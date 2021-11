MÄRKTE EUROPA/Rekordlaune beim DAX hält an

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkten geht es auch am Mittwochnachmittag nach oben - wenn auch nur ganz leicht. Die Stimmung ist gut, am Vormittag markierte der DAX einmal mehr ein Rekordhoch bei 16.284 Punkten. Fundamental stützend wirkt die anhaltende Euro-Schwäche, die Gemeinschaftswährung war kurzzeitig unter die Marke von 1,13 Dollar gefallen. Kursschwächen werden am Aktienmarkt weiterhin schnell zum Kauf genutzt, was bislang eine schärfere Korrektur an den Börsen verhindert. Der DAX gewinnt am Nachmittag 0,1 Prozent auf 16.257Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um ein paar Zähler auf 4.402 Punkte nach oben.

Auch wenn es sich momentan anfühlt, als ob die Börse eine Einbahnstraße sei, gibt es mahnende Stimmen. Investoren sollten sich auf eine gedämpftere Stimmung an den Finanzmärkten einstellen, heißt es zum Beispiel von Metzler. Die Analysten verweisen zur Begründung auf die wieder deutlich steigende Zahl an Corona-Neuinfektionen und die Notenbanken, die im Hinblick auf die hohe Inflation kritisch beäugt werden. "Die Mehrheit der Anleger lässt sich noch immer vom Mantra der Zentralbanken von der 'Vergänglichkeit' einlullen", heißt es mit Blick auf die hohe Inflation. Angesichts der Tatsache, dass selbst die Preisvorläufer weiterhin positiv überraschen, ist nach Ansicht von Metzler auch mit weiter steigenden Verbraucherpreisen zu rechnen.

Elliott geht bei Ahold shoppen

Für Ahold-Delhaize geht es um 0,6 Prozent nach oben. Stützend wirkt die Nachricht, dass die Beteiligungsgesellschaft Elliott eine Beteiligung von 3 Prozent an dem Einzelhändler aufgebaut hat. Damit gewinnen die jüngst bekannt gegebenen Pläne eines Börsengangs der Online-Einzelhandelstochter von Ahold, Bol.com, an Schärfe. Ahold hat einen IPO jüngst selbst ins Spiel gebracht. Elliott unterstützt die Pläne. Ein Börsengang könnte im zweiten Halbjahr 2022 erfolgen.

Für SSE geht es an der Londoner Börse um 4,3 Prozent nach unten. Der Versorger hat laut UBS gute Halbjahreszahlen vorgelegt. Grund für die Kursschwäche dürfte vielmehr die Weigerung von SSE sein, der Forderung des aktivistischen Investors Elliott nach einer Aufspaltung des Konzerns nachzukommen. Elliott verlangt eine Abspaltung der Renewable-Sparte, die zuletzt unter ungünstigen Wetterbedingungen gelitten hatte. Nach Einschätzung von AJ Bell dürfte die ablehnende Haltung des Managements nicht zur Folge haben, dass Elliott von den Forderungen Abstand nehmen werde.

Positiv wird der Ausblick von Sage für das kommende Geschäftsjahr aufgenommen. Das Ziel für die wiederkehrenden Umsätze liege über den Erwartungen, so die Citigroup. Das Unternehmen spreche von einem verbesserten Geschäftsmomentum. Die Sage-Aktie zieht in London um knapp Prozent an.

Mittelfristziele von Siemens Healthineers kommen gut an

Positiv werden die neuen Mittelfristziele von Siemens Healthineers (+5,2%) gewertet. Angestrebt werden mittelfristig ein vergleichbares Umsatzplus von jährlich 6 bis 8 Prozent sowie jeweils 12 bis 15 Prozent mehr bereinigter Gewinn je Aktie. Die Anhebung wird von den UBS-Analysten positiv gewertet. Die neue Prognosespanne lasse Antigen-Tests außen vor und impliziere auf der Basis der Erwartungen für den Gewinn je Aktie 2022 Steigerungen bei den Konsenserwartungen von im Mittel 2 Prozent. Die Prognose sei zwar nur leicht angehoben worden, doch habe es positive Überraschungen im Bereich Bildgebung und bei Varian gegeben.

"Das Ziel für die Eigenkapitalrendite ist hoch", so ein Marktteilnehmer mit Blick darauf, dass Talanx (+0,1%) im Jahr 2025 die Marke von 10 Prozent in der Erstversicherung knacken will. "Für einen Versicherer ist das viel", so der Teilnehmer. Die Frage sei allerdings, ob der Markt solche Langfristaussagen in steigende Kurse umsetze. Die für dieses Jahr geplante Dividendenerhöhung auf 1,60 Euro bewege sich lediglich im Rahmen der Schätzungen.

"Die hohen Vorräte sprechen für die Umsatzentwicklung im vierten Quartal und damit auch für die Aktie", sagt Heino Ruland von Ruland Research zu Auto1. "Die Preise für Gebrauchtwagen sind hoch und im vierten Quartal sollte das Unternehmen davon stark profitieren, da es zum Quartalsbeginn bereits über hohe Vorräte verfügt hat", sagt er. Im dritten Quartal erzielte Auto1 einen Rekordeinkauf von über 160.000 Fahrzeugen. Die Titel gewinnen 4,2 Prozent.

