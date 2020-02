MÄRKTE EUROPA/Rekordjagd geht weiter - Autosektor sehr fest

Werbung

DAX weiter auf Rekordjagd -- Dow fester -- Deutsche Bank stärkt Kernkapital -- JENOPTIK besser als erwartet -- Siemens Healthineers will profitabler werden -- Lyft, NORMA im Fokus

OPEC senkt Prognose für Ölnachfrage kräftig. Schindler droht Kone bei thyssen-Aufzugsdeal mit Klagewelle. BASF baut Fabrik für E-Auto-Batteriematerialien in der Lausitz. BAWAG fährt Rekordgewinn ein und hebt Dividende an. Samsung: Galaxy Z Flip kommt. FTC will Akquisitionen von Apple, Amazon, Facebook, Microsoft & Co prüfen.