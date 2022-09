MÄRKTE EUROPA/Risikobereitschaft steigt - Aktien und Euro im Plus

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkten geht es zum Wochenauftakt weiter nach oben. Der DAX gewinnt 1,6 Prozent auf 13.301 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 1,4 Prozent auf 3.621 Punkte nach oben. "Die Stabilisierung des Euro stützt die Risikobereitschaft", so ein Händler. Der Euro steigt am Montag zwischenzeitlich auf den höchsten Stand seit Mitte August und notiert mit 1,0135 wieder klar über die Parität zum Dollar. Marktteilnehmer verweisen auf die allgemein gestiegene Risikoneigung, tun sich mit Begründungen aber etwas schwer.

So wird im Handel mit Blick auf den festen Euro auf einen Bericht verwiesen, wonach die EZB über eine Verkleinerung der Bilanz nachdenke. Die MUFG-Analysten bemühen die sinkenden Zinsdifferenzen zwischen Europa und den USA. Doch dürfte diese Überlegung den Dollar nicht nachhaltig schwächen. Denn die US-Notenbank werde weiter das Tempo der Zinserhöhungen vorgeben. Auch Devisenanalystin Esther Reichelt von der Commerzbank sieht an der zuletzt strafferen Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) eine Stütze des Euro. Bei der US-Notenbank sei zwar ein weiterer Zinsschritt von 75 Basispunkten bei der nächsten Sitzung praktisch gesetzt, allerdings sei ein solcher Schritt bereits zu über 90 Prozent eingepreist.

Die Bundesanleihen stabilisieren sich derweil nach dem Ausverkauf in der Vorwoche. Der TTF-Gas-Future mit Oktoberfälligkeit fällt deutlich unter 200 Euro je MWh und notiert auf dem Niveau von vor einem Monat, nachdem er zwischenzeitlich deutlich über 300 notierte.

Banken sehr stark - Milliardengewinne über TLTROs

Banken liegen sehr stark im Markt. Mit einem Plus von 2,1 Prozent geht es für den Stoxx-Branchenindex der Banken europaweit nach oben. "Die Zinswende in der Eurozone führt zu Milliarden-Gewinnen", so ein Marktteilnehmer mit Blick auf neue Berechnungen. Zugrunde liegt den Berechnungen der weite Spread zwischen TLTROs und Einlagensatz. "Europaweit könnten zweistellige Milliardengewinne anfallen", sagt er.

"Die Berechnung ist zwar alles andere als trivial", so der Händler. Mit ziemlicher Sicherheit sei der Zusatzertrag aber "enorm". So gehe Morgan Stanley bezogen auf sämtliche Banken der Eurozone von 24 Milliarden Euro zusätzlichen Gewinnen bis zur Fälligkeit der letzten TLTRO-Tranche Ende 2024 aus. Die Citigroup projiziere Sondererträge von bis zu 33 Milliarden Euro und die Berliner Ratingagentur Scope berechne den möglichen Nettoeffekt sogar auf bis zu 40 Milliarden Euro. Deutsche Bank plus 2,7 Prozent, Commerzbank plus 3,7 Prozent und ING plus 4 Prozent.

Für den Branchen-Index der Auto-Aktien geht es sogar 2,3 Prozent nach oben. Porsche Holding gewinnen 2,8 Prozent und VW 2,2 Prozent. "Mit einem Branchen-KGV von 5 gilt der Sektor als extrem billig", so ein Marktteilnehmer. Allerdings sollten Anleger auch nicht vergessen, dass die Investmentbanken wegen des Porsche-IPO großes Interesse an einem positiven Marktumfeld hätten.

Hellofresh können sich dem freundlichen Gesamtmarkt nicht anschließen und tendieren mit Abgaben von 2 Prozent schwach. Am Markt kursiert ein Bericht um mögliche Qualitätsprobleme im Juli in den USA. Betroffen sei Hackfleisch. Die US-Regierung ermittele, heißt es im Handel.

Anschlusspotenzial bei Rückversicherer

Anschlusspotenzial sehen Marktteilnehmer bei den Aktien der Rückversicherer. Die Munich Re (+2,1%) hat zur Prämien-Erneuerungsrunde in Monte Carlo von einer günstigen Nachfrage gesprochen. Außerdem sieht sich das Unternehmen als Profiteur der steigenden Zinsen und bei den mittelfristigen Zielen im Plan. "Die Aussagen sollten die Stimmung stützen", so ein Marktteilnehmer.

Die Hannover Rück (+1,8%) erwartet angesichts des Trends zu teureren Großschäden, der Folgen der Pandemie und der hohen Inflationsraten weitere Preissteigerungen sowie Verbesserungen der Konditionen für das Unternehmen in der Vertragserneuerungsrunde zum 1. Januar 2023.

Die Swiss Re (+1,6%) sieht Wachstumschancen, obwohl das Umfeld angesichts von Inflation und geopolitischen Spannungen zunehmend schwieriger wird. Wie der Schweizer Rückversicherer anlässlich des jährlichen Branchentreffens in Monte Carlo mitteilte, sieht er sich mit seiner starken Kapitalausstattung und Risikokapazität gut gerüstet. Die Preise dürften steigen.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.621,37 +1,4% 51,33 -15,8%

Stoxx-50 3.569,57 +0,8% 29,96 -6,5%

DAX 13.303,83 +1,6% 215,62 -16,3%

MDAX 26.155,52 +1,8% 454,58 -25,5%

TecDAX 3.023,37 +0,4% 13,08 -22,9%

SDAX 12.098,28 +1,1% 137,09 -26,3%

FTSE 7.449,07 +1,3% 98,00 -0,5%

CAC 6.292,54 +1,3% 80,21 -12,0%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 1,67 -0,02 +1,85

US-Zehnjahresrendite 3,30 -0,01 +1,79

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:03 Fr, 17:04 % YTD

EUR/USD 1,0141 +0,5% 1,0084 1,0035 -10,8%

EUR/JPY 144,71 +0,7% 144,59 143,08 +10,6%

EUR/CHF 0,9683 +0,1% 0,9682 1,0394 -6,7%

EUR/GBP 0,8688 +0,2% 0,8683 0,8669 +3,4%

USD/JPY 142,71 +0,2% 143,11 142,57 +24,0%

GBP/USD 1,1672 +0,3% 1,1616 1,1574 -13,7%

USD/CNH (Offshore) 6,9229 -0,1% 6,9412 6,9383 +8,9%

Bitcoin

BTC/USD 22.185,53 +3,1% 21.752,69 21.070,75 -52,0%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 87,70 86,79 +1,0% +0,91 +23,6%

Brent/ICE 93,85 92,84 +1,1% +1,01 +26,9%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 192,16 207,09 -7,2% -14,94 +238,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.726,73 1.716,71 +0,6% +10,03 -5,6%

Silber (Spot) 19,26 18,85 +2,2% +0,41 -17,4%

Platin (Spot) 896,45 885,25 +1,3% +11,20 -7,6%

Kupfer-Future 3,62 3,58 +1,3% +0,05 -18,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

