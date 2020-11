MÄRKTE EUROPA/Mini-Aufschläge an Thanksgiving bei ruhigem Handel

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte treten am Donnerstagnachmittag weiter auf der Stelle. Die Umsätze sind weiterhin recht dünn, auch weil die US-Amerikaner Thanksgiving feiern. Möglicherweise nutzen sie die Zeit, während der Truthahn im Backofen schwitzt, sich Angebote für "Black-Friday" digital anzuschauen. Es wird spannend, wie die Online-Umsätze von Amazon & Co in den kommenden Tagen in die Höhe schnellen. Der Einzelhandelsumsatz an diesen Tagen ist ein wichtiger Gradmesser für den Konsum in den USA. Der DAX betreibt derweil eher Arbeitsverweigerung. Seit seinem Start um 9:00 Uhr handelt der deutsche Leitindex in einer Spanne von nur 41 Punkten. Er legt am Nachmittag um 0,1 Prozent auf 13.308 Punkte zu, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,2 Prozent auf 3.519 nach oben.

"Die Risikobereitschaft ist aber weiter vorhanden", sagt ein Händler mit Verweis auf den zuletzt festeren Euro und die gestiegenen Rohstoffpreise. Widerstände werden im DAX bei knapp 13.350 ausgemacht, als unterstützt gilt er bei 13.220 Punkten. Zur Verlängerung des Lockdowns in Deutschland heißt es, die Entschlüsse entsprächen den Erwartungen und sollten eingepreist sein.

Remy Cointreau fallen trotz besserer Zahlen

Für Remy Cointreau geht es um 1,4 Prozent nach unten - und das, obgleich die Geschäftszahlen über den Erwartungen ausgefallen sind. Der organische operative Gewinn sei im ersten Halbjahr um 22,5 Prozent zurückgegangen, erwartet worden sei ein Minus von 26 Prozent, heißt es im Handel. Auch der Ausblick wird als gut beschrieben. Möglicherweise handelt es sich bei den Abgaben um Gewinnmitnahmen - die Aktie ist seit Jahresbeginn um fast 40 Prozent gestiegen.

Anleger reagieren mit Abschlägen von 3,4 Prozent auf den Strategieplan von Repsol bis 2025. Bankinter bezeichnet diesen als "ambitioniert", insbesondere mit Blick auf den geplanten Ausbau im Bereich Erneuerbarer Energien. Die Kursreaktion legt nahe, dass Anleger die Ankündigungen nicht als großen Wurf empfinden. Die Aktie hat seit Jahresbeginn bereits 35 Prozent an Wert verloren.

Für die Aktie von Aixtron geht es um 4,4 Prozent nach oben. Positiv wird hier die Aufnahme des Wertes auf die Liste Equity Long Ideas der DZ Bank gewertet. Die Analysten rechnen bei Aixtron mit einer Überrendite, also einer sehr hohen Rendite bezogen auf die Risiken, und führen dafür mehrere Gründe an: Das Unternehmen verfüge über ein starkes Technologieportfolio in der Opto- und Leistungselektronik, sei sogar "in vielen Segmenten klarer Marktführer". Aixtron sei zudem fundamental gut aufgestellt, verfüge über hohe liquide Mittel und habe keine Bankverbindlichkeiten. Die Bereiche Laser, Leistungselektronik und Spezial-LED dürften Wachstumstreiber bleiben.

Für Aviva geht es an der Londoner Börse um 0,4 Prozent nach unten. Die neue Dividendenpolitik des Versicherers läuft nach Einschätzung der Citigroup auf eine Dividendenkürzung von insgesamt 30 Prozent hinaus.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.518,51 0,19 6,61 -6,05

Stoxx-50 3.089,65 0,21 6,53 -9,21

DAX 13.308,07 0,14 18,27 0,45

MDAX 29.179,54 0,52 150,06 3,06

TecDAX 3.087,46 1,24 37,78 2,41

SDAX 13.716,39 0,12 15,92 9,63

FTSE 6.372,17 -0,30 -18,92 -15,26

CAC 5.572,77 0,03 1,48 -6,78

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,58 -0,01 -0,82

US-Zehnjahresrendite 0,88 0,00 -1,80

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 08:09 Uhr Do, 17:22 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1898 -0,14% 1,1933 1,1841 +6,1%

EUR/JPY 124,08 -0,31% 124,49 122,99 +1,8%

EUR/CHF 1,0812 -0,11% 1,0822 1,0798 -0,4%

EUR/GBP 0,8930 +0,29% 0,8915 0,8952 +5,5%

USD/JPY 104,28 -0,16% 104,33 103,88 -4,1%

GBP/USD 1,3324 -0,43% 1,3385 1,3225 +0,6%

USD/CNH (Offshore) 6,5698 +0,07% 6,5617 6,5764 -5,7%

Bitcoin

BTC/USD 16.893,26 -10,05% 17.886,26 17.993,51 +134,3%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 45,26 45,71 -1,0% -0,45 -19,2%

Brent/ICE 48,13 48,61 -1,0% -0,48 -21,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.808,87 1.807,60 +0,1% +1,27 +19,2%

Silber (Spot) 23,26 23,43 -0,7% -0,17 +30,3%

Platin (Spot) 960,33 967,00 -0,7% -6,68 -0,5%

Kupfer-Future 3,34 3,31 +1,0% +0,03 +18,2%

===

