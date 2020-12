MÄRKTE-EUROPA/Rekordhochs der Wall Street liefern keinen Impuls

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte tendieren am Mittwoch freundlich. Dafür gibt es mehrere Gründe: zum einen wirkt die Aussicht auf ein baldiges Konjunkturpaket in den USA stützend. Dieses werde zwar nicht der große Wurf werden, so CMC. "Aber es bleibt den Märkten zumindest die Sorge erspart, dass gar nichts kommt und die konjunkturelle Erholung so gefährdet werden könnte. Besser den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach".

Zum anderen laufen weiterhin die Gespräche über eine Post-Brexit-Handelsvereinbarung, was grundlegend positiv zu werten ist. Hier mehren sich die Stimmen, dass es sich der britische Premierminister Boris Johnson nicht leisten könne, mit dem größten Handelspartner Großbritanniens keinen Deal zu schließen. Eine Last-Minute-Einigung erscheine zwar möglich, sei aber längst nicht sicher, warnt QC Partners. Obwohl beide Seiten ihre roten Linien hätten, setzten Börsianer aber weiter auf einen positiven Ausgang. Am Devisenmarkt legt das Pfund Sterling vor dem Hintergrund der Brexit-Spekulationen merklich zu. Zudem sind die Marktteilnehmer zuversichtlich, dass die EZB am Donnerstag weitere Lockerungsmaßnahmen beschließen wird.

Die Rekordhochs an der Wall Street liefern am Nachmittag keinen frischen Impuls für die Börsen in Europa. Der DAX legt um 0,8 Prozent auf 13.390 Zähler zu. Der Euro-Stoxx-50 klettert um 0,4 Prozent auf 3.541 Punkte. Am Anleihenmarkt fallen die Kurse dagegen.

Weihnachtsgeschenk von Covestro

Tagesgewinner sind die zyklischen Automobilwerte, der Stoxx-Branchenindex verbessert sich um 1,5 Prozent. VW gewinnen 1,7, Peugeot 3,2 und Renault sogar 5,3 Prozent.

Covestro hat die Reihe der Unternehmen fortgesetzt, die ihre Geschäftsprognosen erhöht haben. Der operative Gewinn soll nun bei bis zu 1,5 Milliarden Euro liegen. Bislang lautete das Ziel auf 1,2 Milliarden. Die Citi-Analysten sprechen von einem vorgezogenen Weihnachtsgeschenk. Der DAX-Wert legt 5,4 Prozent zu. Die Analysten von Deutsche Bank und Credit Suisse haben zudem ihre Covestro-Kursziele erhöht.

Die üppige Prognoseanhebung von Covestro ist nach Einschätzung aus dem Handel eine gute Nachricht für den gesamten Chemiesektor. Insbesondere für BASF seien die Covestro-Nachrichten positiv zu werten, heißt es. Für die BASF-Aktie geht es denn auch gleich um 3,7 Prozent nach oben - es stützt aber auch eine Kaufempfehlung durch die Commerzbank.

Für Kursgewinne sorgen auch bei anderen Werten positive Kommentare von Analysten. Eon legen 1,7 Prozent zu. Hier hat Goldman Sachs eine Verkaufsempfehlung fallengelassen. Siemens Healthineers gewinnen 1,4 Prozent nach einer Hochstufung durch Morgan Stanley.

STMicro erwischt Anleger auf falschem Fuß

Nach einer Revision der Mittelfristziele brechen STMicro an der Pariser Börse um gut 10 Prozent ein. Das Unternehmen rechnet nur noch mit einer operativen Marge von 15 bis 17 Prozent nach bislang 17 bis 19 Prozent. Die Erlöse sollen bei 10 Milliarden Dollar liegen - die Erwartung liege aber bei 12 Milliarden, heißt es im Handel. Im Sog von STMIcro geht es auch für andere Sektorwerte wie Infineon nach unten, wenngleich diese sich von den Tiefs schon wieder gelöst haben. Der Technologie-Subindex zeigt sich kaum verändert.

Für die Aktie der Howden Joinery Group geht es in London um 6 Prozent nach oben. Der britische Anbieter von Küchen und Tischlerprodukten für das Baugewerbe ist nun beim Vorsteuergewinn optimischischer als der Konsens der Analysten. Während die Analysten diesen in einer Spanne zwischen 123 Millionen bis 152 Millionen Pfund erwarten, liegt die Prognose des Unternehmens nun 10 Prozent darüber. Canaccord Genuity blickt bereits nach vorn und fragt sich, wie sich nach einer sehr starken zweiten Hälfte des Jahres 2020 die Einnahmen 2021 entwickeln werden und inwieweit das Gewinnniveau von 2019 wieder erreicht werden könne.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.541,10 0,43 15,23 -5,45

Stoxx-50 3.110,86 0,62 19,03 -8,59

DAX 13.390,41 0,84 111,92 1,07

MDAX 29.705,20 0,17 51,34 4,92

TecDAX 3.132,00 -0,24 -7,42 3,88

SDAX 14.097,28 0,45 62,90 12,67

FTSE 6.584,56 0,39 25,74 -13,04

CAC 5.567,04 0,11 6,37 -6,88

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,60 0,01 -0,84

US-Zehnjahresrendite 0,95 0,03 -1,73

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:15 Di, 17:43 % YTD

EUR/USD 1,2103 -0,03% 1,2137 1,2107 +7,9%

EUR/JPY 126,14 +0,04% 126,48 126,11 +3,5%

EUR/CHF 1,0757 -0,05% 1,0775 1,0764 -0,9%

EUR/GBP 0,9019 -0,45% 0,9073 0,9067 +6,6%

USD/JPY 104,23 +0,07% 104,21 104,16 -4,2%

GBP/USD 1,3421 +0,45% 1,3376 1,3351 +1,3%

USD/CNH (Offshore) 6,5206 +0,03% 6,5056 6,5195 -6,4%

Bitcoin

BTC/USD 18.416,75 -0,21% 18.185,75 18.871,50 +155,4%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 46,09 45,60 +1,1% 0,49 -17,7%

Brent/ICE 49,38 48,84 +1,1% 0,54 -18,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.843,09 1.869,50 -1,4% -26,41 +21,5%

Silber (Spot) 24,04 24,58 -2,2% -0,54 +34,7%

Platin (Spot) 1.024,70 1.029,18 -0,4% -4,48 +6,2%

Kupfer-Future 3,51 3,49 +0,6% +0,02 +24,4%

===

