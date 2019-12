MÄRKTE EUROPA/Moderate Erholung nach Abverkauf - Unicredit fest

Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem überraschend kräftigen Abverkauf am Vortag sind die europäischen Aktienmärkte am Dienstag etwas erholt gestartet. "Der Rücksetzer wird von Investoren zum Einstieg genutzt", so ein Marktteilnehmer. Die jüngst positiven Überraschungen bei den Einkaufsmanagerindizes aus China und auch aus Europa deuteten schließlich darauf hin, dass in diesen beiden Regionen die konjunkturelle Talsohle bereits durchschritten worden sei.

Der DAX legt um 0,7 Prozent auf 13.054 Punkte zu, der Euro-Stoxx-50 gewinnt 0,5 Prozent auf 3.645 Zähler. Am Anleihenmarkt fallen die Kurse nach dem tiefen Fall am Montag noch etwas weiter, die Renditen steigen also. Dazu passend zeigt sich der Euro zum Dollar auf seinem am Vortag deutlich erhöhten Niveau um 1,1080 stabil.

Allerdings schwelen die Sorgen weiter, dass Handelsstreitigkeiten diese Entwicklung schnell ersticken können. Frankreich drohen US-Strafzölle auf Importe im Wert von bis zu 2,4 Milliarden Dollar, weil es US-Präsident Donald Trump nicht gefällt, dass Internetkonzerne wie Google oder Apple in Europa Steuern zahlen müssen. Dabei geht es im Kern um eine 3-prozentige Digitalsteuer auf Umsätze in Frankreich. Der Aktienindex CAC-40 in Paris hinkt der Erholung mit einem Miniplus von 0,1 Prozent denn auch hinterher.

Derweil lässt eine Einigung der USA mit China weiter auf sich warten. Hier ist der 15. Dezember der nächste wichtige Termin. Solle bis dahin keine Einigung zwischen den beiden größten Volkswirtschaften getroffen werden, drohen weitere US-Zölle auf Importe aus China.

Unicredit mit Nachrichten vom Strategietag gesucht

Zu den Gewinnern am Aktienmarkt gehören Unicredit. Mit einem Plus von 1,5 Prozent ist es aktuell die festete Bankaktie. Die italienische Großbank will ihre Produktivität in den kommenden Jahren weiter erhöhen. Die Kosten sollen im Rahmen eines neuen, bis 2023 ausgelegten Strategieplans mithilfe von Personaleinparungen im Umfang von 8.000 Stellen und Filialschließungen weiter sinken. Den Aktionären winken Aktienrückkäufe und andere Rückflüsse von bis zu 8 Milliarden Euro bis 2023. Angepeilt wird bis dahin ein bereinigter Nettogewinn von 5 Milliarden Euro.

Die Aktie des spanischen Ölkonzerns Repsol gibt um 0,5 Prozent nach, nachdem das Unternehmen eine Wertberichtigung über 4,8 Milliarden Euro mitgeteilt hat. Als Grund gaben die Spanier künftig steigende Kosten für CO2-Emissionen und gleichzeitig fallende Öl- und Gaspreise wegen der Dekarbonisierung der Wirtschaft an.

Airbus handeln 0,2 Prozent tiefer, nachdem die Welthandelsorganisation WTO erneut Subventionen für den europäischen Flugzeugbauer bemängelt hat. Von US-Repräsentanten hieß es darauf, es gebe daher keine Grundlage, die bisherigen US-Zölle gegen Airbus zu mindern.

Hellofresh legen um 2,2 Prozent zu. Die Aktie wird in den Stoxx-600-Index aufgenommen. "Durch die Stoxx-Mitgliedschaft kommen sie in ein neues Investment-Universum, mit dem sie sich neue Käufergruppen erschließen können", sagt ein Händler.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.644,40 0,49 17,74 21,42

Stoxx-50 3.298,57 0,33 10,77 19,51

DAX 13.063,36 0,76 98,68 23,72

MDAX 27.226,24 0,73 196,34 26,12

TecDAX 3.027,71 1,19 35,69 23,57

SDAX 12.104,48 0,69 82,46 27,29

FTSE 7.261,71 -0,33 -24,23 8,29

CAC 5.794,87 0,14 8,13 22,50

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,27 0,01 -0,51

US-Zehnjahresrendite 1,83 0,01 -0,85

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:40 Mo, 17:38 % YTD

EUR/USD 1,1080 +0,03% 1,1078 1,1085 -3,4%

EUR/JPY 120,90 +0,08% 120,84 120,85 -3,9%

EUR/CHF 1,0976 -0,06% 1,0982 1,0991 -2,5%

EUR/GBP 0,8539 -0,23% 0,8549 0,8571 -5,1%

USD/JPY 109,13 +0,07% 109,09 109,03 -0,5%

GBP/USD 1,2972 +0,23% 1,2959 1,2934 +1,6%

USD/CNH (Offshore) 7,0454 +0,04% 7,0429 7,0420 +2,6%

Bitcoin

BTC/USD 7.290,26 -0,61% 7.281,01 7.286,26 +96,0%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 56,26 55,96 +0,5% 0,30 +16,0%

Brent/ICE 61,27 60,92 +0,6% 0,35 +10,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.462,77 1.462,00 +0,1% +0,77 +14,1%

Silber (Spot) 16,93 16,93 +0,0% +0,00 +9,3%

Platin (Spot) 901,50 897,50 +0,4% +4,00 +13,2%

Kupfer-Future 2,64 2,63 -0,2% -0,00 -0,9%

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

