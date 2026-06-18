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MÄRKTE EUROPA/Ruhiger Start - Kaum News und US-Feiertag

19.06.26 09:34 Uhr
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DOW JONES--Mit kleinen Kursgewinnen starten Europas Börsen in den letzten Handelstag der Woche. Die wichtigsten Themen der Woche wie die US-Notenbank seien abgearbeitet, so Händler. Nun rücke der Große Verfalltag an den internationalen Terminmärkten in den Fokus. Am Mittag verfallen die Optionen und Futures auf die Aktien-Indizes, am Abend die Optionen auf Einzelaktien. Dies kann teilweise für erratische Kursbewegungen sorgen. In den USA ist Feiertag, daher dürfte das Geschäft am Nachmittag ausdünnen. Der DAX legt um 0,3 Prozent auf 25.097 Punkte zu, der Euro-Stoxx-50 zeigt sich behauptet bei 6.324 Zählern.

Für kleinere Irritationen sorgt die Verschiebung des Flugs von US-Vize Vance in die Schweiz. Dort sollte er zum Verhandlungsstart mit dem Iran eintreffen. Bisher werden nur technische Gründe dafür angeführt. Mehrere Medien berichten jedoch unter Berufung auf das Schweizer Außenministerium, die für Freitag geplanten Gespräche zwischen Iran und USA seien abgesagt worden. Der Ölpreis zeigt sich entspannt, Brent-Öl notiert etwas fester, aber weiter unter der 80-Dollar-Marke.

Übergeordnet ist die Stimmung seit den positiv aufgenommenen Aussagen des neuen Fed-Chefs Kevin Warsh sehr gut. Warsh hatte überrascht mit einem klaren Bekenntnis zur Inflationsbekämpfung. Dies hatte Unsicherheit vor allem aus den langlaufenden Anleihen genommen, deren sinkende Renditen sorgten dann für eine Rally der Tech-Werte in den USA.

Allerdings gibt es auch skeptische Stimmen: "Wir sind an diesem Punkt noch lange nicht über den Berg", sagt Mark Malek, Chief Investment Officer bei Siebert Financial: "Die Fed wird für uns nur noch schwieriger zu beurteilen sein. Es besteht immer noch ein größeres Risiko, dass das Friedensabkommen nicht gut ausgeht. Wenn diese ganze Freude nur darauf basiert, könnten wir in den nächsten 60 Tagen eine heftige Neubewertung erleben."

Bei den Einzelaktien herrscht am Morgen nachrichtlich totale Flaute. Im Fokus stehen Commerzbank (-0,3%) und Unicredit (+1,1%). Die Italiener werden aktuelle Zahlen zum Umfang ihrer Beteiligung vorlegen. Beim Tech-Wert ASML geht es um 2 Prozent tiefer. Hier belasten US-Sorgen über den Verkauf ihrer Maschinen nach China.

Gesucht sind Rüstungswerte, so steigen Rheinmetall und Leonardo um bis zu 2,2 Prozent.

Bei den Nebenwerten werden die Zahlen der Baumarktkette Hornbach als insgesamt inline bezeichnet. Gut sei der Ausbau von Marktanteilen, der wegen steigender Kosten aber etwas auf die Marge drücke. Der Markt honoriert indessen den Ausbau der Marktanteile und schickt die Aktie um 2,2 Prozent nach oben.

VW fallen nur optisch um 4,3 Prozent, hier werden 5,26 Euro Dividende je Vorzugsaktie ausgeschüttet.

Douglas können sich nicht erholen und geben weitere 0,3 Prozent ab. Die Aktie der Parfümeriekette war am Vortag nach einer Gewinnwarnung eingebrochen.

Umstufungen schlagen ebenfalls durch: So fallen FMC nach einer Abstufung durch Metzler um 1,3 Prozent. Umgekehrt hat die Bank bei Tonies das Kursziel deutlich erhöht, die Aktien legen um 3,2 Prozent zu.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.324,45 +0,0 1,18 6.323,27 9,2

Stoxx-50 5.344,73 +0,1 2,63 5.342,10 8,7

DAX 25.096,61 +0,3 69,81 25.026,80 2,5

MDAX 32.698,53 +0,1 32,98 27.039,42 6,8

TecDAX 3.981,74 +0,9 34,31 3.091,28 10,0

SDAX 18.531,83 +0,9 158,21 13.062,07 7,9

FTSE 10.399,03 -0,0 -0,67 10.399,70 4,7

CAC 8.479,54 +0,1 11,56 8.467,98 4,0

SMI 13.757,37 -0,1 -8,46 13.765,83 3,7

ATX 6.521,87 -0,1 -5,54 6.527,41 22,5

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 17:30

EUR/USD 1,1444 -0,1 -0,0012 1,1456 1,1477

EUR/JPY 184,59 -0,2 -0,3000 184,89 184,7700

EUR/CHF 0,9235 +0,2 0,0016 0,9219 0,9217

EUR/GBP 0,8672 -0,0 -0,0001 0,8673 0,8670

USD/JPY 161,29 -0,1 -0,0800 161,37 160,9800

GBP/USD 1,3194 -0,1 -0,0008 1,3202 1,3236

USD/CNY 6,7686 +0,2 0,0109 6,7686 6,7710

USD/CNH 6,7945 +0,3 0,0169 6,7776 6,7712

AUS/USD 0,7007 -0,1 -0,0007 0,7014 0,7026

Bitcoin/USD 62.712,82 -0,5 -304,88 63.017,70 63.165,11

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 77,53 +1,2 0,93 76,6

Brent/ICE 80,18 +0,4 0,33 79,85

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.152,58 -1,3 -56,01 4.208,59

Silber 64,71 -1,7 -1,11 65,82

Platin 1.678,29 -1,0 -17,32 1.695,61

(Angaben ohne Gewähr)

===

DJG/mod/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 19, 2026 03:35 ET (07:35 GMT)

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07.05.2026Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
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30.04.2026Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
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08.06.2026Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.06.2026Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.05.2026Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
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