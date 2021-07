MÄRKTE EUROPA/Rücksetzer - Teamviewer brechen ein

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte sind am Donnerstag tiefer in den Handel gestartet. Dabei geben die Börsen in Asien die Richtung vor. So notiert der DAX im frühen Handel 1,0 Prozent tiefer bei 15.536 Punkten, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 1,2 Prozent nach unten. Derweil gibt es eine Menge an Nachrichten. Zunächst von den großen Notenbanken: So hatte die Fed am Vorabend das Protokoll der jüngsten Sitzung veröffentlicht. Die Devisenstrategen der Commerzbank lesen daraus, dass die US-Notenbanker die Bedingungen für eine Normalisierung ihrer Geldpolitik früher eintreten sehen als bisher gedacht. Und das dürfte nach den jüngst hohen Inflationszahlen die wichtigste Nachricht für den Markt und vor allem aber Balsam für die Seelen der US-Dollar-Bullen gewesen sein.

Heute Mittag gibt die Europäische Zentralbank das Ergebnis der Strategieüberprüfung bekannt. Doch das wichtigste scheint bereits durchgesickert, so soll das Inflationsziel auf glatt 2 Prozent angehoben werden und ein Überschreiten dieses Zielwerts toleriert werden. Damit würde sie der Richtung der US-Notenbank folgen. Es würde damit ein Ansatz gewählt, der die expansive Geldpolitik der EZB über einen längeren Zeitraum erlauben würde. Für die Commerzbank ist dies ein "Non Event" für den Devisenmarkt. Die Anleihenotierungen legen weiter zu, im Gegenzug fällt die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe wieder unter minus 0,30 Prozent.

Knorr-Bremse bügeln "Hella-Delle" aus

Der schnelle Strategieschwenk von Knorr-Bremse, die den Scheinwerferspezialisten Hella nun doch nicht übernehmen will, kommt etwas überraschend. Möglicherweise hat sich ja das Knorr-Management die Kursentwicklung an der Börse angeschaut, denn die Aktie rauschte mit der Ankündigung erst mal gen Süden. Zu wenige Synergien wurden bemängelt, auch der Kaufpreis wäre ein ganz schöner Brocken gewesen. Mit dem Rückzieher setzt Erleichterung bei den Fans von Knorr-Bremse ein, der Kurs der Aktie sollte die "Hella-Delle" schnell wieder ausbügeln. Für Knorr Bremse geht es um 8,5 Prozent nach oben, Hella geben um 1,5 Prozent nach.

Teamviewer enttäuscht

Für die Aktie von Teamviewer geht es dagegen nach unten, nach einem eher mauen Ausblick verliert der Wert 10 Prozent. Nachdem das Unternehmen mit den hohen Ausgaben zum Sport-Sponsoring einige Aktionäre negativ überrascht hatte, läuft das Geschäft nun nicht so rund wie erhofft. Der Softwarekonzern ist nach einem unter den Erwartungen liegendem Billings-Wachstum im zweiten Quartal 2021 etwas zurückhaltender mit Blick auf die Billings- und Umsatzentwicklung im Geschäftsjahr geworden.

Fielmann (minus 2 Prozent) können sich der negativen Stimmung am Markt nicht entziehen, trotz überzeugender vorläufiger Eckdaten. Das Unternehmen hat im ersten Halbjahr den Umsatz gesteigert und den Gewinn vor Steuern mehr als verdoppelt. Dabei machte sich laut Mitteilung die "sichtbare Erholung" im Zusammenhang mit coronabedingten Einschränkungen positiv bemerkbar. Die vorläufigen Ergebnisse liegen leicht über den Erwartungen von Baader Helvea. Fielmann sei ein grundsolides Unternehmen, das immer übermäßig konservative Prognosen abgebe.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.031,60 -1,2% -46,93 +13,5%

Stoxx-50 3.514,11 -1,0% -34,15 +13,1%

DAX 15.536,21 -1,0% -156,50 +13,3%

MDAX 34.678,90 -0,3% -120,27 +12,6%

TecDAX 3.620,56 -0,6% -23,24 +12,7%

SDAX 16.164,63 -0,6% -98,16 +9,5%

FTSE 7.075,90 -1,1% -75,12 +10,7%

CAC 6.444,29 -1,3% -83,43 +16,1%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,33 -0,03 -0,57

US-Zehnjahresrendite 1,28 -0,04 -1,40

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 17:06 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1806 +0,1% 1,1794 1,1798 -3,3%

EUR/JPY 129,82 -0,5% 130,49 130,58 +3,0%

EUR/CHF 1,0902 -0,1% 1,0917 1,0919 +0,9%

EUR/GBP 0,8573 +0,3% 0,8546 0,8560 -4,0%

USD/JPY 109,98 -0,6% 110,64 110,69 +6,5%

GBP/USD 1,3771 -0,2% 1,3801 1,3784 +0,8%

USD/CNH 6,4873 +0,2% 6,4744 6,4739 -0,2%

Bitcoin

BTC/USD 32.881,26 -4,0% 34.237,26 34.685,75 +13,2%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,85 72,20 -0,5% -0,35 +48,5%

Brent/ICE 73,02 73,43 -0,6% -0,41 +42,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.805,98 1.803,68 +0,1% +2,30 -4,8%

Silber (Spot) 26,01 26,13 -0,4% -0,11 -1,5%

Platin (Spot) 1.078,25 1.089,45 -1,0% -11,20 +0,7%

Kupfer-Future 4,28 4,33 -1,1% -0,05 +21,4%

===

