MÄRKTE EUROPA/Leichtes Minus - Daimler und Conti gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Leicht im Minus verharren Europas Börsen am Freitagmittag. Eine hohe Abwärtsdynamik gibt es aber nicht, selbst die Berichte über die Steuererhöhungspläne auf Kapitalerträge der US-Regierung belasten kaum noch. Schließlich waren sie im Biden-Wahlkampf angekündigt worden und würden die Steuern nur auf ein international faires Niveau zurückführen.

Die geplante Steuererhöhung sei längst keine Überraschung, kommentiert Quincy Krosby, Chefstratege bei Prudential Financial, und spricht von einer reflexartigen Reaktion des Marktes bei den Kursverlusten an Wall Street. Es sei weniger eine Frage des "ob" oder "wann", sondern des "wie hoch" gewesen. Die Berichtssaison läuft dazu weiter gut, auch die neuen Einkaufsmanagerindizes (PMIs) gefallen.

Der DAX verliert 0,3 Prozent auf 15.268 Punkte, der Euro-Stoxx-50 gibt 0,3 Prozent auf 4.002 Punkte nach.

Einkaufsmanager zeigen weiter Optimismus

Die neuen PMIs aus Frankreich und Deutschland zeigen ein vorsichtig optimistisches Bild. Für die Marktstrategen der Helaba ist das Bild positiv, selbst wenn die Corona-Beschränkungen noch den Service-Sektor belasten werden.

Die Stimmungswerte in Frankreich liegen leicht über den Erwartungen. Im Service-Sektor stieg der Indikator sogar leicht über 50. Damit bleibe der wirtschaftliche Ausblick freundlich, und besonders die Industrie stütze die wirtschaftliche Entwicklung. Auch in Deutschland liegen die Barometer oberhalb der Wachstumsschwelle. Zwar kam es zu einem leichten Rückgang, dies sollte jedoch nicht überbewertet werden, da der Industrie-PMI im März ein Allzeithoch markiert hat. Der Markt wartet nun auf die Daten aus den USA am Nachmittag.

Daimler erhöht Renditeziel

Daimler legen im DAX um 1,3 Prozent zu. Hier wurden mit den endgültigen Zahlen die Rendite-Ziele für die Geschäftsfelder Mercedes-Benz Cars & Vans und Daimler Mobility angehoben. So erwarten die Stuttgarter für das Geschäft mit Premiumautos und Vans dieses Jahr nun eine bereinigte Umsatzrendite von 10 bis 12 Prozent, nach zuvor 8 bis 10 Prozent.

Continental (+2,6%) setzen sich nach Veröffentlichung überzeugender vorläufiger Erstquartalszahlen an die Spitze des DAX. Vor allem die EBIT-Marge habe positiv überrascht, heißt es.

Die Zahlen der Software AG kommen indes nicht gut an, hier geht es 4,4 Prozent tiefer. Umsatz und EBIT fielen im Rahmen der Markterwartung zurück.

Bei LPKF Laser geht es sogar 6,4 Prozent nach unten nach enttäuschenden Zahlen. Während viele Unternehmen aktuell mit guten Zahlen überzeugen und den Ausblick anheben, geht hier die Durststrecke weiter. Darauf deutet auch der bröckelnde Auftragsbestand hin. Auch hatte sich der CEO jüngst überraschend verabschiedet, was Marktteilnehmer immer sehr nervös macht.

Gute Zahlen aus Europa

Deutlich besser sieht es im übrigen Europa aus: Vivendi hat beim Umsatz im ersten Quartal die Markterwartung übertroffen. Positiv wirkt, dass nach dem schwächeren Schlussquartal 2020 nun die Sparte Universal Music Group erneut um 20 Prozent zulegen konnte, heißt es von Analysten. Damit sei das organische Wachstum wieder im Zielkorridor zurück. Die Aktien steigen um 3 Prozent.

Über Erwartung liegen auch die Zahlen von Lafargeholcim. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern des Schweizer Baustoffherstellers hat sich mit 528 Millionen Franken mehr als verdoppelt und liegt deutlich über Konsens. Zudem hat das Unternehmen den Ausblick angehoben, so sollen die 2022er-Strategie-Ziele ein Jahr früher erreicht werden. Die Aktie gewinnt nur 0,3 Prozent, da sie bereits nach den Zahlen anderer Sektorwerte gelaufen war.

Die Quartalszahlen von Remy Cointreau (-0,4%) sind nach Einschätzung der Citigroup etwas unter den Konsensschätzungen geblieben. Das organische Umsatzwachstum habe mit 15,1 Prozent die Marktschätzung von 15,9 Prozent nicht ganz erreicht. Der Markt wertet das aber als Schnee von gestern, denn die neue Unternehmensprognose für das laufende Jahr sieht ein organisches EBIT-Wachstum von rund 10 Prozent vor.

Für die Aktien der Allfunds Group geht es zum Börsendebüt an der Euronext in Amsterdam um über 17 Prozent nach oben. Dies entspricht einer Marktkapitalisierung von über 8,4 Milliarden Euro. Vor dem Gang an die Börse hatte Berichten zufolge unter anderem auch die Deutsche Börse ein Auge auf die spanische Fondsvertriebsplattform geworfen.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut

Euro-Stoxx-50 4.001,54 -0,33 -13,26

Stoxx-50 3.388,14 -0,57 -19,44

DAX 15.268,15 -0,34 -52,37

MDAX 32.752,75 -0,37 -120,20

TecDAX 3.509,13 -0,64 -22,75

SDAX 16.102,94 0,37 58,64

FTSE 6.908,56 -0,43 -29,68

CAC 6.253,04 -0,23 -14,24

Rentenmarkt zuletzt absolut

Dt. Zehnjahresrendite -0,27 -0,02

US-Zehnjahresrendite 1,55 0,00

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:13 Uhr Do, 17:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,2057 +0,34% 1,2027 1,2015 -1,3%

EUR/JPY 130,04 +0,24% 129,79 129,86 +3,1%

EUR/CHF 1,1032 +0,10% 1,1027 1,1027 +2,1%

EUR/GBP 0,8681 -0,02% 0,8678 0,8680 -2,8%

USD/JPY 107,85 -0,10% 107,93 108,08 +4,4%

GBP/USD 1,3890 +0,36% 1,3856 1,3845 +1,6%

USD/CNH (Offshore) 6,4887 -0,11% 6,4961 6,4876 -0,2%

Bitcoin

BTC/USD 49.516,75 -4,21% 49.432,03 54.466,11 +70,5%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 61,76 61,43 +0,5% 0,33 +27,0%

Brent/ICE 65,63 65,40 +0,4% 0,23 +27,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.787,53 1.784,20 +0,2% +3,33 -5,8%

Silber (Spot) 26,13 26,18 -0,2% -0,04 -1,0%

Platin (Spot) 1.220,80 1.207,43 +1,1% +13,38 +14,1%

Kupfer-Future 4,31 4,27 +0,9% +0,04 +22,4%

===

