MÄRKTE EUROPA/Ruhe vor dem "Hexensabbat" - Covestro im Blick

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte sind wenig verändert zum Wochenausklang in den Handel gestartet. Der DAX verliert 3 Punkte auf 13.205, auch der Euro-Stoxx-50 tritt mit 3.314 Punkten auf der Stelle. Im Fokus steht vor allem der große Verfall am Terminmarkt. Am Mittag verfallen zunächst die Futures und Optionen auf die Indizes, am Abend dann die Optionen auf die Einzelwerte. Auf Unternehmensseite steht die Covestro-Aktie mit einem Bericht um ein mögliches Übernahmegebot im Mittelpunkt.

Im Vorfeld wird versucht auszuloten, in welche Richtung der Termin die Indizes bewegen könnte. Während auf der Put-Seite am Terminmarkt ein größeres Interesse erst bei deutlich niedrigeren Basispreisen zu sehen ist, dürfte das Interesse der Marktteilnehmer auf der Call-Seite überwiegen. Hier gibt es ein gutes Interesse auf der 13.200er Basis, die angestrebt werden könnte. Mit Blick auf das nahende Wochenende ist auf Grund des Schlagzeilenrisikos über steigende Fallzahlen der Corona-Pandemie eine erhöhten Abgabebereitschaft im Tagesverlauf nicht auszuschließen.

Covestro-Aktie mit möglichem Apollo-Gebot sehr fest

Für die Aktie von Covestro geht es 6,2 Prozent nach oben. Kurstreiber ist eine Kreise-Meldung von Bloomberg, die von einem Kaufinteresse des Private-Equity-Unternehmens Apollo berichtete. "Bisher hat Private-Equity auf Grund der Marktkapitalisierung einen Bogen um DAX-Unternehmen gemacht", so ein Marktteilnehmer. Die im Raum stehenden 10 Milliarden Dollar böten eine gute Prämie.

Für die Analysten der Citi besteht die Anziehungskraft von Covestro darin, dass das Unternehmen, trotz des zyklischen Geschäfts in der Lage sei, Barmittel zu generieren. Dies sei zuletzt durch die Investitionspläne verdeckt worden. Das mögliche Interesse an Covestro könnte Auswirkungen auf die Bewertung des gesamten Sektors der diversifizierten Chemikalien in Europa haben. Von einem Covestro-Sprecher hieß es zu dem Bloomberg-Bericht, dass das Unternehmen in einem laufenden Dialog mit Marktteilnehmern stehe. "Derzeit befinden wir uns nicht in einer Übernahmediskussion mit Apollo."

Grenke mit erwarteter Stellungnahme weiter im Blick

Weiter im Fokus bleibt auch die Grenke-Aktie, die um 3,2 Prozent zulegt und damit die Erholung vom Vortag fortsetzt. Im Tagesverlauf wollen sich Vorstand und Aufsichtsrat in einem Analysten und Investoren-Call zu den Vorwürfen von Viceroy Research äußern. Am Vorabend hatte Gründer und -Großaktionär Wolfgang Grenke das von dem Short-Seller kritisierte Franchisesystem verteidigt.

Die Ratingagentur S&P hat Grenke derweil auf ihre Beobachtungsliste für eine mögliche Abstufung gesetzt. Die Analysten sagten, sie seien derzeit nicht in der Lage, die Stichhaltigkeit der Vorwürfe zu beurteilen. "Wir sind uns jedoch bewusst, dass die Anschuldigungen, ob sie wahr sind oder nicht, das Potenzial haben, Grenkes kurzfristige Aktivitäten zu stören. Dazu gehören mögliche Auswirkungen auf seinen Ruf, seine Geschäfte und seine Liquiditäts- und Finanzierungslage", teilte S&P mit.

Rocket Internet mit Verlust im Halbjahr kurz vor Delisting

Rocket Internet hat im ersten Halbjahr einen Verlust eingefahren. Grund war unter anderem ein negativer Beitrag von Beteiligungsunternehmen sowie ein wesentlich geringeres Finanzergebnis als im Vorjahr, wie das Unternehmen mitteilte. Nach Steuern ergab sich in den ersten sechs Monaten ein Verlust von 11,6 Millionen Euro nach einem Gewinn von 547,5 Millionen im Vorjahreszeitraum. Für die Aktie liefern die Zahlen keinen Impuls, vielmehr notiert sie mit 18,60 Euro knapp über dem Delisting-Preis von 18,57 Euro.

Deutlich unter Druck steht die Aktie von MAN, sie bricht um 15 Prozent ein. Hier belastet die Nachricht, dass der erwartete Squeeze-Out durch Traton nicht mehr in diesem Jahr durchgeführt werden soll. "Hier haben einige Investoren auf eine Squeeze-Out-Prämie gesetzt", so ein Marktteilnehmer. Die Traton-Aktie verliert 0,7 Prozent.

Die London Stock Exchange (LSE) spricht mit der Euronext exklusiv über einen Verkauf der Borsa Italiana. Hier hatte auch die Deutsche Börse Interesse bekundet. Die LSE hatte Ende Juli erklärt, Gespräche über den Verkauf der Plattform MTS oder des Börsenbetreibers im Ganzen begonnen zu haben. Damit sollen die Bedingungen der Europäischen Kommission für den Erwerb des Datenanbieters Refinitiv erfüllt werden. Die Euronext-Aktie steigt um 4 Prozent, die Titel der LSE legen um 0,6 Prozent zu. Auch die Papiere der Deutschen Börse gewinnen 0,6 Prozent.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.313,80 -0,08 -2,77 -11,52

Stoxx-50 2.998,14 -0,01 -0,24 -11,90

DAX 13.205,59 -0,02 -2,53 -0,33

MDAX 27.601,23 -0,08 -20,94 -2,51

TecDAX 3.118,50 0,57 17,67 3,43

SDAX 12.537,84 0,08 10,33 0,21

FTSE 6.025,83 -0,40 -24,09 -19,79

CAC 5.027,69 -0,23 -11,81 -15,90

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,48 0,01 -0,72

US-Zehnjahresrendite 0,69 0,00 -1,99

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:06 Uhr Do, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1851 +0,05% 1,1851 1,1820 +5,7%

EUR/JPY 124,02 -0,06% 124,22 123,86 +1,7%

EUR/CHF 1,0769 +0,02% 1,0769 1,0751 -0,8%

EUR/GBP 0,9129 -0,01% 0,9140 0,9124 +7,9%

USD/JPY 104,80 -0,13% 104,80 104,78 -3,7%

GBP/USD 1,2959 +0,11% 1,2959 1,2958 -2,2%

USD/CNH (Offshore) 6,7511 -0,05% 6,7511 6,7629 -3,1%

Bitcoin

BTC/USD 10.951,26 -0,04% 10.927,51 10.854,76 +51,9%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 41,44 40,97 +1,1% 0,47 -27,7%

Brent/ICE 43,72 43,30 +1,0% 0,42 -29,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.952,97 1.942,60 +0,5% +10,37 +28,7%

Silber (Spot) 27,15 27,08 +0,3% +0,08 +52,1%

Platin (Spot) 943,90 943,00 +0,1% +0,90 -2,2%

Kupfer-Future 3,09 3,07 +0,8% +0,03 +9,6%

===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 18, 2020 03:41 ET (07:41 GMT)

