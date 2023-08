MÄRKTE EUROPA/Marktzinsen fallen mit Blick auf drohende Rezession

FRANKFURT (Dow Jones)--Während an der Börse das Treffen der Notenbanker in Jackson Hole lange als Highlight der Woche angesehen wurde, lieferten am Mittwochvormittag die Einkaufsmanager-Indizes eine negative Überraschung. Dass diese schwach ausfallen werden, war im Vorfeld erwartet worden - doch wurden die Erwartungen dann nochmals verfehlt. Der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor, das verlässlichste Konjunkturbarometer für den Euroraum, ist im August zum vierten Mal in Folge gesunken. Mit 48,3 Punkten liegt er nun auf einem Niveau, bei dem in der Vergangenheit die Wirtschaft in der Regel schrumpfte.

Die Daten sprechen für die Volkswirte der Commerzbank gegen eine weitere Leitzinsanhebung der Europäischen Zentralbank (EZB). Der Kollaps der Einkaufsmanagerindizes schürt Zinsspekulationen, am Anleihemarkt sinken die Renditen deutlich. Die Zehnjahresrendite fällt um 11 Basispunkte auf 2,54 Prozent.

Die Entwicklung bei den Marktzinsen wirkt sich belastend auf den Euro aus, er wird aktuell mit 1,0827 Dollar gehandelt, verglichen mit knapp 1,0870 vor den Daten. Die Aktienmärkte haben im Verlauf die zuvor gesehenen Gewinne wieder abgegeben. Der DAX handelt kaum verändert bei 15.710 Punkten, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,1 Prozent auf 4.257 Punkte nach unten. Hier belastet die Schwäche bei den Öl- und Gaswerten, der Sektor-Index notiert 1,5 Prozent im Minus.

Aufgabe für Europäischen Zentralbank nicht einfacher

Volkswirt Cyrus de la Rubia von der Hamburg Commercial Bank sagt zum Einbruch des deutschen Service-PMI, dass nun jede Hoffnung verflogen sei, der Sektor könne die deutsche Wirtschaft retten. Er schließe sich stattdessen der Rezession der Industrie an. Und Thomas Gitzel von der VP Bank betont mit Blick auf die Eurozone : "Klarer könnten die Rezessionssignale nicht sein".

Für die Volkswirte der HSBC befindet sich die EZB vor ihrer Sitzung am 14. September in einer Zwickmühle. Die sehr robuste Kerninflation und der Lohndruck schienen eine weitere Straffung zu erfordern, doch die wesentlich schwächeren Konjunkturdaten ließen das Gegenteil vermuten. Die Erwartung auf eine Anhebung der Leitzinsen um 25 Basispunkte sei aktuell auf eine Wahrscheinlichkeit von nur noch 35 Prozent gesunken.

Die Anleger warten nun umso gespannter auf den Beginn des Notenbankertreffens in Jackson Hole. "An der Börse erhoffen sich viele weitere Hinweise auf den geldpolitischen Kurs der Fed in den kommenden Monaten. Anleger sollten allerdings nicht zu viel Konkretes erwarten", heißt es bei QC Partners.

Zinssensitive Sektoren

Hoffnungen auf ein Ende der Zinserhöhungen durch die EZB treiben Aktien aus zinssensitiven Sektoren. Gesucht sind vor allem Versorgertitel, ihr Subindex liegt 1,4 Prozent im Plus und Immobilienwerte (+1,5%). Vonovia gewinnen 2,2 Prozent.

Positive Daten einer klinischen Studie zu einer Medikamentenkombination von Roche (+3,1%) gegen Lungenkrebs beflügeln die Aktie des Schweizer Pharmakonzerns. Sollte dieser Anstieg bis zum Handelsschluss halten, wäre es nach Daten von Factset der prozentual größte Zuwachs der Roche-Aktie an einem Tag seit November 2020. Roche ist damit auf dem besten Weg, eine Behandlung von Lungenkrebs mit signifikantem Vorteil anbieten zu können, schreiben die Analysten von Citi.

Kräftig unter Druck stehen Aktien aus der Sportartikel-Branche. Hier hatte bereits am Vortag der US-Sportartikelhändler Dick's Sporting Goods den Ausblick gesenkt, nun folgte auch Foot Locker. Der auch in Deutschland vertretene Konzern hat beim Umsatz die Erwartungen im zweiten Quartal verfehlt, den Ausblick auf das Gesamtjahr gesenkt und lässt die Dividende ausfallen. Die Aktie des in London gelisteten Sportartikelhändlers JD Sports geht es um knapp 6 Prozent nach unten, die Aktien der in Deutschland beheimateten Sportartikelhersteller Adidas und Puma fallen um 4,7 bzw. 4,2 Prozent.

Im Blick stehen zudem die Technologieaktien, die zuletzt für viele überraschend Fahrt nach oben aufnahmen. Mit Spannung warten Marktteilnehmer auf die Geschäftszahlen von Nvidia am Abend. Die Aktie gilt als eine Art Vorzeigekind für die KI-Branche. Sollte es bei Nvidia Anzeichen geben, dass sich der KI-Hype nicht in deutlich steigenden Gewinnen niederschlägt, könnte der bisherige Kurstreiber für die Branche in sich zusammenfallen, sagen Händler.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.256,83 -0,1% -3,54 +12,2%

Stoxx-50 3.938,77 +0,4% 16,27 +7,9%

DAX 15.710,14 +0,0% 4,52 +12,8%

MDAX 27.228,29 -0,0% -11,31 +8,4%

TecDAX 3.108,07 +0,3% 9,89 +6,4%

SDAX 13.062,54 +0,1% 12,90 +9,5%

FTSE 7.314,33 +0,6% 43,57 -2,4%

CAC 7.235,69 -0,1% -5,19 +11,8%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,54 -0,10 -0,03

US-Zehnjahresrendite 4,24 -0,09 +0,36

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:22 Di, 17:30 % YTD

EUR/USD 1,0827 -0,2% 1,0853 1,0849 +1,2%

EUR/JPY 157,20 -0,6% 158,06 158,19 +12,0%

EUR/CHF 0,9522 -0,3% 0,9549 0,9545 -3,8%

EUR/GBP 0,8557 +0,4% 0,8515 0,8521 -3,3%

USD/JPY 145,20 -0,5% 145,63 145,80 +10,7%

GBP/USD 1,2652 -0,6% 1,2746 1,2732 +4,6%

USD/CNH (Offshore) 7,2966 -0,1% 7,2942 7,3058 +5,3%

Bitcoin

BTC/USD 25.840,59 +0,7% 26.064,99 25.998,12 +55,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 77,70 79,64 -2,4% -1,94 -0,8%

Brent/ICE 82,12 84,03 -2,3% -1,91 -0,7%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 37,55 42,91 -12,5% -5,36 -47,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.909,02 1.897,36 +0,6% +11,66 +4,7%

Silber (Spot) 24,05 23,43 +2,7% +0,63 +0,4%

Platin (Spot) 935,15 923,50 +1,3% +11,65 -12,4%

Kupfer-Future 3,78 3,76 +0,5% +0,02 -1,0%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 23, 2023 09:52 ET (13:52 GMT)