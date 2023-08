MÄRKTE EUROPA/Leichter - Suse haussieren mit Delistingplänen

FRANKFURT (Dow Jones)--Weiter abwärts geht es mit den Notierungen an Europas Börsen zum Wochenausklang. Die übergeordneten Belastungsthemen seien weiter die gleichen mit der Kombination aus Konjunktursorgen um China und den global steigenden Zinsen, heißt es im Handel. Vor allem US-Technologiewerte standen an der Wall Street unter Druck, die 10-jährigen US-Renditen setzten sich mit fast 4,28 Prozent nach oben ab. Allerdings kommen die US-Renditen aktuell leicht zurück. Der DAX verliert 0,8 Prozent auf 15.546 Punkte, der Euro-Stoxx-50 reduziert sich ebenfalls um 0,8 Prozent auf 4.194 Punkte.

Inflationszahlen im Blick

In Japan trat der erhoffte Rückgang der Verbraucherpreise (CPI) nicht ein. Sie lagen mit 3,3 Prozent auf dem Vormonatsniveau. Mit besonderer Aufmerksamkeit wird daher auf das CPI der Eurozone im Juli am Vormittag geblickt. Hier wird ein Anstieg von 5,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr in der Kernrate erwartet. Dazu steht der kleine Verfalltag der August-Optionen an den Terminbörsen an.

Keine großen Erwartungen hegen Händler am Freitag angesichts des kleinen Verfalltages der Aktien- und Index-Optionen mit Termin August. Das Open Interest um die aktuellen Kurse im DAX sei eher gering. Bei 15.500 und 15.800 Punkten befänden sich mit über 7.000 Kontrakten die größten Put-Positionen, Calls seien erst bei 16.000 Punkten mit 8.400 Kontrakten stärker besetzt. Da der DAX aktuell 0,8 Prozent im Minus bei 15.556 Punkten notiert, sei angesichts der negativen Nachrichtenlage ein Rückgang bis in den 15.500er-Bereich wahrscheinlich.

"Wenigstens eine gute Nachricht" heißt es im Handel zu den Zahlen von Applied Materials für die von Zinserhöhungsängsten geplagte Branche. Der bereinigte Gewinn des Chip-Ausrüsters lag im dritten Quartal fast auf Vorjahresniveau, der Ausblick liegt sowohl bei Umsatz als auch Gewinn deutlich über der Analystenerwartung. Auch für andere Zulieferer in der Chip-Industrie wie ASML (+1,0%) könnte das zumindest für Relative Stärke sorgen. Applied Materials habe wohl seinen Investitionszyklus größtenteils abgeschlossen und könne nun dessen Früchte ernten.

Die Novartis-Aktie profitiert nicht von Einzelheiten zum Börsengang von Sandoz und verliert 0,5 Prozent. Für je 5 Novartis-Aktien wird es 1 Sandoz-Aktie geben, dasselbe gilt für die ADRs. Der Börsengang soll am oder rund um den 4. Oktober stattfinden. "Das geradzahlige Umtauschverhältnis erleichtert die Asset-Allokation", sagt ein Händler. Er geht davon aus, dass Novartis durch die nun bekannten Details zum Börsengang bis dahin Relative Stärke gegen den Sektor aufbauen wird.

Als "ganz ordentlich" bezeichnet ein Händler die Zahlen von PSP Swiss Property (+1,5%). Das Immobilien-Unternehmen, das grob ein Drittel der Marktkapitalisierung von Vonovia hat, hätte gezeigt, dass auch im "mittlerweile fast schon gefürchteten" Segment der Vermietung von Geschäftsflächen noch immer gutes Geld verdient werden könne. Trotz des fluchtartigen Ausstiegs von Institutionellen Anlegern - die Bank of America spricht sogar von Kapitulationsbewegung - halte sich die Aktie daher in einer ausgedehnten Seitwärtsbewegung.

Suse soll von der Börse genommen werden

Das Open-Source-Softwareunternehmen Suse soll nur gut zwei Jahre nach seinem Gang aufs Parkett wieder von der Börse genommen werden. Der Mehrheitseigentümer strebt ein Übernahmeangebot und ein Delisting an. Suse soll mit der luxemburgischen EQT-Holding Marcel verschmolzen werden und dann die Börsennotierung in Frankfurt aufgeben. Marcel gehört der Beteiligungsgesellschaft EQT, die mit 79 Prozent an Suse mehrheitlich beteiligt ist. Der Kaufpreis soll bei 16 Euro abzüglich der Zwischendividende liegen. Suse gewinnen knapp 60 Prozent auf 15,36 Euro.

