gab es keine signifikant neuen Entwicklungen.

Derweil kommt Bewegung in den Krieg in der Ukraine. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat sich in einem offenen Brief direkt an sein russisches Pendant Wladimir Putin gewandt und ein persönliches Treffen vorgeschlagen. US-Präsident Donald Trump reagierte erfreut auf den Vorstoß, ein Treffen wäre großartig, sagte er und: "Sie sollten es hinbekommen". Die stark abverkauften Rüstungswerte zeigten sich hiervon nicht mehr belastet. Rheinmetall gewannen 1,7 Prozent oder Leonardo 1,2 Prozent.

Verkauft wurden dagegen Chipaktien. Es belasteten negative Vorgaben. In Asien brach der KI-lastige Kospi mit Gewinnmitnahmen um 5,5 Prozent ein. Auslöser dürfte der Kurseinbruch von Broadcom gewesen sein. Der Ausblick des Chipherstellers überzeugte nicht und schürte Zweifel an der Nachhaltigkeit des KI-Booms. Infineon verloren 9,1 Prozent, Suss Microtec und Aixtron je 4,8 Prozent oder ASML 3,3 Prozent.

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Scout24 gewannen 1,9 Prozent auf 75,90 Euro. Hier war von einem besseren Sentiment die Rede. Am Vortag hatte Goldman Sachs die Aktie mit einem Kursziel von 105 Euro zum Kauf empfohlen. Die Anleger setzen auf eine Wachstumsbeschleunigung. Für Zalando ging es 3,7 Prozent nach oben.

Unternehmensnachrichten waren dünn gesät. Viscom hat seine Prognose für den Auftragseingang für das laufende Geschäftsjahr erhöht angesichts eines Großauftrags für Anwendungen in der Batteriezelleninspektion. Für den Kurs ging es 8,9 Prozent nach oben.

Der Mehrheitserwerb von Eurofragance kam bei den Givaudan-Aktionären gut an. Finanzielle Details der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben, Vontobel schätzt den Kaufpreis aber auf 600 bis 700 Millionen Franken auf Basis einer 100-prozentigen Übernahme. Die Analysten stuften den Kauf als positiv ein; Givaudan zementiere damit seine Vormachtstellung im Bereich Duftstoffe. Givaudan stiegen um 1,1 Prozent.

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Index Schluss* Entwicklung in % Seit Jahresbeginn (%)

Euro-Stoxx-50 6.062 -0,7 +5,4

Stoxx-50 5.189 -0,1 +5,6

Stoxx-600 623 -0,3 +5,5

DAX 24.759 -0,7 +1,9

FTSE-100 London 10.360 +0,1 +4,3

CAC-40 Paris 8.244 -0,3 +1,2

AEX Amsterdam 1.047 -0,6 +10,0

ATHEX-20 Athen 5.929 +0,7 +10,8

BEL-20 Brüssel 5.538 +0,8 +9,1

BUX Budapest 133.592 +0,1 +20,3

OMXH-25 Helsinki 6.545 -1,1 +14,8

OMXC-20 Kopenhagen 1.485 +2,1 -7,7

PSI 20 Lissabon 8.920 +0,1 +7,9

IBEX-35 Madrid 18.276 +0,4 +5,6

FTSE-MIB Mailand 50.174 -0,6 +11,6

OBX Oslo 1.949 +0,0 +22,0

PX Prag 2.536 -0,4 -5,6

OMXS-30 Stockholm 3.135 -0,6 +8,8

WIG-20 Warschau 134.709 -1,5 +16,6

ATX Wien 6.117 -0,5 +14,8

SMI Zürich 13.341 +0,4 +0,6

* gerundet

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:10

EUR/USD 1,1527 -0,7 -0,0082 1,1609 1,1602

EUR/JPY 184,74 -0,6 -1,0400 185,78 185,6400

EUR/CHF 0,9171 +0,0 0,0004 0,9167 0,9173

EUR/GBP 0,8634 -0,1 -0,0012 0,8646 0,8640

USD/JPY 160,24 +0,1 0,2300 160,01 159,9900

GBP/USD 1,3349 -0,5 -0,0071 1,342 1,3426

USD/CNY 6,7655 -0,1 -0,0080 6,7735 6,7692

USD/CNH 6,7895 +0,2 0,0129 6,7766 6,7765

AUS/USD 0,7052 -1,1 -0,0081 0,7133 0,7139

Bitcoin/USD 60.250,06 -5,3 -3.338,51 63.588,57 66.504,92

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 90,81 -2,4 -2,23 93,04

Brent/ICE 93,41 -1,7 -1,62 95,03

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.329,67 -3,2 -144,22 4.473,89

Silber 68,67 -7,0 -5,20 73,87

Platin 1.800,80 -5,2 -99,45 1.900,25

(Angaben ohne Gewähr)

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/cln

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June 05, 2026 12:08 ET (16:08 GMT)