MÄRKTE EUROPA/Luftholen nach Rally - Nestle reduziert L'Oreal-Beteiligung

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach der Rally der Vortage starten Europas Börsen am Mittwoch wenig verändert in den Handel. Das erreichte Kursniveau an den Börsen dürfte insgesamt zunächst gehalten werden, sind Marktteilnehmer optimistisch. "Es gibt keine schlechten Nachrichten, die dem entgegenstehen", sagt ein Händler.

Weiter herrsche die Meinung vor, dass die Virusvariante Omikron kein Problem sei, das zu erneuten Lockdowns führen werde. Die Vorlage der US-Verbraucherpreise am Freitag könnte dann wieder frische Impulse bringen, möglicherweise auch negative, angesichts des zu befürchtenden sehr hohen Niveaus.

Der DAX gibt minimal nach auf 15.799 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,1 Prozent nach oben. Am Devisenmarkt zeigt sich der Euro von seinem Rücksetzer am Vortag auf unter 1,1240 Dollar weiter erholt und kostet 1,1286.

Hellofresh nach Ausblick unter Druck

Hellofresh büßen nach dem Ausblick auf 2022 knapp 6 Prozent ein. Ein Händler spricht von einer "interessanten Mischung". Enttäuscht habe Hellofresh zwar bei der Gewinnerwartung, nicht aber beim Umsatz. Der soll kommendes Jahr um 20 bis 26 Prozent zulegen, was über den Analystenprognosen liegt. Die Analysten von Jefferies sehen derweil eine Reihe offener Fragen, insbesondere zum Margenausblick. Antworten erhoffen sie sich im späteren Verlauf des Tages vom Hellofresh-Kapitalmarkttag.

Positiv kommen dagegen erhöhten Prognosen der Hornbach Baumarkt AG (+6,5%) und der Hornbach Holding (+5,7%) an. "Der Umfang der Prognoseerhöhung ist über der Markterwartung", meint ein Händler. Für Tui geht es dagegen nach schwächeren Zahlen für das Gesamtjahr um 3,5 Prozent nach unten.

Ceconomy brechen nach einer Herunterstufung auf "Reduce" von "Buy" durch Baader Helvea um 10 Prozent ein. Die Analysten befürchten, dass die steigenden Coronainfektionen den Rückenwind durch den Prozess der Wiedereröffnung der Ladengeschäfte zunichte machten. Dies gelte vor allem für die wichtige Region Deutschland, Österreich und Schweiz. Die geltenden 2G-Restriktionen im stationären Geschäft beeinträchtigten und außerdem gebe es weiter Lieferprobleme.

Nestle gewinnen 1,5 Prozent, nachdem der Lebensmittelriese 22,26 Millionen L'Oreal-Aktien verkauft und dadurch seine Beteiligung von 23,3 auf 20,1 Prozent gesenkt hat. Erlöst werden dadurch rund 8,9 Milliarden Euro, die Nestle für Aktienrückkäufe verwenden will. Insgesamt soll das Rückkaufprogramm bis 2024 rund 20 Milliarden Franken betragen. L'Oreal (+1,3%) wiederum will das Geschäft mit Barmitteln und Schulden finanzieren und die zurückgekauften Aktien einziehen.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.279,69 +0,1% 3,49 +20,5%

Stoxx-50 3.762,15 +0,4% 13,29 +21,0%

DAX 15.799,49 -0,1% -14,45 +15,2%

MDAX 34.936,29 +0,3% 96,87 +13,4%

TecDAX 3.899,62 +0,2% 8,07 +21,4%

SDAX 16.681,91 +0,0% 7,34 +13,0%

FTSE 7.372,48 +0,4% 32,58 +13,6%

CAC 7.092,74 +0,4% 27,35 +27,8%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,38 +0,00 +0,20

US-Zehnjahresrendite 1,46 -0,01 +0,54

DEVISEN zuletzt +/- % Mi,8:30 Di,17:05 % YTD

EUR/USD 1,1283 +0,1% 1,1288 1,1250 -7,6%

EUR/JPY 128,16 +0,1% 127,96 127,82 +1,6%

EUR/CHF 1,0435 +0,1% 1,0424 1,0417 -3,5%

EUR/GBP 0,8522 +0,2% 0,8527 0,8491 -4,6%

USD/JPY 113,58 +0,0% 113,36 113,62 +10,0%

GBP/USD 1,3242 -0,0% 1,3238 1,3249 -3,1%

USD/CNH (Offshore) 6,3507 -0,2% 6,3537 6,3647 -2,3%

Bitcoin

BTC/USD 50.455,03 +0,2% 50.525,14 51.847,72 +73,7%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,73 72,05 -0,4% -0,32 +51,0%

Brent/ICE 75,28 75,44 -0,2% -0,16 +49,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.788,11 1.784,07 +0,2% +4,04 -5,8%

Silber (Spot) 22,46 22,53 -0,3% -0,06 -14,9%

Platin (Spot) 964,90 956,44 +0,9% +8,46 -9,9%

Kupfer-Future 4,34 4,34 0% 0 +23,3%

December 08, 2021 03:58 ET (08:58 GMT)