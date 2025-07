MÄRKTE EUROPA/Leichtes Plus trotz Trump-Drohungen - Crash bei WPP

DOW JONES--Mit leichten Aufschlägen sind Europas Börsen am Mittwoch in den Handel gestartet. Der DAX legt im frühen Handel um 0,5 Prozent zu auf 24.329 Punkte, der Euro-Stoxx-50 klettert um 0,5 Prozent auf 5.402 Punkte.

Die Börsen hängen weiter an den Aussagen von US-Präsident Donald Trump zum Handelskrieg. Nach der Verlängerung des Ultimatums, das ansonsten am heutigen Mittwoch ausgelaufen wäre, kommen immer neue Ankündigungen. So spricht Trump von 200 Prozent Zölle auf Pharma und 50 Prozent auf Kupfer-Importe.

Auch hatte er sich unzufrieden über die Verhandlungen mit der EU geäußert und ihr mit so genannten reziproken Zöllen gedroht. Mittlerweile deuten Presseberichte jedoch auf eine mögliche Einigung im Handelsstreit hin: Die EU werde dafür ihre Umweltstandards für US-Produkte lockern.

Aus charttechnischer Sicht sieht die Lage ebenfalls gut aus: "Der DAX ist aus technischer Sicht aus der jüngsten Seitwärtsspanne nach oben ausgebrochen und sollte nun das Allzeithoch anlaufen", so ein Marktteilnehmer.

Pharma und Rohstoffe mit neuesten Trump-Aussagen im Blick

Pharmatitel stehen im Blick mit den Trump-Drohungen von Zöllen von bis zu 200 Prozent auf importierte Pharmazeutika. Umgesetzt werden sollen sie aber erst in eineinhalb Jahren. Bis dahin sollen die Konzerne Zeit haben, ihre Lieferketten zu verändern. "In eineinhalb Jahren schwappt noch viel Wasser über den Atlantik", so ein Marktteilnehmer. Der Healthcare-Index im Stoxx-Universum verliert 0,2 Prozent.

Dazu kommen Trump-Aussagen auch zu anderen Branchen: So sollen Kupfer-Importe künftig mit 50 Prozent Zoll belegt werden. Aktuell fällt der Rohstoff-Sektor-Index gegen den positiven Gesamtmarkt um 0,6 Prozent. "Keinem ist klar, was dieser Unsinn soll, man kann eine Mine nicht von Chile in die USA versetzen", kommentiert ein Händler mit Blick auf den dortigen Kupfer-Produzenten Antofagasta. Dessen in London gehandelte Aktien fallen um 2,4 Prozent. In Deutschland legen Aurubis um 2,7 Prozent zu, sie profitieren eher von steigenden Kupfer-Preisen.

Gewinnwarnung bei WPP - Meta bei EssilorLuxottica

Mit einem Kurseinbruch von 15,7 Prozent zeigen sich die Aktien von WPP, der britischen Holding für Werbe-Agenturen nach einer heftigen Gewinnwarnung. Die Sorge vor US-Strafzöllen belastet die Ausgabenfreude auf Kundenseite. Das Neugeschäft sei daher schwächer als erwartet. Der Umsatz dürfte auf vergleichbarer Basis um 3 bis 5 Prozent (zuvor: unverändert bis 2 Prozent) einbrechen.

Auch Konkurrent Publicis fallen um 1,6 Prozent. Außenwerber wie die deutsche Ströer sind davon kaum belastet und geben nur um 0,6 Prozent nach.

Die Aktien von EssilorLuxottica steigen um 5,1 Prozent, nachdem Meta dort überraschend einen Anteil von 3 Prozent aufgebaut hat. Der Anteil von Meta entspricht einem Marktwert von 3,5 Milliarden Dollar. Der Anteil könnte weiter auf um die 5 Prozent erhöht werden. Mit der Essilor-Tochter Oakley sollen Smart Glasses mit eingebauter KI von Meta entwickelt werden.

Bei Commerzbank im DAX geht es 2,4 Prozent höher. Hier stützen die Berichte, dass Unicredit ihren Anteil auf 20 Prozent ausgebaut haben. Unicredit klettern um 2,7 Prozent nach oben.

Salzgitter erhöhen sich um weitere 6,0 Prozent. Sie hatten am Vortag bekannt gegeben, die Werkstoffzulassung für einen speziellen Sicherheitsstahl erhalten zu haben, der nun in der Militärtechnik eingesetzt werden kann.

Index-Änderungen in SDAX und TecDAX

In Deutschland stehen Index-Änderungen im Blick: SMA Solar (-4,5%) kommen in den TecDAX zurück, Verve (+4,0%) kommen neu in den SDAX. Als beste Nachrückkandidaten ersetzen sie mit Wirkung zum Handelsstart am 11. Juli die Titel von 1&1, die wegen der Übernahme durch United Internet aus den Indizes entnommen werden.

zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.401,52 +0,6% 29,57 +9,1%

Stoxx-50 4.524,53 +0,4% 18,48 +4,0%

DAX 24.329,31 +0,5% 122,40 +20,9%

MDAX 31.193,74 +0,4% 135,83 +20,2%

TecDAX 3.944,36 +0,1% 2,71 +14,0%

SDAX 17.872,76 +0,3% 48,21 +28,4%

CAC 7.807,80 +0,5% 41,09 +4,6%

SMI 11.965,49 -0,0% -5,16 +3,0%

ATX 4.433,29 +0,5% 23,07 +20,3%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:55 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1707 -0,1% 1,1723 1,1733 +13,4%

EUR/JPY 171,88 +0,0% 171,83 171,15 +5,3%

EUR/CHF 0,9337 +0,1% 0,9331 0,9350 -0,4%

EUR/GBP 0,8620 -0,1% 0,8628 0,8606 +4,1%

USD/JPY 146,81 +0,2% 146,58 145,87 -7,1%

GBP/USD 1,3582 -0,1% 1,3589 1,3634 +8,7%

USD/CNY 7,1572 -0,1% 7,1608 7,1539 -0,7%

USD/CNH 7,1853 +0,1% 7,1814 7,1743 -2,1%

AUS/USD 0,6525 -0,0% 0,6525 0,6511 +4,9%

Bitcoin/USD 108.731,95 -0,2% 108.911,60 108.321,50 +14,4%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 68,46 68,33 +0,2% 0,13 -4,9%

Brent/ICE 70,31 70,15 +0,2% 0,16 -6,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.294,65 3.300,73 -0,2% -6,08 +27,1%

Silber 31,23 31,41 -0,6% -0,18 +12,6%

Platin 1.159,02 1.161,75 -0,2% -2,73 +34,0%

Kupfer 5,66 5,65 +0,3% 0,02 +39,0%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

