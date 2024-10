MÄRKTE EUROPA/Positiver Wochenstart nach China-Stimulus

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit leichten Kursaufschlägen sind Europas Börsen am Montag in die neue Handelswoche gestartet. Vor allem die EZB-Zinsentscheidung am Donnerstag dürfte bis dahin für Zurückhaltung sorgen. Gute Laune macht aber das angekündigte Konjunkturpaket in China, Details sind hier aber noch offen.

An der Wall Street waren am Freitag der Dow sowie der S&P-500-Index im späten Handel nochmals auf Rekordhochs geklettert. Am Montagnachmittag wird jedoch auch dort mit einem ruhigen Geschäft gerechnet, da der Anleihemarkt wegen des Feiertags Columbus Day geschlossen ist. In Europa bremst Frankreichs abgestufte Kreditwürdigkeit die Stimmung etwas. Der DAX klettert um 0,4 Prozent auf 19.457 Zähler, der Euro-Stoxx-50 um 0,2 Prozent auf 5.014 Punkte.

Der Blick an den globalen Börsen richtet sich nun immer stärker auf Einzelunternehmen und die Berichtssaison. In den USA konnte deren Start mit den US-Banken als geglückt eingestuft werden. Auch aus Europa legen nun mehr Unternehmen ihre Quartalszahlen vor, in dieser Woche sind es 18 Unternehmen aus dem Stoxx-600-Universum.

Frankreichs Kreditwürdigkeit in Gefahr

Der Pariser CAC-40-Index gibt um 0,2 Prozent nach. Frankreichs Anleihen und Aktien stehen im Blick mit der Entscheidung der Ratingagentur Fitch, den Ausblick für die Bonität des Landes von "stabil" auf "negativ" zu senken. Sorgen macht sich die Agentur vor allem wegen der handlungsunfähigen Politik. "Die starke politische Fragmentierung und eine Minderheitsregierung erschweren Frankreichs Fähigkeit, eine nachhaltige Politik der Haushaltskonsolidierung zu erreichen", heißt es von Fitch. Vor allem die Verschuldungskosten Frankreichs gegenüber Deutschland dürften sich nun erhöhen. Die französischen OAT-Futures der Anleihen notieren seitwärts, deutsche Anleihen legen leicht zu.

VW im Blick

Bei den DAX-Werten stehen VW im Blick, die Aktien geben 0,3 Prozent ab. Der Konzern hat nach der jüngsten Gewinnwarnung zu einem Pre-Close-Call eingeladen. Neben dem schwachen China-Absatz steht auch der Wert von Beteiligungen im Blick: So hatten die Analysten von Baader in der Vorwoche die Bewertung der Beteiligung an NorthVolt, an dem Volkswagen mit 20 Prozent beteiligt ist, von 10 Milliarden Euro auf null reduziert.

Rheinmetall erholen sich mit 2,4 Prozent Plus von einem fast zweiwöchigen Abwärtstrend. Gerresheimer legen weitere 1,7 Prozent zu. Hier war in der Vorwoche ein Fonds groß eingestiegen.

Auch Umstufungen sorgen wieder für höhere Kursausschläge: So fallen BASF um 1,2 Prozent, nachdem sie von der UBS auf Neutral abgestuft wurden nach zuvor Buy.

Kein Glück für Spieler

Unter Druck stehen Aktien der Glückspiel-Industrie wie Evoke (-11%), Entain (-13%) und Flutter (-7%). Hier verweisen die Analysten von Berenberg auf einen Bericht in The Guardian, demzufolge die britische Labour-Regierung eine Erhöhung der Steuern für die heimische Glücksspielbranche in Betracht zieht. So könnte die Remote Gaming Duty (RGD) für Online-Glücksspiele von 21 Prozent auf entweder 42 oder 50 Prozent steigen.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.013,89 +0,2% 9,97 +10,9%

Stoxx-50 4.498,70 +0,2% 10,21 +9,9%

DAX 19.457,16 +0,4% 83,33 +16,2%

MDAX 26.894,53 +0,2% 56,03 -0,9%

TecDAX 3.410,83 +0,7% 24,54 +2,2%

SDAX 14.014,01 +0,2% 25,69 +0,4%

FTSE 8.265,20 +0,1% 11,55 +6,7%

CAC 7.575,05 -0,0% -2,84 +0,4%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,26 0 -0,31

US-Zehnjahresrendite 4,10 0 +0,22

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 7:35 Uhr Fr, 17:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0927 -0,1% 1,0924 1,0950 -1,1%

EUR/JPY 163,24 +0,1% 163,03 163,33 +4,9%

EUR/CHF 0,9394 +0,2% 0,9375 0,9386 +1,2%

EUR/GBP 0,8369 +0,0% 0,8363 0,8373 -3,5%

USD/JPY 149,36 +0,1% 149,23 149,16 +6,0%

GBP/USD 1,3058 -0,1% 1,3062 1,3078 +2,6%

USD/CNH (Offshore) 7,0896 +0,1% 7,0828 7,0719 -0,5%

Bitcoin

BTC/USD 64.301,60 +2,3% 63.815,25 62.065,80 +47,7%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 74,26 75,56 -1,7% -1,30 +5,1%

Brent/ICE 77,73 79,04 -1,7% -1,31 +3,7%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 40,14 39,75 +1,0% +0,40 +8,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.661,30 2.657,37 +0,1% +3,93 +29,0%

Silber (Spot) 31,49 31,54 -0,1% -0,04 +32,5%

Platin (Spot) 983,48 988,70 -0,5% -5,23 -0,9%

Kupfer-Future 4,45 4,49 -0,9% -0,04 +12,7%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

