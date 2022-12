MÄRKTE EUROPA/Powell-Rede und US-Daten treiben

FRANKFURT (Dow Jones)--Freundlich zeigen sich Europas Börsen auch am Donnerstagnachmittag. Die Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell vom Vorabend wurden durch dazu passende US-Daten am Nachmittag untermauert. Insgesamt zeigen sie das erhoffte Bild, dass der Höhepunkt des Inflationsanstiegs hinter dem Markt liegt. Das treibt alle Risikomärkte. In den USA fallen die Renditen der 10-jährigen Bonds unter die wichtige Marke von 3,60 Prozent.

Hauptgewinner bei Aktien sind die zinsempfindlichen Technologiewerte. Ihr Branchen-Index ist in Europa mit 2,5 Prozent Plus unangefochtener Tagesgewinner. Chipwerte wie Infineon springen um 2,2 Prozent und ASML um 3,4 Prozent. Der DAX gewinnt 0,7 Prozent auf 14.493 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,5 Prozent auf 3.984 Punkte nach oben.

Powell und US-Daten wecken Hoffnung auf kleinere Zinsschritte

Laut Powell könnte die US-Notenbank bereits auf der Sitzung im Dezember das Tempo der Zinserhöhungen verlangsamen. Der US-Notenbankchef sagte allerdings auch, dass sich der überhitzte Arbeitsmarkt noch weiter abkühlen müsse, damit die Inflation dauerhaft in Richtung ihres Ziels von 2 Prozent sinken werde. Damit gerät nun der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag in den Blick.

Unterdes gab es dazu neue stützende Daten: Nachdem der ADP-Bericht am Vortag schwächer ausgefallen war, zeigte nun auch der Challenger-Report einen kräftigen Anstieg bei den Entlassungen. Sie sprangen in den beobachteten Branchen um 417 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit sinken die Sorgen vor Lohndruck.

Auch die von der Fed genau beobachtete PCE-Kernrate legte nur um 5,0 Prozent zum Vorjahr zu, nachdem es zuletzt 5,2 Prozent waren. "Die These vom fallenden Preisdruck wurde damit klar bestätigt", sagt ein Händler.

Gute Nachrichten gab es auch vom Beige Book der US-Notenbank am Vorabend. Auch auf Ebene der Einzelunternehmen zeigte sich, dass das Tempo des Preisanstiegs langsam nachlässt. Dies untermauert die Hoffnung auf einen geringeren Inflationsanstieg.

Rally bei Online-Apotheken

Shop Apotheke springen um 12,4 Prozent nach oben. Wie es am Markt heißt, empfiehlt das Gesundheitsministerium die Einführung des E-Rezepts zur Jahresmitte 2023. Zur Rose haussieren sogar um über 14 Prozent.

Adidas steigen 2,3 Prozent und Puma 3,4 Prozent. "Einerseits profitieren sie davon, wenn die Zinsen nicht so stark und schnell steigen wie befürchtet", so ein Händler. "Andererseits nimmt die Spekulation auf eine Öffnung Chinas weiter zu, erstmals hat sich nun auch ein Regierungsvertreter entsprechend geäußert", sagt er. Nichtsdestotrotz stehe der DAX-Abstieg von Puma wohl fest.

Die Aktien von Online-Essenslieferdiensten sind europaweit gesucht. Neben der Entspannung an der Zinsfront treibt Konsolidierungsfantasie im Sektor. Laut Handelsblatt stehen die Übernahmeverhandlungen des türkischen Lieferdienstes Getir mit dem Berliner Konkurrenten Gorillas kurz vor dem Abschluss. Delivery Hero gewinnen 6 Prozent, Hellofresh 7,9 Prozent und Just Eat Takeaway 3,5 Prozent.

Deutsche Börse legen 1,3 Prozent zu, nachdem bereits ein neues Allzeithoch erreicht worden war. Die Aktie profitiert von den guten Börsenumsätzen, aber auch von EU-Plänen zur Verlagerung des Derivate-Clearings in die EU.

Bet-at-Home steigen um 2,2 Prozent dank guter Wettaktivität während der Fussball-WM . Der sogenannte Brutto-Wett- und Gaming-Ertrag wird nun zwischen 52 und 54 Millionen Euro erwartet anstatt zwischen 45 und 50 Millionen Euro, wie das Unternehmen mitteilte.

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

