MÄRKTE EUROPA/Neues DAX-Rekordhoch - Schwacher Euro hilft

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Rekordlaune an den europäischen Aktienmärkten hält auch am Dienstag an. So markierten sowohl der DAX wie auch der Euro-Stoxx-600 im frühen Handel neue Rekordhochs. Aktuell notiert der DAX 0,1 Prozent höher bei 16.172 Punkten, nach einem Rekordstand von 16.186 Punkten. Der Euro-Stoxx-50 legt um 0,1 Prozent auf 4.392 Punkte zu. Dabei ist das Umfeld mit Blick auf die Euro-Schwäche leicht positiv für die europäischen Unternehmen zu werten. Aktuell handelt der Euro bei 1,1372 Dollar. Die Devisenanalysten der Danske Bank sehen den Euro in den nächsten zwölf Monaten sogar bis auf 1,10 US-Dollar abwerten.

Die US-Notenbank habe damit begonnen, die Ankäufe von Vermögenswerten zu reduzieren und Diskussionen über den Zeitpunkt von Zinserhöhungen in Gang zu setzen. Diese Diskussion werde die Aufmerksamkeit des Marktes weiterhin auf die geldpolitischen Divergenzen zwischen den USA und der Eurozone lenken. Höhere US-Zinsen bedeuten auch, dass das Land Kapital anziehen werde, was den Dollar stütze, so die Experten weiter.

Der Ton zwischen den USA und China wird derweil freundlicher. Damit löst US-Präsident Joe Biden das ein, was er im Wahlkampf versprochen habe, so QC Partners. "Abnehmende Spannungen zwischen den USA und China sind nicht nur für die Volkswirtschaften der beiden Supermächte eine gute Nachricht, sondern für die gesamte Volkswirtschaft", heißt es. Sicherlich werde die Annäherung in kleinen Schritten erfolgen. Aber zumindest der erste Schritt sei gemacht. Zu viel sollte von den ersten Gesprächen allerdings auch niemand erwarten.

Thyssenkrupp mit möglichem Elektrolyse-IPO im Fokus

Positiv wird an der Börse gewertet, dass Thyssenkrupp einen Börsengang der Elektrolyseeinheit Uhde Chlorine Engineers vorantreibt, die beim Bau von Wasserstoffproduktionsanlagen hilft. Die Börsennotierung könnte laut einem Bloomberg-Bericht einen Wert von bis zu 5 Milliarden Euro haben. Der deutsche Stahlhersteller hatte zuvor erwogen, Uhde - ein Joint Venture mit der italienischen Industrie De Nora - über eine spezielle Übernahmegesellschaft an die Börse zu bringen, bevor er sich für den Weg des Börsengangs entschied, so Bloomberg.

Wie Jefferies anmerkt, seien zu wenige Details über die Sparte bekannt, um einen SoTP-Wert zu nennen. Im Handel heißt es, die Nachricht sei grundsätzlich positiv für das Sentiment von Thyssenkrupp. Da es sich um eine neue Technologie handele, fehlten die Parameter, um die Sparte ernsthaft bewerten zu können. Das sorge für eine gewisse "Bewertungsfantasie". Die Aktie legt um 4,6 Prozent zu.

Als besser als bislang erwartet wird im Handel der leicht angehobene Ausblick von Vodafone (+4,6%) für das laufende Geschäftsjahr eingestuft. Der Telefonkonzern sieht das bereinigte EBITDA nun bei 15,2 bis 15,4 Milliarden Euro nach bislang 15 bis 15,4 Milliarden Euro. Jefferies hat eine Schätzung von 15,2 Milliarden Euro. Auch das Ziel für den bereinigten Free Cashflow wurde leicht nach oben genommen.

Der Spirituosenhersteller Diageo (+2,4%) hat sich neue Mittelfristziele gegeben. Er rechnet von 2023 bis 2025 mit einem organischen operativen Gewinnwachstum von 6 bis 9 Prozent. Wie Diageo anlässlich seines Kapitalmarkttages mitteilte, soll in dem Zeitraum das organische Umsatzwachstum zwischen 5 und 7 Prozent liegen. Diageo hat sich außerdem das Ziel gesetzt, bis 2030 einen wertmäßigen Anteil am Gesamtmarkt für Getränkealkohol von 6 Prozent zu erreichen, gegenüber von 4 Prozent im Jahr 2020.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.391,96 +0,1% 5,77 +23,6%

Stoxx-50 3.796,12 +0,3% 9,66 +22,1%

DAX 16.172,08 +0,1% 23,44 +17,9%

MDAX 36.123,08 +0,0% 11,78 +17,3%

TecDAX 3.893,49 -0,0% -1,47 +21,2%

SDAX 17.283,26 -0,1% -21,76 +17,1%

FTSE 7.353,36 +0,0% 1,50 +13,8%

CAC 7.138,05 +0,1% 9,42 +28,6%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,23 -0,00 +0,34

US-Zehnjahresrendite 1,61 -0,01 +0,69

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:04 Uhr Mo., 17:37 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1372 +0,0% 1,1378 1,1423 -6,9%

EUR/JPY 129,92 +0,1% 129,90 130,16 +3,0%

EUR/CHF 1,0523 +0,1% 1,0523 1,0522 -2,7%

EUR/GBP 0,8455 -0,2% 0,8467 0,8498 -5,3%

USD/JPY 114,20 +0,1% 114,20 113,94 +10,6%

GBP/USD 1,3448 +0,3% 1,3441 1,3442 -1,6%

USD/CNH (Offshore) 6,3762 -0,1% 6,3761 6,3776 -2,0%

Bitcoin

BTC/USD 60.792,51 -4,9% 60.836,01 64.373,01 +109,3%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 81,58 80,88 +0,9% 0,70 +71,1%

Brent/ICE 82,87 82,05 +1,0% 0,82 +63,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.866,68 1.862,86 +0,2% +3,82 -1,6%

Silber (Spot) 25,13 25,12 +0,0% +0,01 -4,8%

Platin (Spot) 1.095,70 1.089,38 +0,6% +6,33 +2,4%

Kupfer-Future 4,40 4,40 +0,1% +0,00 +24,9%

===

